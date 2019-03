Cảnh làm mẹ đơn thân trong nhung lụa của Hoa hậu trẻ đẹp sau 30 năm không có người kế nhiệm

Giáng My đăng quang Hoa hậu Đền Hùng năm 1989 và cho đến tận bây giờ vẫn chưa có đơn vị nào tổ chức cuộc thi này. Lúc đăng quang, Giáng My đang học Nhạc viện Hà Nội. Chị có cách ứng xử thông minh khiến khán giả đồng tình với kết quả của ban giám khảo.

Giáng My đăng quang Hoa hậu Đền Hùng năm 1989.

Đã hơn 20 năm trôi qua, cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng chỉ tổ chức duy nhất một lần, nên Giáng My vẫn là Hoa hậu Đền Hùng duy nhất cho đến thời điểm này. Và cô vẫn được mọi người gọi là Hoa hậu Đền Hùng một cách đầy ưu ái.

Ở tuổi U50, Giáng My vẫn khiến người ta phải xuýt xoa về một nhan sắc vừa xinh đẹp vừa thành công: vừa hiện đại, cá tính, bản lĩnh, nhưng cũng rất đằm thắm, dịu dàng. Dường như, Giáng My không già đi kể từ khi đăng quang. Giáng My luôn xứng đáng được coi là người đàn bà không tuổi của showibz Việt.

Sau khi đăng quang, Giáng My cũng như bao người đẹp khác, chị được săn đón, trải đường vào làng giải trí. Ở thập niên 90, Giáng My nổi bật là gương mặt được yêu mến cùng các tên tuổi như Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh... . Nói về sự thuận lợi khi bước chân vào làng giải trí, Giáng My thổ lộ: "Tôi được mời đóng liền tù tì 4 bộ phim, toàn những cái tên gắn liền với hoa hậu như: Người đẹp đêm trăng, Hoa hậu mồ côi, Yêu nàng hoa hậu, Truy lùng băng quỷ gió...".

Thập niên 90, Giáng My nổi tiếng là nữ hoàng ảnh lịch và nữ diễn viên được yêu mến cùng thời với Lý Hùng, Việt Trinh, Diễm Hương.

Nhan sắc của giáng My còn được chính đồng nghiệp của chị lúc bấy giờ khen ngợi. Diễn viên Lý Hùng chia sẻ: “Giáng My có một vẻ đẹp riêng, rất quý phái và sang trọng, không lẫn với người nào hết. Cô ấy hợp với những vai hoàng hậu, công chúa, đi lại nhẹ nhàng thanh cảnh chứ không hợp với những người đàn bà vất vả lam lũ”.

Sau 30 năm đăng quang, lời nhận xét của diễn viên Lý Hùng vẫn chính xác. Cô chỉ phù hợp với cuộc sống trong nhung lụa mà không phải vướng bận bất cứ vất vả hay khó nhọc nào. Được biết, nhiều năm tham gia showbiz, sau đó chuyển hướng sang kinh doanh, Hoa hậu Giáng My đang sở hữu cuộc sống giàu sang xa xỉ đáng ngưỡng mộ với nhà to, xe đẹp, mỗi lần ra đường không có món nào không phải hàng hiệu đắt tiền. Chưa kể, Giáng My còn có quyền tự hào với cô con gái rượu Anh Sa ngày càng xinh đẹp và tài giỏi giống mẹ.

Hoa hậu Giáng My có con khi còn trẻ tuổi nhưng đường tình duyên của chị lại khá lận đận.

Dù sinh ra trong gia đình nền tảng nhưng Hoa hậu Đền Hùng lại chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân. Tình yêu đến với Giáng My khá sớm. Chị kết hôn và làm mẹ ở tuổi khá trẻ. Tuy nhiên, giống như những người đẹp khác, Giáng My cũng lận đận đường tình duyên. Sau khi có chung một con gái nhỏ, Giáng My và bố của con gái đường ai nấy đi. Không buồn vì chuyện cá nhân, Giáng My tập trung cho công việc và con cái. Chị một mình nuôi dạy bé Anh Sa lên người.

Dù một mình nuôi con nhưng Giáng My không cảm thấy việc này vất vả. Nói về chuyện đầu tư, nuôi dạy con tốt, Giáng My tâm sự: "Tôi muốn dành toàn bộ tài sản cho con gái, nhưng tôi không cho cháu con cá mà cho cần câu. Tôi dùng tiền để đầu tư vào giáo dục cho con, để con có một nền tảng vững chãi. Tôi sẽ không cho con một cục tiền, vì như vậy sẽ chỉ làm hư con mà thôi".

Được biết, con gái Giáng My đã tốt nghiệp một trường ĐH ở Mỹ. Dù là con gái của Hoa hậu nhưng Anh Sa không muốn dấn thân vào làng giải trí. Cô thích làm việc và tiếp quản công ty của mẹ. Đây cũng là mong muốn của Giáng My.

Giáng My và con gái Anh Sa trong một sự kiện gần đây.

Khi nhắc đến vai trò và mối quan hệ hiện tại với bố con gái, Giáng My chia sẻ hai người vẫn liên lạc một năm đôi lần vì những vấn đề của con gái. Tuy nhiên, giáng My không giữ quan hệ thân thiết với người cũ vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của nhau.

"Tôi luôn giữ khoảng cách với ba của con gái mình. Cho đến tận lúc này, tôi vẫn tự nuôi con và chăm con mình. Vậy nên, tôi không muốn nhắc quá nhiều về người cũ", Hoa hậu Đền Hùng trải lòng.

Ở tuổi U50, cuộc sống làm mẹ đơn thân của chị trong nhung lụa, giàu có của Giáng My được nhiều người mơ ước. Bước qua tuổi xuân sắc, chị vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ, nói về vẻ đẹp của mình, Giáng My bình thản: "Chẳng có dao kéo hay phương pháp thẩm mỹ nào níu kéo được thanh xuân, chỉ có tâm hồn mới giúp bạn trẻ trung mà thôi. Đó là nhận định cũng là những trải nghiệm mà sau nhiều năm tháng, tôi rút ra được".

Đỗ Quyên (th)