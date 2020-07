Cẩm Ly tuổi 50: 'Tôi phải nhún nhường, thậm chí nhịn nhục chồng'

Cẩm Ly đến điểm hẹn cùng chồng - nhạc sĩ Minh Vy. Nữ ca sĩ được ông xã chăm chút từ phục trang đến cách tạo dáng khi trước ống kính. Giọng ca Tuổi mộng xứ đông tâm sự sau 16 năm gắn bó và có hai con gái, vợ chồng chị vẫn hạnh phúc và bình yên. Theo chị, để có được điều đó khi cả hai đều sống trong showbiz ồn ào là sự nhún nhường và niềm tin dành cho nhau.

Cẩm Ly: 'Tôi suy sụp và bất lực khi mất hẳn giọng hát' Nữ ca sĩ chia sẻ đã khóc nhiều, nghĩ đến việc nghỉ hát trong 2 năm mất giọng. Tuy nhiên, sau khi sang Mỹ phẫu thuật, giọng hát của chị đã cải thiện.

Tôi nhiều bệnh, teo cơ, rụng tóc...

- Mới đây, chị thực hiện một show Bolero sau 2 năm nghỉ hát vì mất giọng. Chị đã lấy lại được tự tin?

- Tôi phải nghỉ hát hơn 2 năm. Đó là khoảng dừng dài nhất của tôi trong 20 năm theo nghề. Vì vậy, lần này khi thực hiện Tuyệt phẩm trữ tình xưa và nay, tâm trạng tôi khó tả, bỡ ngỡ, lo lắng, không biết khán giả đón nhận mình thế nào. Tôi đã đi hát nhiều năm nhưng lần này, vẫn có cảm giác hồi hộp, lo lắng.

Trước đó, tôi dự định làm live show Tự tình quê hương phần tiếp theo nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên dự án buộc phải thay đổi. Thay vì làm show bán vé, tôi làm show ghi hình. Lần này, tôi sẽ hát liên khúc gồm những bài bolero được khán giả yêu thích. Mỗi liên khúc kéo dài 30 phút sẽ là thử thách với tôi bởi làm sao để khán giả nghe đến phút cuối.

Cẩm Ly cho biết sợ bị khán giả quên sau 2 năm nghỉ hát. Ảnh: Bá Ngọc.

- Nhiều ca sĩ nghỉ hát quá lâu đã bị khán giả lãng quên chưa kể thời nay có hàng trăm ca sĩ trẻ nổi lên, các hiện tượng mạng - cover, chị đối diện với thực tế đó ra sao?

- Đúng vậy. Trong thời buổi này, các bạn trẻ có nhiều điều kiện và công nghệ hỗ trợ phát triển. Chỉ cần có tiền, ai cũng có thể làm được sản phẩm. Không những thế, hiện nay, có nhiều ca sĩ trẻ đến mức tôi không biết mặt, biết tên.

Khi mình bị chậm lại đồng nghĩa bị mai một, lãng quên. Tất nhiên, tôi sợ khán giả quên mình chứ. Cũng may, trong thời gian nghỉ ca hát, tôi lại có công việc khác – làm giám khảo các game show. Xuất hiện trên sóng truyền hình nhiều nên khán giả không quên tôi. Lòng đam mê nghề của tôi cũng được truyền qua học trò khiến mình đỡ buồn.

- Nghe chị hát trong một số chương trình gần đây, nếu nói giọng Cẩm Ly không còn như xưa, chị thấy không sai chứ?

- Sau khi phẫu thuật, giọng tôi có sự phục hồi từ từ. Thời gian bệnh nặng, giọng tôi bị đục ngầu. Bây giờ, giọng hát được cải thiện dù không còn trong như xưa. Nhưng bù lại, với khoảng trầm, tôi hát tốt hơn. Tôi nghĩ theo tuổi tác, giọng ai cũng phải thay đổi. Nhưng tôi cố gắng giữ được phần hồn, đó là cách hát mộc mạc, tình cảm.

- Nghĩ lại, đâu là giai đoạn khủng hoảng, đáng sợ nhất với chị?

- Ông xã là người nhận show cho tôi. Và khi thấy tình trạng bệnh nặng, anh ấy kiên quyết không cho tôi đi hát. Có người bảo tôi cứ nhận lời, hát nhép. Nhưng tôi muốn mình xuất hiện phải chỉn chu.

Đôi khi trên tivi, mọi người nghe giọng tôi bị đục, tưởng tôi bị nghẹt mũi nhưng thực ra không phải vậy. Cứ mỗi ngày, giọng của tôi càng đục hơn. Tôi đã gặp nhiều bác sĩ, uống đủ mọi loại thuốc nhưng vô phương.

Tôi từng sang Singapore khám, được bác sĩ kê đơn thuốc. Sau khi uống viên đầu tiên, giọng tôi đã trong trẻo trở lại. Nhưng chỉ ngày hôm sau, tôi cảm giác sụp đổ khi tình trạng bệnh càng nặng hơn. Tôi nhận ra những loại thuốc có tác dụng tức thì đều rất độc hại.

