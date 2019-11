Cảnh sát xác nhận nữ ca sĩ Goo Hara qua đời tại nhà riêng

Goo Hara khóc khi Sulli qua đời

Hàng loạt trang tin của Hàn quốc bao gồm Money Today và Market News vừa bất ngờ đưa tin rằng ca sỹ của nhóm Kara - Goo Hara đã được tìm thấy trong tình trạng qua đời tại nhà riêng của cô vào ngày hôm nay. Một người quen của Goo Hara là người đầu tiên tìm thấy cô trong tình trạng bất tỉnh tại nhà và gọi các dịch vụ khẩn cấp ngay lập tức.

Theo sở cảnh sát Gangnam, ca sỹ 28 tuổi được phát hiện đã chết trong căn nhà ở Cheongdam-dong, Hàn quốc vào khoảng 6 giờ tối. Hiện tại, cảnh sát đang điều tra để biết thêm chi tiết và chưa đưa ra bất kỳ thông tin cập nhật nào nữa.

Goo Hara sinh ngày 13 tháng 1 năm 1991, được biết đến với biệt danh Hara, là một ca sĩ và diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc. Cô là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ Kara và cũng đã xuất hiện trong các bộ phim truyền hình bao gồm City Hunter (2011). Năm 2015, cô bắt đầu phát triển sự nghiệp của một ca sĩ solo và phát hành ca khúc Alohara (Can You Feel It?) được giới trẻ yêu thích.

Nổi tiếng và thành công sớm nhưng cuộc sống riêng của Goo Hara cũng không phải toàn màu hồng. Hồi tháng 5 năm nay, nữ ca sĩ này được tìm thấy trong tình trạng nguy kịch sau khi cố gắng tự tử tại nhà riêng.

Sau vụ tự tử bất thành, Goo Hara xuất hiện trên mạng xã hội và nói lời xin lỗi người hâm mộ. Cô chia sẻ: "Xin lỗi và cảm ơn các bạn. Tôi đang sống tốt và sẽ cố gắng để vượt qua khó khăn..."

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu ca sỹ 9X này có ý định tự tử. Hồi tháng 9/2018, sau scandal kiện tụng với bạn trai cũ vì anh này tung ảnh nóng của mình lên mạng, Goo Hara cũng bị đồn cố tìm đến cái chết nhưng công ty quản lý của cô đã phủ nhận thông tin này.

Cách đây chỉ 6 tuần, một người bạn rất thân thiết của Goo Hara là nữ ca sĩ Sulli cũng đã tự tử. Khi bạn thân qua đời, Goo Hara đã quay một đoạn livestream trên trang cá nhân thể hiện tâm trạng rất tồi tệ. Cô vừa khóc vừa nói lời xin lỗi Sulli và cho biết "chị cũng muốn tới nơi đó".

Goo Hara sau đó cố gắng trấn an người hâm mộ bằng việc xóa video này và khẳng định, cô chỉ muốn gửi lời tạm biệt đến em gái Sulli. Tâm trạng tồi tệ của Goo Hara sau khi Sulli qua đời đã khiến người hâm mộ cô vô cùng bất an.

Cái chết của Sulli và bây giờ là Goo Hara tiếp tục là hồi chuông cảnh tỉnh với những người làm việc trong ngành công nghiệp giải trí của xứ Hàn. Các ngôi sao thần tượng của Hàn quốc có cuộc sống dường như hào nhoáng, xa hoa và vui vẻ, hạnh phúc ở bề ngoài nhưng những khó khăn, đau khổ chồng chất bên trong thì không thể bày tỏ.

Goo Hara ngày còn xinh đẹp và tươi vui





Theo Kiều Minh/Dân trí