BTV Thúy Hằng thời sự: 'Tôi từng ngược đãi bản thân vì tham việc'

BTV Thúy Hằng là gương mặt quen thuộc trên bản tin Toàn cảnh 24h của VTV9.

Từ bỏ giấc mơ luật sư để theo truyền hình

- Bỏ giấc mơ làm luật sư để làm ở đài truyền hình, điều gì ở môi trường báo chí đã níu chân chị và khiến chị gắn bó với nghề suốt 15 năm qua?

Truyền hình là một lĩnh vực vô cùng thu hút với những người trẻ. 15 năm trước tôi cũng là một sinh viên vừa ra trường, đầy nhiệt huyết. Nhưng thay vì theo ngành Luật, một cơ duyên đã đưa tôi đến vớitruyền hình và ngay lập tức tôi bị cuốn hút bởi môi trường mới.

Tôi bắt đầu công việc từ một vai trò nhỏ trong Những ước mơ xanh, chương trình nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Tôi đi nhiều nơi, gặp nhiều nhân vật thực tế và thấy chương trình mình tham gia có thể giúp đỡ trực tiếp cho nhiều người. Tôi thấy ý nghĩa và thiết thực vô cùng. Hơn nữa, tôi còn được làm việc cùng với những anh chị giỏi nghề, tôi đã rất ngưỡng mộ và yêu quý họ. Tất cả những điều đó giúp tôi quyết định ở lại với truyền hình.

- Trước khi trở thành BTV, chị từng đảm nhận nhiều vai trò từ trợ lý, phóng viên đến thư ký bản tin. Hình ảnh của chị lúc đó có gì khác so với hiện tại?

Những công việc và vai trò từng đảm nhận đều là yếu tố làm nên tôi của ngày hôm nay. Tôi may mắn được làm việc ở cả 2 vai trò là xuất hiện trước ống kính và công việc trong hậu trường. Nếu như ở vị trí trợ lý, phóng viên, hay thư ký biên tập,… phong cách của tôi là gọn gàng, thoải mái, phù hợp với tính chất năng động cần thiết cho công việc phía sau ống kính, thì trong vai trò MC hoặc BTV xuất hiện trước khán giả, tôi phải thay đổi về hình thức cho phù hợp với mỗi chương trình.

15 năm theo nghề, tôi gắn bó lâu nhất với công việc BTV dẫn các chương trình chính luận. Đây cũng là sở thích và thế mạnh của tôi. Vì vậy, tôi đã dành phần lớn thời gian của mình để rèn luyện và đầu tư cho công việc này.

- Từ ngày trở về TP.HCM và rời bản thời sự 19h - bản tin có lượng khán giả lớn, dường như độ phủ sóng của chị trên đài truyền hình quốc gia không còn nhiều như trước nữa. Chị có chạnh lòng hay tiếc nuối?

Ở mảng tin tức, tôi từng làm cho kênh VTV1, VTV4 và VTV9. Dù làm việc ở kênh nào tôi cũng có cơ hội tham gia vào những bản tin thời sự quan trọng nhất của kênh. Đó cũng là niềm tự hào của tôi trong nghề báo. Mỗi kênh có đặc thù và đối tượng khán giả riêng nhưng nhìn chung nơi nào cũng đều là môi trường chuyên nghiệp giúp mình rèn luyện mỗi ngày và là cầu nối với khán giả.

Như hiện nay, VTV9 là trung tâm truyền hình Việt Nam tại khu vực Nam Bộ, cũng thuộc Đài truyền hình Việt Nam, độ phủ sóng rộng khắp cả nước và được bà con trong khu vực miền Nam rất yêu mến. Mỗi ngày tôi vẫn xuất hiện trong Toàn cảnh 24h – bản tin thời sự trực tiếp lúc 18h của kênh VTV9. Vậy nên giai đoạn nào cũng là một phần trong sự nghiệp, tôi trân trọng tất cả.

- Dù làm việc ở kênh nào chị cũng được tham gia vào những bản tin thời sự quan trọng nhất. Với chị, đây là điều may mắn hay là áp lực lớn?

Được trao công việc quan trọng, trước tiên có thể là do bạn may mắn, nhưng cũng có thể là do nỗ lực của bạn đã được nhìn nhận. Không ai trao cơ hội nếu không biết khả năng của bạn. Điều bạn cần làm là vượt qua áp lực từ mọi phía để làm tốt việc của mình. Tôi đã nghĩ như vậy và đó là cách tôi sống với nghề nhiều năm qua.

