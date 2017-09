Ca sĩ bị côn đồn chém đứt tay lên tiếng về mẹ

Từng đoạt giải Ca sĩ triển vọng Sao Mai - Điểm hẹn 2012, lọt Top 3 Vietnam Idol 2014, được những nhạc sĩ như Anh Quân, Huy Tuấn, Quốc Trung đánh giá rất cao, song trong suốt 5 năm qua, Đông Hùng vẫn chưa có bất kỳ một sự bứt phá nào trong âm nhạc. Nguyên nhân thực sự chỉ được hé lộ cách đây 2 ngày, khi nam ca sĩ sinh năm 1993 quyết định nói thật về tình cảnh quẫn bách của bản thân cùng những bức ảnh thương tích trên cơ thể do bị các chủ nợ của mẹ đẻ truy đuổi. Câu chuyện về hoàn cảnh của Đông Hùng khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng, xót xa.

Chia sẻ của Đông Hùng trên Facebook.jpg

“Tôi chưa nói chuyện lại được với mẹ”

Hiện tại sức khỏe của anh thế nào?

Tôi đã ổn. Vài ngày nữa tháo chỉ là lại có thể lên sân khấu được.

Mối quan hệ của anh và mẹ thế nào rồi?

Tôi và mẹ hiện chưa nói chuyện trở lại vì cũng không biết phải nói gì. Mẹ thể hiện sự ăn năn và có lỗi đối với tôi. Lúc ở viện, tôi chỉ nói với mẹ: “Máu đã đổ rồi mẹ ạ. Nếu mẹ muốn con tiếp tục đổ máu thì xin mẹ cứ tiếp tục vay nợ”.

Tại sao chuyện kéo dài liên tục trong 5 năm qua mà giờ anh mới quyết định nói ra sự thật?

Tôi đã nghĩ mình có thể nhẫn nhịn được. Nhưng mọi thứ ngày càng quá sức chịu đựng của tôi. Cách đây 5 năm, số nợ là 28 tỉ. Trong khi tôi còn đang giải quyết món nợ khổng lồ đó thì cứ thi thoảng lại có chủ nợ đến “hỏi thăm” tôi, thỉnh thoảng lại phát sinh thêm những khoản nợ mới và đều không nhỏ. Mỗi lần phải trả những khoản nợ mới ấy, mẹ tôi đều nói đây là lần cuối cùng. Nhưng 5 năm qua chưa có lần cuối cùng. Cuối cùng là tôi đã phải nổ tung.

Số nợ của mẹ anh hiện tại là bao nhiêu?

Ngoài số nợ ở Hà Nội 5 năm về trước, số nợ trong Sài Gòn mà tôi được biết là hơn 4 tỷ.

Đây hẳn không phải lần đầu tiên anh bị chủ nợ đánh đúng không?

Đúng thế. Tôi từng bị chủ nợ quây ngay trên sân khấu Vietnam Idol. Tuy vậy, tôi không trách họ bởi mình mới là người sai, vay mà không trả.

“Không hối hận vì trả nợ cho mẹ”

Tại sao anh cứ chấp nhận trả nợ cho mẹ trong một thời gian dài như thế mà không để mẹ tự chịu trách nhiệm với những gì bà gây ra?

Tôi có cái sai là đã quá nhẹ nhàng với mẹ, không đủ sắt đá để mẹ dừng việc làm sai trái lại. Còn việc trả nợ cho mẹ thì tôi không thấy mình sai bởi mẹ không dựa vào tôi thì không còn chỗ nào cho mẹ dung thân. Bố tôi đã bỏ mẹ tôi. Anh em họ hàng đều không chứa chấp. Có năm tôi đi lưu diễn sát Tết, ở nhà thì chủ nợ vây, không có cách nào gửi tiền về cho mẹ và em ăn Tết. Mẹ tôi đi vay họ hàng 500 ngàn tiền ăn Tết mà còn không ai cho vay.

Nhưng lần này tôi đã kiên quyết rồi. Hiện tôi đã dàn xếp ổn thỏa với các chủ nợ. Tôi sẽ trả những món nợ mẹ đã vay. Còn những khoản nợ mới nếu họ tiếp tục cho mẹ tôi vay thì họ đi tìm mẹ tôi mà đòi. Tôi không chịu trách nhiệm nữa.

Anh có hối hận vì đã lãng phí 5 năm cơ hội nhất của sự nghiệp vì gánh nợ thay cho mẹ? Nếu không một người có giọng ca đẹp, có ngoại hình sáng sân khấu như anh đã phải có thứ hạng cao trong làng giải trí rồi?

Tôi không hối hận vì trả nợ cho mẹ. Tôi chỉ buồn là đam mê của mình vì chuyện này mà phải dẹp sang một bên. Đúng là nếu không phải trả nợ, tôi đã có thể làm được nhiều thứ. Người làm nghệ thuật không gì có thể thăng hoa hơn là khi được tập trung vào chuyên môn mà không vướng bận tài chính. Tôi vẫn đi hát, vẫn ra bài, nhưng chỉ để người ta không quên cái tên tôi. Nghề ca sĩ thì như con gái có thì. Tôi cũng không thể đi đâu cũng ôn nghèo kể khổ, kêu ca than vãn để mong người ta thông cảm cho tôi, tạo điều kiện cho tôi được. Tôi biết nếu mình làm như thế thì thay vì thương tôi người ta sẽ khinh tôi.

Nhiều nghệ sĩ đang vận động kêu gọi ủng hộ giúp đỡ anh, anh cảm thấy thế nào trước tấm lòng của đồng nghiệp dành cho mình?

Thực sự khi quyết định chia sẻ mọi chuyện, tôi mới biết mình không cô độc. Có rất nhiều đồng nghiệp lẫn người không quen biết an ủi, động viên và đồng cảm với tôi vì có cùng cảnh ngộ. Tôi cũng rất biết ơn trước tình cảm mọi người dành cho mình. Các anh chị cũng gọi cho tôi, tỏ ý muốn quyên góp cho tôi nhưng tôi chỉ cảm ơn chứ không thể nhận sự giúp đỡ bằng tiền mặt vì thấy mình không xứng đáng. Tôi mong các anh các chị sẽ giúp tôi bằng việc gọi tôi đi hát. Tôi sẽ kiếm tiền trả nợ bằng sức lao động của chính mình.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Theo Phụ nữ Việt Nam