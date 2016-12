Cát-sê năm 2016 của nghệ sĩ nào “khủng” nhất?

Năm 2016 được đánh giá là năm nghệ sĩ Hoài Linh lao động nhiều nhất, “oanh tạc” nhiều nhất trên các kênh sóng truyền hình. Ảnh: TL

Hoài Linh vẫn chiếm ngôi đầu bảng về giá cát-sê

Nói về mức cát-sê của nghệ sĩ trong showbiz nói chung, nhiều người vẫn “truyền tai” nhau rằng, chưa ai vượt qua được danh hài Hoài Linh. Năm nay cũng là năm mà nghệ sĩ này lao động nhiều nhất, “oanh tạc” nhiều nhất trên các kênh sóng truyền hình. Lý do ngoài việc được các chương trình chào đón để đảm bảo cho lượng rating, anh nhận lời còn để có tiền xây nhà thờ tổ nghiệp trị giá 100 tỷ đồng. Nhiều nhưng không vì thế mà giá cát-sê bị giảm đi.

Theo tiết lộ mới đây nhất của đạo diễn Eric Hải khi mời danh hài Hoài Linh vào phim “Ba vợ cưới vợ ba”, để nhận được cái gật đầu của danh hài này thì mức cát-sê luôn phải thuộc top đầu. Không tiết lộ mức của “top đầu” là bao nhiêu nhưng trước đó từng có thông tin, Hoài Linh được trả 3 tỷ đồng để được anh nhận lời trong một bộ phim. Nói về mức cát-sê 3 tỷ đồng này, danh hài Hoài Linh từng trả lời rằng: “Tin đồn có thể đúng có thể sai. Và như thế cát-sê của Hoài Linh cũng có thể là dưới 3 tỷ, cũng có thể trên 3 tỷ. Ví dụ, nếu Hoài Linh nhận tham gia một chương trình truyền hình thực tế, cát-sê cũng phải 3 tỷ thật, nhưng đó là 3 tỷ cho mấy chục số chứ đâu phải xuất hiện trên sân khấu là có 3 tỷ ngay”.

Tuy nhiên, giá cát-sê “khủng” vẫn chưa khiến công chúng hết ngạc nhiên. Thông thường, thời gian đóng phim của các nghệ sĩ kéo dài 1-2 tháng thì với Hoài Linh, cát-sê cao nhưng cũng không được kéo dài quá 10 ngày. Quan niệm của anh, càng kéo dài thì cảm xúc diễn càng bị “trơ”. Bù lại, trong các cảnh quay, Hoài Linh luôn tập trung cao độ và khả năng thuộc thoại nhanh hơn nhiều so với các diễn viên khác. Chính vì vậy, dù phải quay với tốc độ gấp rút nhưng các đạo diễn luôn hài lòng về trình độ diễn xuất và tinh thần làm việc nghiêm túc của danh hài. Còn với các tiểu phẩm hài, danh hài Chí Tài tiết lộ rằng, Hoài Linh gần như không xem kịch bản chi tiết để giữ cảm xúc và mang đến sự bất ngờ cho vai diễn.

Tuy nhiên, gameshow mới là mảnh đất màu mỡ để Hoài Linh đứng ở top đầu thu nhập của giới nghệ sĩ sân khấu năm 2016. Theo tiết lộ, mỗi tập của chương trình gameshow, cát-sê mà danh hài này nhận được cỡ khoảng 100-140 triệu đồng. Một chương trình kéo dài khoảng chục tập, tương đương với mức cát-sê cỡ hơn 1 tỷ đồng/gameshow. Nếu như Trấn Thành - Trường Giang trong năm qua đứng sóng ở 15 gameshow thì với Hoài Linh, con số này phải nhiều hơn đàn em ở khoảng 20 chương trình.

Ngoài đóng phim, làm giám khảo, danh hài Hoài Linh còn đắt show ở các chương trình ca nhạc, đóng phim quảng cáo. Nhưng thường anh chỉ nhận lời góp mặt ở các chương trình thân thiết như của Chí Tài, Việt Hương, Đàm Vĩnh Hưng... vì sức người có hạn. Không ít lần, công chúng bắt gặp cảnh anh ngủ gà ngủ gật trên ghế nóng trong lúc chờ quay, hay phải nhập viện truyền nước vì làm việc quá sức, ăn uống, sinh hoạt thất thường...

Vì sao Hoài Linh đắt show và đắt cả cát-sê như vậy khi anh không hề có các yếu tố gây hot thuộc “công thức” của showbiz như: Tạo scandal, phát ngôn gây sốc, ngoại hình cũng không đẹp trai hay ăn mặc sành điệu... Sức hút của Hoài Linh nằm ở sự khác biệt, tài năng, có tâm và gần gũi với số đông công chúng. Ca sĩ Thanh Duy từng kể, muốn biết vì sao Hoài Linh được trả giá cao thì cứ nhìn những lúc Hoài Linh xuất hiện và được người dân vây quanh chào đón. Thế nên, việc được thấy Hoài Linh trên truyền hình là sự đảm bảo lớn về lượng người xem. Fan của Hoài Linh không chỉ ở miền Tây, Nam Trung Bộ mà bây giờ là cả nước và cả ở nước ngoài, vì anh từng có nhiều năm hoạt động ở hải ngoại.