- Từ ngày đầu dẫn chương trình đến nay, có sự cố nghề nghiệp hay kỷ niệm đặc biệt nào khiến chị khó quên?

Sự cố hay kỷ niệm quá nhiều, tôi nhớ không hết. Phải đến 80% các chương trình tôi tham gia là phát sóng trực tiếp. Mỗi lần làm là mỗi diễn biến khác nhau, vì ngoài khung kịch bản mà ekip phải tuân thủ còn vô vàn thứ khác cần phải xử lý để cho thông tin và hình ảnh lên sóng được tròn trịa. Những ngày đầu run lắm, không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì và phải xử lý ra sao. Nhưng đó chính là thử thách và sự hấp dẫn của công việc này.

- 15 năm đối với chị là chặng đường dài hay ngắn? Chị được và mất gì trong suốt quá trình làm nghề?

Tuổi trẻ nhiệt huyết và đầy thử thách của tôi đã gắn với VTV và hiện tại vẫn đang làm nơi đây nên tôi cũng chưa nghĩ tới việc thời gian như vậy đã đủ dài hay chưa. Môi trường này cho tôi nhiều trải nghiệm và cũng nhiều thử thách với bản thân. Nhờ vậy tôi nhận ra khả năng mình đến đâu và mình yêu mến công việc này thế nào. Có lẽ đó cũng là một phần lý do mà hiện nay tôi tham gia thêm vai trò hướng dẫn cho một số bạn trẻ mới vào nghề và muốn làm nghề.

Sự nỗ lực phải đi kèm với cái duyên

- Trong nghề, ai là người chị thần tượng và truyền cảm hứng nhiều nhất?

VTV thường xuyên bồi dưỡng nhân viên bằng các khóa đào tạo chuyên sâu với nhiều giảng viên nước ngoài và cả những nhà báo kỳ cựu. Tôi được tham gia khá nhiều lớp như vậy và cũng nể phục nhiều nhà báo giỏi nghề.

Nhưng có một người thầy – người anh mà tôi luôn nể phục và cũng là người truyền cảm hứng để tôi đi theo con đường chính luận, đó là nhà báo Lê Hồng Quang, hiện đang thường trú tại châu Âu. Từ những ngày đầu còn chập chững với tin tức và chưa xác định được hướng đi cho mình, tôi được anh hướng dẫn từ những điều cơ bản nhất. Cho đến giờ, tôi vẫn ứng dụng những điều được anh chỉ dạy trong công việc hàng ngày.

- Quy trình đào tạo BTV, MC của VTV hiện nay diễn ra như thế nào? Có điều gì khác so thời của chị?

Từ xưa cho tới nay, VTV không có quy trình đào tạo riêng nào cho MC hay BTV. Thay vào đó là những lớp đào tạo ngắn ngày để những phóng viên, BTV,… rèn luyện khả năng dẫn trên sóng. Thời tôi mới vào nghề, chương trình phát sóng không nhiều như bây giờ nên cơ hội được cọ sát cũng rất ít. Chủ yếu tôi là tự học, tự tích lũy kinh nghiệm và tạo nên phong cách cho mình. Còn bây giờ có rất nhiều chương trình, nhiều thể loại để các bạn trẻ có thể trải nghiệm và học hỏi thực tế.

- Là BTV kỳ cựu, chị thấy năng lực và thái độ của thế hệ BTV mới thế nào?

Hiện nay đã có khá nhiều trường lớp và các cơ sở đào tạo nghề MC nên các bạn trẻ cũng có môi trường tốt để chuẩn bị hành trang cho mình. Tuy nhiên, tất cả những điều học được chỉ là cơ bản. Biết cách vận dụng và phát huy được hay không là do mỗi cá nhân. Tôi nghĩ rằng, nếu các em yêu thích lĩnh vực này hãy nắm bắt tất cả cơ hội có được, để thử sức, để trải nghiệm, tích lũy cho bản thân.

