Ca sĩ Hoài Lâm: 'Tôi nhút nhát và dễ bị bắt nạt'

Hoài Lâm và Ngọc Thanh Tâm tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 ở Đà Nẵng

* Hoài Lâm có thể cho biết nhân vật mới trong Yêu em bất chấp có gì khác biệt so với những vai diễn trước đây của anh?

- Ca sĩ - diễn viên Hoài Lâm: Đây là vai diễn chính đầu tiên của tôi. Thật ra, đạo diễn đã nhắm đến tôi vì biết tính cách tôi rất gần với nhân vật, nên mọi chuyện rất gần gũi. Nhân vật trong phim khá giống tôi. Ngoài đời tôi cũng kiểu vậy, hiền hiền, nhút nhát và dễ bị bắt nạt.

* Có dễ bị bắt nạt thật không?

- Không những thế còn dễ bị ăn hiếp, dễ bị dụ nữa đó.

* Vậy thì phải làm sao?

- Thì mình biết mà né đi thôi.

* Trong thời gian quay một tháng tại Đà Nẵng, anh có thể chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ nhất?

- Đó là cảnh quay cô gái Diệu Hiền (Ngọc Thanh Tâm đóng) cứu anh chàng này khỏi bị chết đuối dưới hồ, tôi đã phải ngâm mình trong nước suốt 7-8 tiếng trong thời tiết lạnh để quay. Khi thực hiện xong phân đoạn này, tôi và chị Ngọc Thanh Tâm đều đổ bệnh. Tôi cũng nhớ nhất cảnh đi tàu lượn siêu tốc, tôi đi hai vòng đã chóng mặt muốn ói, luôn miệng hỏi chị Tâm khi nào xong. Nhưng cảnh này khi quay xong mới biết đạo diễn bắt thực hiện đi thực hiện lại 20 vòng tàu lượn. Chị Tâm không bị bệnh sợ độ cao như tôi, thực sự hãi lắm.

Ca sĩ Hoài Lâm rất tự tin với vai chính Khôi trong phim Yêu em bất chấp

* Đóng phim thật vất vả hơn đi hát nhiều nhỉ?

- Thực ra ê kíp làm phim còn vất vả hơn diễn viên nhiều. Ai cũng bỏ hết 200-300% công sức cho bộ phim này.

* Đây là phim remake lại phim đình đám của Hàn Quốc My sassy girl, anh đã chuẩn bị vai diễn này thế nào?

- Tôi đã xem đi xem lại bộ phim gốc rất nhiều lần, vai nam chính trong đó thực sự rất ấn tượng và in đậm trong tâm trí tôi. Tôi cũng khá giỏi bắt chước nên đã nhặt được nhiều kinh nghiệm diễn xuất từ nhân vật này.

* Vậy vai diễn này có khác biệt nhiều so với vai diễn trong phiên bản gốc không?

- Vai Khôi do tôi đảm nhiệm là sinh viên kiến trúc năm cuối, có gia đình thuộc dạng mẫu hệ: ba do ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đóng, mẹ do người mẫu Trang Khàn đóng. Đạo diễn Văn Công Viễn cũng có viết thêm trong kịch bản là từ nhỏ, Khôi đã được gia đình mong muốn anh là con gái nên đều coi anh là con gái. Kết phim là một cái kết mở, cũng không biết được hai người có đến được với nhau hay không, nhưng hai người luôn nghĩ về nhau. Và bạn gái của Khôi có một câu chuyện riêng đằng sau đó, có nỗi khổ riêng nên không thể đến được với Khôi vào thời điểm đó.

* Trong phim này, anh đóng cặp với Ngọc Thanh Tâm nhưng ngoài đời, anh lại gọi Tâm là chị. Vậy khi đóng có gì ngại ngùng không?

- Do hai chị em đã biết nhau trước đó, khâu chuẩn bị cũng kĩ nên khi đóng chung cũng không có gì ngại ngùng. Thật ra tôi cũng không để ý xem chị Tâm hơn tôi bao nhiêu tuổi nữa. Cả hai đều rất tự nhiên khi đóng chung.

* Trong phim anh có phải đóng cảnh nóng gì với Ngọc Thanh Tâm không?

- Cũng có một số như cảnh tôi phải cõng Tâm đang say vào khách sạn, khi tôi vừa ở phòng tắm bước ra thì công an ập vô, tưởng nhân vật tôi đóng đã cưỡng dâm cô gái. Ngoài ra chúng tôi cũng có rất nhiều cảnh lãng mạn. Nói chung hai chị em cũng phối hợp rất ăn ý.

* Anh có cho rằng khán giả trẻ sẽ yêu thích mô típ phim nhẹ nhàng, yêu đương lãng mạn, có phần hơi chơi vơi, không rõ ràng có đến được với nhau để có một "happy ending" hay không?

- Việc các nhân vật có tình cảm yêu đương đến được với nhau hay không còn tuỳ thuộc vào thời điểm, vào duyên và đạo diễn đã làm rất tốt việc này. Với tôi, việc diễn tâm lý tình cảm của nhân vật khá nhẹ, còn với nhân vật của Ngọc Thanh Tâm thì hơi nặng.

* Anh có thể cho rằng chuyện tình cảm của Khôi và bạn gái (Ngọc Thanh Tâm đóng) trong phim được gọi là tình yêu hay không?

- Tôi cho rằng tình cảm đó hơn cả tình yêu. Thậm chí nó như là một cái duyên từ kiếp trước. Vì câu chuyện của cô này rất đặc biệt, còn Khôi cũng không có ý đồ lợi dụng gì cả. Họ quyến luyến nhau rất trong sáng rồi đột ngột cô gái biến mất, không một lời nói.

* Nếu anh ở tình huống của Khôi lúc đó, anh có hoang mang, oán giận gì người con gái đó không?

- Tôi cho rằng việc chia tay đột ngột lúc đó có lẽ là do chưa hợp thời điểm, hoặc do mình chưa đủ các yếu tố như sự nghiệp, sự tin tưởng của gia đình… để dành cho đối phương. Tất nhiên lúc đó tôi sẽ buồn, sẽ đau nhưng không oán hận, cũng không tìm hiểu về nguyên nhân dẫn đến việc đó. Thời gian sẽ trả lời.

* Xin anh chia sẻ về kế hoạch làm việc sắp tới?

- Tôi cũng chưa dám công bố điều gì vì còn nợ quá nhiều lời hứa tham gia các dự án khác. Nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục được đóng phim và thấy mình có duyên với nó. Tôi cũng rất thích đóng cả những vai khác biệt hoàn toàn so với mình. Những khi rảnh rỗi, tôi thường xem nhiều phim tâm lý xã hội của nhiều nước để học tập kinh nghiệm diễn xuất.

* Cám ơn anh đã chia sẻ!

