Cát Phượng đăng ảnh cực rạng rỡ bên Kiều Minh Tuấn, An Nguy có động thái lạ

Mới đây, Cát Phượng đã chia sẻ bộ hình đón xuân cực rạng rỡ với Kiều Minh Tuấn. Có thể thấy, sau lùm xùm tình ái với An Nguy cách đây vài tháng, cặp đôi cũng đã tìm lại được bình yên bên nhau.

Cát Phượng cực rạng rỡ trong bộ ảnh đón xuân cùng Kiều Minh Tuấn

Trước đó, việc An Nguy và Kiều Minh Tuấn công khai có tình cảm với nhau sau khi tham gia bộ phim "Chú ơi đừng lấy mẹ con" đã làm chấn động showbiz Việt. Rất nhiều người hâm mộ cặp đôi Cát - Kiều đã bày tỏ sự thất vọng với Kiều Minh Tuấn, hình ảnh một vlogger sâu sắc, đầy chiêm nghiệm của An Nguy cũng không cánh mà bay. Dù không biết sự thực đằng sau câu chuyện ồn ào này là gì nhưng lời thú nhận của An Nguy và Kiều Minh Tuấn đã gây tổn thất lớn cho đoàn làm phim. Dù đã lên tiếng xin lỗi và hoàn trả lại cát xê, việc Kiều Minh Tuấn và An Nguy thú nhận yêu nhau cũng không nhận được sự thông cảm của khán giả. Người trách cứ An Nguy xen chân vào chuyện tình cảm của cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ, người cho rằng đây chỉ là chiêu trò pr bẩn cho bộ phim sắp ra mắt.

Lùm xùm An Nguy và Kiều Minh Tuấn công khai có tình cảm với nhau đã gây sóng gió một thời gian dài

Trong khi Cát - Kiều hạnh phúc bên nhau, An Nguy lại có động thái lạ khi bất ngờ xóa toàn bộ ảnh trên instagram. Khi Cát Phượng vừa đăng ảnh đón xuân với Kiều Minh Tuấn, An Nguy đã chia sẻ một đoạn video ngắn với dòng chú thích: "Thử một lần cười nhẹ để xem em có trầm trồ". Trong đoạn clip vỏn vẹn vài giây, An Nguy ghi lại hình ảnh cô nở nụ cười nhếch mép hàm ý mỉa mai.

An Nguy đăng video cười nhếch mép khi Cát Phượng vừa đăng ảnh tình tứ bên Kiều Minh Tuấn

Trước đó, cô bất ngờ xóa toàn bộ ảnh trên insatgram

Theo Sở hữu trí tuệ