Tôi uống nhiều đến mức tôi cảm thấy sợ thuốc, bị nhiều tác dụng phụ như trào ngược dạ dày. Có thời điểm, tôi uống nhiều thuốc kháng sinh, người luôn mệt mỏi, đến mức thường xuyên bị ngất xỉu, phải đưa đi cấp cứu.

Nữ ca sĩ tự nhận không biết chăm sóc bản thân, mặc đơn giản. Ảnh: Bá Ngọc.

- Cảm giác của chị mỗi khi hát nhưng không thể điều khiển được giọng hát của mình?

- Nhiều lần đi hát, tôi thấy lực bất tòng tâm, thể hiện không tốt. Nhiều show diễn, khi hát xong, ngồi trên xe, tôi khóc nhiều. Trong đêm nhạc fan tổ chức dịp kỷ niệm 20 năm ca hát ở phòng trà, tôi vui nhưng cũng không thể kiềm được nước mắt. Lúc đó, giọng chưa hoàn chỉnh, tôi không thể mang tới khán giả của mình những gì hay nhất.

- Và trong những lúc tuyệt vọng như con chim không thể cất vang tiếng hót, chị có nghĩ đến việc giải nghệ?

- Tôi suy sụp và nghĩ đến giải nghệ chứ. Trong sự nghiệp, tôi từng có nhiều khoảng lặng nhưng lần đó, tôi phải nghỉ hát quá lâu.

May mắn trong xui có may, khi mất giọng, nghỉ hát thì làm giám khảo do đó không làm gián đoạn. Không những thế, tôi được khán giả thương, có học trò, có thêm kinh nghiệm sống, làm nghề.

- Sau một năm phẫu thuật chữa viêm xoang nặng, ở tuổi 50, sức khỏe của chị hiện nay thế nào?

- Tôi đã làm tiểu phẫu ở Mỹ, nhưng bệnh xoang không thể trị dứt điểm. Mỗi khi thay đổi thời tiết, bệnh lại tái phát. Tuy nhiên, tôi đã có kinh nghiệm đối phó để bệnh không bị trở nặng như cũ. Mỗi lần đi khám, bác sĩ thường trêu tôi rành thuốc về mũi, họng như 6 câu vọng cổ.

Sức khỏe của tôi hiện có dấu hiệu đi xuống. Đọc các triệu chứng của các loại bệnh, tôi đều cảm thấy mình có. Tôi dự định đi khám tổng quát nhưng lại sợ bị phát hiện bệnh. Đôi khi tôi chỉ biết trách bản thân không biết lo bảo vệ sức khỏe. Nhiều khi người thân ép ăn, tôi còn nhăn, khó chịu nữa.

Vừa qua, tôi bị sốt xuất huyết, không ăn uống được, nằm viện suốt một tuần. Khi khỏi bệnh, tôi không đi được vì bị teo cơ. Ban đầu, tôi phải có người dìu đỡ mới đi được. Gần đây, tôi còn bị rụng tóc khủng khiếp. Tôi tự nhủ sau đợt dịch sẽ đi khám tổng quát, tập thể dục và chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Cẩm Ly cho hay sẽ thay đổi cách sống, tập luyện để cải thiện sức khỏe. Ảnh: Bá Ngọc.

Chưa bao giờ ra tiệm gội đầu

- Chị đã thay đổi cách sống, ăn uống và tập luyện ra sao để cải thiện sức khỏe?

- Tôi là người dở lắm, không biết chăm sóc bản thân. Thậm chí, tôi ngược đãi bản thân mình. Tôi ăn uống không tẩm bổ, thiếu dinh dưỡng. Tôi rất dở về công nghệ thông tin.

Khi đi quay chung với các diễn viên hài, tôi bất ngờ vì mọi người uống các loại bổ dưỡng. Còn tôi, thực tình không biết gì. Và mọi người đều ngạc nhiên khi tôi ngu ngơ với mọi thứ. Ai cũng nói tôi sao cù lần thế.

Người ta đi massge, xông hơi khi mệt mỏi, còn tôi, cứ ở nhà than mệt. Tôi chưa bao giờ ra tiệm gội đầu và hấp dầu. Nếu có cắt tóc thì tôi cũng gội đầu ở nhà.

- Điều này mâu thuẫn với cuộc sống ở nhà sang, đi xe xịn của chị?

- Thật sự, bao năm qua tôi đi làm xong sẽ về ngay với gia đình. Cuộc sống của tôi chỉ gói gọn trong nhà. Tôi không biết mọi thứ xung quanh mình như thế nào. Về công nghệ, tôi chào thua, chưa bao giờ tải bất cứ thứ gì về. Tất cả mọi việc, tôi đều nhờ fan, con cháu.

