Cậu cả nhà Beckham sở hữu tài sản khiêm tốn và bị chê bất tài

Theo thống kê của Celebrity Net Worth, Brooklyn đang có trong tay tài sản khoảng 800.000 bảng Anh (khoảng 1 triệu USD). Ở tuổi 20, cậu ấm nhà Beckham được biết đến chủ yếu với tư cách là con trai cả của huyền thoại bóng đá Anh David Beckham và Victoria, cựu ca sĩ Spice Girls và hiện là nhà thiết kế thời trang lừng danh.



Brooklyn Beckham làm nghề nhiếp ảnh và người mẫu, song chỉ ở mức nghiệp dư. Thậm chí anh nhiều lần bị đánh giá là chàng trai bất tài vì mải loay hoay dưới cái bóng quá lớn của cha mẹ.

20 năm trước, Brooklyn chào đời trong sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông. David Beckham ngày ấy là siêu sao bóng đá của CLB Manchester United, trong khi Victoria nổi đình đám trong giới showbiz.

Brooklyn Beckham bên cạnh người cha nổi tiếng. Ảnh: Shutterstock.

Sự nghiệp mờ nhạt của “cậu ấm”

Vợ chồng nhà Becks quyết định đặt tên con trai là Brooklyn, một địa danh tại thành phố New York, Mỹ. Theo People, nhiều người lầm tưởng rằng Victoria thụ thai lần đầu ở Brooklyn nên đặt tên đó cho cậu con trai. Nhưng thực tế là Victoria phát hiện ra mình có thai ở Brooklyn. Đó cũng là nơi David Beckham đến sau World Cup 1998.

Người ta nói Brooklyn là chàng trai “sinh ra ở vạch đích” và hứa hẹn tiếp nối sự nổi tiếng của ông bố Beckham. Brooklyn sớm bén duyên cùng bóng đá, có thời gian ăn tập tại lò Arsenal.

Trong số cầu thủ cùng trang lứa ở lò trẻ Arsenal, Brooklyn được quan tâm nhiều nhất nhờ danh tiếng của người cha. Nhưng đáng tiếc là anh không có được những phẩm chất bóng đá lỗi lạc như cựu tiền vệ Manchester United và đội tuyển Anh.

Brooklyn nhận ra bóng đá không phải là con đường phù hợp nhất, nên gác lại cơ hội trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. "Mỗi khi con bước ra sân, người ta lại nói: 'Đây là con trai của David Beckham'. Nhưng con không giỏi bằng cha và như vậy là không đủ", Brooklyn nói với cha mình.

David Beckham không vui vì chuyện đó, nhưng ủng hộ con trai tự phát triển cho bản thân hướng đi riêng. Cựu tiền vệ MU thừa nhận trái tim anh "tan vỡ một chút" khi nghe con nói vậy.

Brooklyn Beckham nổi đình đám kể từ khi được sinh ra. Ảnh: Getty Images. Brooklyn thử sức trong vai trò nhiếp ảnh gia và muốn bén duyên cùng nghề mẫu. Anh kiếm những đồng tiền đầu tiên vào năm 2014, khi làm mẫu cho bìa tạp chí Vogue.

Trong vai trò nhiếp ảnh, Brooklyn khởi đầu bằng những sản phẩm chụp về cá nhân, đời sống đăng lên mạng xã hội. Anh có bước tiến lớn khi được Burberry Brit mời “cầm máy” cho chiến dịch quảng bá dòng nước hoa năm 2016, với sự góp mặt của dàn người mẫu nổi tiếng như Ben Rees, Carvell Conduah, Eliza Thomas hay Maddie Demaine.

Brooklyn ra mắt cuốn sách ảnh đầu tay có tên What I See. Anh còn thử sức với vai trò nhà sản xuất cho MV ca nhạc End of the World. “Cậu ấm” 20 tuổi thử sức ở nhiều vai trò để thoát cái bóng quá lớn của David Beckham và Victoria, song chưa tạo nhiều dấu ấn.

Brooklyn kiếm tiền từ đâu?

The Sun từng thẳng thừng chê Brooklyn bất tài vì thiếu nhiều kỹ năng cơ bản của một nhiếp ảnh gia.

Brooklyn không có bản hợp đồng chuyên nghiệp khi theo nghiệp bóng đá. Ngoại trừ dịp được Burberry “bật đèn xanh”, anh không góp mặt ở sự kiện nổi bật khác với tư cách là nhiếp ảnh gia. Cuốn sách ảnh của Brooklyn không được đón nhận.

Người ta đặt câu hỏi bằng cách nào để Brooklyn có trong tay tài sản 800.000 bảng? Nhờ cái mác “cậu cả nhà Beckham”, Brooklyn vẫn là cái tên được quan tâm trên mặt báo và mạng xã hội.

Ngoài ra, những vụ lùm xùm về đời tư giúp Brooklyn được nhắc đến với tần suất dày trên mặt báo. Brooklyn sở hữu trang Instagram có hơn 11 triệu lượt theo dõi, con số nhiều ngôi sao âm nhạc và điện ảnh phải mơ ước. Đây chắc chắn là một nguồn thu đáng kể của con trai David Beckham.

Theo Celebrity Net Worth, Brooklyn nhận một loạt hợp đồng quảng cáo béo bở từ các thương hiệu lớn như BMW, Box Clever Sports (hệ thống phòng tập boxing nổi tiếng ở Anh) hay Ferragamo (thương hiệu thời trang Italy).

Cậu cả nhà Beckham gây chú ý nhờ những ồn ào tình ái. Cậu cả nhà Becks còn là gương mặt đại diện cho hãng điện thoại Trung Quốc Huawei. Ba năm trước, hợp đồng đầu đầu tiên của Brooklyn với Huawei từng giúp anh chàng kiếm được 160.000 bảng Anh.

Brooklyn xuất bản cuốn sách ảnh đầu tay What I See vào năm 2017. Thông qua các bức ảnh do Brooklyn tự chụp, sách kể câu chuyện cuộc đời anh. Tháng 7 năm nay, MV End of The World do Brooklyn làm đạo diễn cùng nhà làm phim Louis Berry được tung ra thị trường.

Giống cha mẹ, Brooklyn dành nhiều thời gian cho các dự án thiện nguyện. Anh tham gia vào các dự án của WWF để giải cứu động thực vật đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng, và chiến dịch kêu gọi quyên góp hiến máu của cơ quan y tế Anh.

Lần gần nhất Brooklyn xuất hiện trên báo chí là vụ lùm xùm hẹn hò diễn viên 19 tuổi Phoebe Torrance.

Theo Tri Thức Trực Tuyến