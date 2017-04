Cách đối đáp của Hạ Vi khi Cường Đô La - Hà Hồ đồng loạt nhận là bạn tri kỷ, là gia đình nhỏ với nhau!

"Mình là gì của nhau, sao cũng được" là dòng chia sẻ mới nhất của Hạ Vi trên mạng xã hội. Phát ngôn của nữ diễn viên nhanh chóng trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng. Trước đó, nhiều nguồn tin cho hay Hạ Vi và Cường Đô La đã "đường ai nấy đi". Cả hai không còn thường xuyên xuất hiện bên nhau hay dành cho nhau những lời lẽ ngọt ngào trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng Hạ Vi đang mỉa mai, hằn học với Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà.

Bởi trước đó, Cường Đô La cũng chia sẻ câu nói tương tự "Ta là gì của nhau? Là một gia đình nhỏ gồm 3 người...". Anh khẳng định dù chia tay Hồ Ngọc Hà nhưng anh vẫn mãi coi cô là bạn tri kỷ, là gia đình nhỏ. Còn Hồ Ngọc Hà cũng mượn lời sáng tác của nhạc sĩ Only C, cô viết: "Mình là gì của nhau: bạn thân. Là tình nhân của nhau: Chắc em không cần. Người mà anh đắm say từ nay: Để em tìm cho".

Dòng chia sẻ mới nhất trên trang cá nhân của Hạ Vi.

Trước đó, Cường Đô La trở thành tâm điểm chú ý khi bất ngờ chia sẻ câu chuyện hiếm khi xảy ra giữa chốn showbiz đầy thị phi.

Hồ Ngọc Hà sâu cay khi "chế" lời sáng tác của Only C: "Người mà anh đắm say từ nay: để em tìm cho".

Theo Tri thức trẻ