Bây giờ, ngoài ca hát, tôi chỉ có đam mê trồng cây. Dành nhiều thời gian trồng cây đến mức chân tay đen thui. Và tôi thường lên mạng học kinh nghiệm trồng cây. Tôi mê trồng cây từ nhỏ. Cảm giác hái trái cây do chính mình trồng rất thích.

Nghệ sĩ khác, nếu có trồng sẽ thuê người làm sẵn. Còn tôi tự tìm tòi, nghiên cứu và làm thủ công hoàn toàn. Tôi tự mua dây, mắc lưới cho dàn dưa leo, tự tay bốc đất, trộn phân. Đi chơi 4-5 ngày, về nhà, việc đầu tiên của tôi là lên thăm vườn.

Nữ ca sĩ cho rằng trong cuộc sống hôn nhân cần có sự nhún nhường, thậm chí nhịn nhục chồng. Ảnh: Bá Ngọc.

- Không chỉ cuộc sống, với ca hát chị cũng bị nhận xét dựa nhiều vào chồng. Bao năm qua, chị được ông xã sáng tác ca khúc, quản lý... và lo mọi chuyện, phụ thuộc hoàn toàn thế có tốt không?

- Đó là ý nghĩ của mọi người từ xưa rồi. Thực tế, ca sĩ nào cũng có quản lý, nhạc sĩ, người hòa âm, phối khí. Đâu có ai tự mình làm mọi công đoạn khi thực hiện album, MV được đâu nhưng tôi có chồng lo tất cả những khâu đó.

Anh Minh Vy có khả năng, am hiểu ở tất cả khâu đó, tổng hợp 10 trong một nên anh làm mọi việc cho tôi. Có lẽ vì thế nên mọi người thấy anh làm quá nhiều.

Trong gia đình, anh lo đối ngoại, còn tôi lo cho con cái. Có thể anh làm những việc mà bên ngoài cảm thấy rất trái ngược, mạo hiểm nhưng đó là tầm nhìn của anh. Nhưng rõ ràng những bước chuyển trong nghề của tôi, anh đều đã làm đúng. Ngày xưa tôi đi hát dân ca khi đang ở đỉnh cao nhạc trẻ, ai cũng nói anh hại tôi. Tôi luôn tin chồng và tự trấn tĩnh: “Không lẽ chồng lại hại mình”.

Tôi diễn hài, cải lương, đóng kịch cũng là do anh nhìn thấy vợ có khả năng và khuyến khích tham gia. Tôi vẫn nói vui mình như chuột bạch của chồng.

- Anh Minh Vy quyết định mọi sản phẩm âm nhạc, con đường chị đi. Trong nhà, chắc anh ấy cũng quyết tất?

- Chuyện học hành của con cái là do tôi. Còn mọi quyết định lớn trong nhà thì cả hai phải bàn bạc với nhau. Tôi nghĩ trong hôn nhân, mỗi người mỗi việc. Đồng vợ đồng chồng thì tát biển Đông mới cạn.

- Ở bên một người mạnh mẽ như thế, chị sẽ ít có tiếng nói, thường phải nhún nhường chồng?

- Tính anh ấy thẳng, hơi cộc. Hai chúng tôi ngầm hiểu với nhau nhiều hơn là nói. Cả hai ít nói chuyện ngọt ngào, sến súa vì cảm thấy kỳ cục lắm. Chữ nhún nhường thì không thể không có trong cuộc sống vợ chồng, nếu muốn giữ hạnh phúc. Thậm chí, tôi nhịn nhục cũng có đó.

Nếu hai người cùng căng thẳng, giữ cái tôi lớn thì hôn nhân dễ đứt. Đối với tôi, nguyên tắc trong hôn nhân là phải biết nương nhau, người căng thì phải có người chùng. Muốn xây dựng hôn nhân thì khó chứ muốn đập rất dễ.

Theo Cẩm Ly, người phụ nữ hạnh phúc là có được sự bình an ở tinh thần. Ảnh: Bá Ngọc.

- Theo chị, người phụ nữ hạnh phúc là được chồng lo lắng mọi việc hay tự chủ, quyết định mọi việc của mình?

- Được chồng lo hay tự chủ chỉ là bề ngoài thôi. Điều quan trọng với người phụ nữ hạnh phúc là có tinh thần tốt, thoải mái. Kinh tế đủ đầy mà không có tinh thần thì cũng vẫn chỉ là bề ngoài. Quần áo đẹp, hàng hiệu càng không đồng nghĩa với hạnh phúc.

Sara Lưu: 'Tôi được chồng trả lương, lấy tiền mua túi hiệu đựng bỉm' Sara Lưu cho biết trong thời gian mang thai, cô chỉ nhận lương hát demo ca khúc do chồng trả. Nữ ca sĩ tiết kiệm khoản tiền này, dự định mua túi hàng hiệu để đựng bỉm sữa cho con.

Theo Tri thức trực tuyến