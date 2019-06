Ca sĩ Thu Minh: Tôi là Diva của cuộc đời tôi

Ca sĩ Thu Minh trong MV “Diva”. Ảnh: TL

Nhạc sĩ muốn viết lại nghĩa của từ Diva

Tối 30/5, Thu Minh đã chính thức phát hành MV "Diva" trong dự án “I am Diva”, đồng nghĩa đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ sau một thời gian dài chuyên tâm vào chăm sóc gia đình và bản thân. MV thuộc dòng nhạc EDM sôi động được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế với sự tham gia của hàng loạt những tên tuổi lớn trong và ngoài nước như nhạc sĩ Mew Amazing, nhà sản xuất SlimV và phần phối nhạc của hai chuyên gia quốc tế Randy Merrill và Ash Riordan.

Trước đó, nữ ca sĩ “nhá hàng” bằng đoạn teaser (video ngắn) với tạo hình nữ thần mang cánh chim và xưng "I am Diva". Cùng với đó là lời ca khúc: "Đừng đem những thứ phán xét, ganh ghét đến gần chị/ Chị em hơi cứng em ơi, son môi chị hơi lì" như một cách thách thức dư luận trong trường hợp cô bị chê chưa xứng tầm Diva. Câu nói này cũng được khá nhiều người sử dụng làm status trên mạng xã hội và nhận về những phản ứng thú vị.

Nhưng lời bài hát cũng mang đến nhiều ý kiến tranh luận. Bên cạnh sự khen ngợi, yêu mến dành cho Thu Minh thì vẫn còn nhiều ý kiến cho rằng, giọng ca “Chuông gió” quá kiêu hãnh, tự phụ. Tuy giọng hát của Thu Minh cao, khỏe, có kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện nhưng để xếp vào vị trí Diva cùng các tên tuổi như: Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh thì chị chưa được yêu mến như vậy. Giữa dòng tranh cãi, ca sĩ Trúc Nhân đã mạnh dạn bày tỏ quan điểm: "Chị là Diva trong lòng tôi".

Tuy nhiên, khi MV được công bố chính thức thì khán giả mới thấy, bài hát không phải là sự tự nhận hay tự xưng mình là Diva. Ca khúc có lời như: "Không là Diva của mọi người/ Tôi là Diva của cuộc đời tôi. I love my body/ I love my skin/ Nếu em tự tin tỏa sáng/ Để ai cũng phải thèm giống em/ I love my voice/ I love my hair...".

Là chủ nhân của ca khúc, nhạc sĩ Mew Amazing đã chia sẻ về ý nghĩa của ca khúc “Diva”: "Diva là danh xưng nhiều người dành để nói về chị Thu Minh dù vẫn có những người chưa công nhận điều này. Khi viết ca khúc này tôi chỉ muốn thể hiện quan điểm mới của mình về từ “diva”. Chúng tôi định nghĩa đó là một tính từ thể hiện sự tự tin của mỗi người về tài năng của mình. Khi bạn tự tin, bạn sẽ làm chủ cuộc sống, thấy yêu cơ thể, làn da, mái tóc của mình, sống tích cực, mạnh mẽ để vươn đến ước mơ, chinh phục những tầm cao mới. Chữ Diva chúng tôi không dành riêng cho Thu Minh mà cho tất cả mọi người, những người bình thường không phải ca sĩ nhưng họ yêu cuộc sống của mình, tự tin mình đang là phiên bản tốt nhất và tự tin về sự khác biệt của mình. Họ là Diva trong cuộc sống của chính họ. Cá nhân tôi thấy chị Thu Minh đang sống với tinh thần này và tự tin mình có những tố chất của Diva. Ca khúc này không chỉ là tuyên bố cá nhân mà còn là thông điệp truyền cảm hứng cho mọi người cùng phát hiện chất diva trong mình".

Nội dung của MV là câu chuyện được khuếch đại hoá về cuộc sống của một nữ danh ca. Thu Minh hoá thân làm một bà hoàng thực thụ và có những hành động kì dị vượt khỏi khuôn phép bình thường. Tuy nhiên, nữ ca sĩ luôn tự tin, kiêu hãnh và dẫn đầu trong bất kì việc gì mình làm.