Không làm gì cũng kiếm được hàng trăm triệu cát-sê

Giờ đây, cùng với sự phát triển của mạng xã hội, tên tuổi của nghệ sĩ Hoài Linh càng được lan tỏa nhiều hơn. Cùng với đó, thu nhập của anh cũng tương xứng với lượng theo dõi và lượt like trên trang fanpage. Nếu như ở lĩnh vực nghệ thuật, Hoài Linh phải lao lực ngày đêm để có được con số cát-sê “khủng” thì trên mạng xã hội, chỉ vài dòng chia sẻ ngắn ngủi cũng có thể giúp anh bỏ túi số tiền không nhỏ.

Theo thống kê của SocialOne (công cụ quy đổi lượng fan, số lượng post mỗi tuần, tương tác với trang và tương tác với mỗi bài post để từ đó ước tính xem mỗi post đáng giá bao nhiêu tiền...), fanpage của nghệ sĩ Hoài Linh đang có hơn 9,5 triệu người theo dõi. Chỉ vài dòng chia sẻ hay đăng một bức ảnh “tự sướng”, danh hài cũng thu hút đến vài trăm nghìn lượt like. Với sự tương tác khá lớn này, mỗi post bài mang màu sắc PR của Hoài Linh được ghi nhận ở mức 747.173 tương tác/post. Lượng post trung bình trên Fanpage của danh hài này cũng rất ít, chỉ có 2 post/tuần. Do đó, giá trị ước tính mà Social đưa ra cho fanpage Hoài Linh cũng ở mức đột biến: 7.472 USD/post, tương đương với hơn 168 triệu đồng.

Ở phân khúc khác là các nghệ sẽ trẻ mới vào nghề, một hai năm trở lại đây có sự vươn lên ngoạn mục của Khởi My, Sơn Tùng, Noo Phước Thịnh, Trấn Thành, Trường Giang, Harri Won và mới đây nhất là trường hợp của MC Phan Anh sau hàng loạt những sự kiện được anh chia sẻ về xã hội, từ thiện... Đáng kể nhất là Khởi My đã vượt qua cả danh hài Hoài Linh để có lượng theo dõi cao nhất hiện nay với hơn 10 triệu người. Giá trị mỗi post của Trần Khởi My là 2.534 USD/post, tương đương khoảng 57 triệu đồng.

Trong khi đó, nam ca sĩ Sơn Tùng lập fanpage muộn hơn (đầu năm 2014) nhưng đến nay, lượng người theo dõi của anh đã đạt 6,5 triệu. MC Phan Anh do mới nổi lên gần đây như một hiện tượng nên con số hiện tại chỉ đạt 1 triệu lượt theo dõi. Tuy nhiên, theo dõi trang cá nhân của anh ở mấy tháng cuối năm đã có sự thay đổi rõ nét, đó là lượng bài PR xuất hiện khá nhiều. Từ các sản phẩm như đồ uống, sữa, máy lọc nước đến các dự án, chương trình giáo dục, bảo hiểm... qua sự chia sẻ thú vị của MC Phan Anh đều gây sự quan tâm khá lớn từ bạn bè và công chúng. Theo đó, mức cát-sê của MC Phan Anh trong các sự kiện gần đây, dù chưa được tiết lộ nhưng theo quy luật, nó cũng sẽ được nâng lên nhiều hơn so với trước, cả về số lượng sự kiện lẫn “chất lượng” của con số.

Cát-sê cao nhưng đổi lại, các nghệ sĩ này cũng phải đánh đổi không ít về sức khỏe và tình cảm riêng tư. Có ca sĩ, ngay cả ngày sinh nhật đầu tiên của con cũng không thể tham dự, vì lịch diễn đã được lên từ trước đó cả năm trời. Hay như MC Phan Anh mới đây cũng ngậm ngùi chia sẻ dòng trạng thái với tâm trạng đầy ngậm ngùi: “Chú già Noel ở lớp con đến trễ, thấy có sẵn quần sẵn áo, bố biến hình luôn. Em chưa ngớt thích thú, bất ngờ với bố già Noel mà đã vuốt râu hỏi ngay: Tối bố đi công tác à? Giờ chuẩn bị bay, nghĩ về gia đình, thấy lòng buồn và có lỗi khôn tả! Cố giữ lời hứa với đối tác, với đồng nghiệp, với ngoài kia, còn trong nhà thì... Rồi hai tiếng nữa thôi, lại phải cười và khoe ra niềm vui! Công việc mà! Cuộc sống mà! Thương!”. Với MC Trấn Thành cũng vậy, ngay với ngày lễ trọng đại nhất trong cuộc đời (25/12) nhưng sát ngày cưới, anh và Harri Won vẫn mải miết chạy show đến mức phải bớt xén thời gian chuẩn bị cho đám cưới.

Thảo Nguyên