Ngoài việc thể hiện sự tự tin và niềm kiêu hãnh về giọng hát của mình, Thu Minh còn gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa khi bắt tay với cộng đồng Drag Queen (thuật ngữ gọi những người - thường là nam giới - có phong cách ăn mặc nữ tính, đi kèm theo đó là lối trang điểm dày, đậm), LBGT Việt Nam, các diễn viên xiếc và những người có ngoại hình đặc biệt (rất béo hoặc lùn). Những đại diện này đều được trao cơ hội để thể hiện tài năng, cá tính trong các khung hình của MV. Qua đó, làm nổi bật “tuyên ngôn”: Tất cả mọi người trong cuộc sống này đều có thể trở thành Diva hay theo đuổi bất cứ giấc mơ điên cuồng nào đó của cuộc đời nếu bạn đủ bản lĩnh và biết cách toả sáng.

Không là Diva nhưng cũng không có ai thay thế được Thu Minh

MV được khen ngợi mang lại màu sắc mới mẻ, trẻ trung. Nữ ca sĩ cũng tiết chế hơn trong việc “khoe” nốt cao mà thể hiện ở cách nhấn nhá, nhả chữ, giả thanh, cách chuyển giọng… điều này cũng đủ nói lên đẳng cấp trong giọng hát của Thu Minh, nhất là khi cô đã ở tuổi 42. Ở tuổi này, các nghệ sĩ thường có xu hướng “cover quá khứ” bằng những ca khúc nổi tiếng cũ. Cách làm này nhàn hơn nhưng độ an toàn lại cao hơn. Nhưng với chất lửa trong giọng hát và luôn tràn đầy năng lượng trong cách sống, Thu Minh luôn khao khát hướng đến tinh thần cách tân và khát khao dẫn đầu xu hướng. Tất nhiên được đến đâu còn tùy thuộc vào sự cảm nhận của khán giả và phụ thuộc vào xu thế âm nhạc của mỗi thời điểm.

Nhưng dù thế nào thì Thu Minh vẫn luôn tự hào về giọng hát của mình là đặc trưng duy nhất. Cô chia sẻ: “Tôi có thể khẳng định một điều, không có và sẽ khó có một Thu Minh thứ hai cho đến khi tôi rời thị trường âm nhạc Việt Nam". Trong quan niệm nghệ thuật của Thu Minh không có chỗ cho sự khiêm tốn: "Chúng ta luôn được dạy phải sống khiêm tốn nhưng với tôi đừng khiêm tốn giả tạo. Chúng ta phải có sự kiêu hãnh bởi nó là thứ vực chúng ta dậy mỗi khi vấp ngã, rơi xuống hố sâu. Sự kiêu hãnh là năng lượng để con người có thể chạm được đến những gì bản thân mong muốn, giữ chúng ta sống tự trọng. Tôi kiêu hãnh với giọng hát của mình".

Sau MV này, nữ ca sĩ sẽ tổ chức một showcase tên “I am Diva” với quy mô 2.000 khán giả vào ngày 21/6 tại TPHCM. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh làm Giám đốc âm nhạc.

Diva theo tinh thần mới của ca sĩ Thu Minh được MC Trấn Thành “Việt hóa” thành 4 từ viết tắt: Đẳng cấp, ít đụng hàng, vẻ vang và ấn tượng. "Mọi người có thể hiểu chữ Diva mà Thu Minh dùng trong MV là một tính từ thể hiện sự đẹp đẽ chứ không chỉ mang nghĩa đen là một danh hiệu. Khi chúng ta nói ai đó 'diva' có nghĩa họ đang ở trong trại thái tuyệt vời nhất so với chính họ. Đó chính là cảm giác tự tin để với tới một tầm cao mới và Thu Minh có quyền kiêu hãnh với giọng hát của mình vì cô có thực lực", MC Trấn Thành nói.

Minh Nhật