Tôi có dịp giao lưu và hướng dẫn cho nhiều bạn trẻ định hướng theo nghề. Có nhiều em rất năng động, tự tìm kiếm cơ hội được cọ sát với nghề. Tuy nhiên cũng có những bạn nhìn cuộc đời màu hồng quá nên đôi khi bỏ lỡ những cơ hội tốt để học hỏi. Tôi hướng dẫn lớp trẻ với vai trò là người đi trước. Vì vậy, tôi luôn chú trọng việc trao đổi trực tiếp về chuyên môn, hướng dẫn các kỹ năng thực tế và truyền đạt kinh nghiệm cho các em.

- Chị có lời khuyên nào dành cho những bạn trẻ có mong muốn theo đuổi công việc này?

Trước tiên hãy xác định lĩnh vực mình muốn theo đuổi, ví dụ mảng giải trí hay mảng chính luận. Xác định được điều đó bạn sẽ tập trung củng cố kiến thức cho lĩnh vực mình lựa chọn, giúp mình không bị hoang mang và mất thời gian tìm hướng đi. Đương nhiên để thành công còn là một quá trình. Sự nỗ lực cũng phải đi kèm với cái duyên với khán giả nữa.

Đừng nhầm lẫn BTV truyền hình đều là gương mặt showbiz

- Bận rộn như thế, chị có thời gian nào dành riêng cho bản thân? Vào những lúc này, chị thường làm gì?

Tôi đã từng hơi ngược đãi bản thân. Vài năm trước, do hay tham việc nên tôi thấy thời gian cho bản thân là điều xa xỉ. Nhưng giờ tôi dành nhiều thời gian cho gia đình và những sở thích cá nhân. Chắc cũng vì thế mà gần đây thích nấu nướng. Rảnh là mày mò công thức để vào bếp.

Riêng những lúc gặp áp lực trong công việc tôi cho phép mình nghỉ ngơi, đi chơi với con, gặp gỡ bạn bè hoặc làm những gì mình thích. Niềm vui của tôi cũng đơn giản thôi và tôi cho rằng phụ nữ đừng ép mình vào nhiệm vụ nhiều quá. Hãy có không gian cho riêng mình thì việc cân bằng cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn.

BTV Thúy Hằng trong đời thường.

- Chị được nhiều người nhận xét là sở hữu hình thể cân đối cùng gương mặt phúc hậu, chuẩn nét Á Đông. Nếu không làm báo, chị có cho rằng bản thân có thể trở thành một gương mặt nổi tiếng của showbiz?

Về điều này tôi cũng muốn chia sẻ quan điểm của mình. Khá nhiều người nghĩ rằng những người xuất hiện trên TV như chúng tôi, với tư cách là BTV truyền hình, đều là gương mặt showbiz. Có thể, họ đúng ở khía cạnh chúng tôi cũng là người của công chúng, cũng được mọi người biết tới. Nhưng với tôi, đơn giản tôi chỉ nghĩ là mình đang làm nghề và việc xuất hiện trên TV là đặc thù công việc. Vậy nên chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc làm thế nào để nổi tiếng, dù cho mình có sự thuận lợi để làm điều đó. Cái tôi cần là giữ hình ảnh chuẩn mực để phù hợp với công việc của mình.

- Con trai có thường xuyên xem chị trên TV? Bé nhận xét như thế nào về chị?

Con trai tôi thỉnh thoảng thấy mẹ trên TV chỉ bảo hôm nay mẹ xinh. Còn câu mà bé nói với tôi nhiều nhất trong ngày là: "Mẹ ơi, hôm nay ăn gì?".

Những lúc rảnh rỗi, BTV Thúy Hằng luôn dành thời gian bên con trai.

- Kết thúc công việc, trở về cuộc sống làm vợ, làm mẹ thường ngày, hình ảnh của chị lúc này có gì khác với trên sóng truyền hình?

Chắc chắn là khác chứ. Tôi sống đơn giản, chỉ cần gia đình hòa thuận êm ấm. Tôi nghĩ phụ nữ Việt Nam hiện đại thì ai cũng hướng đến điều đó. Họ thông minh, xinh đẹp, gai góc ngoài xã hội, nhưng về nhà thì ai cũng đơn giản hơn với vai trò của một người phụ nữ trong gia đình.

Đó là hình tượng tôi thấy ở nhiều phụ nữ hiện đại ngày nay. Tôi rất phục họ và cũng muốn mình làm được như vậy. Nhưng bản tính tôi ôn hòa, dù là ngoài xã hội hay trong gia đình nên có muốn gai góc cũng chả biết gai góc làm sao. Tôi chỉ biết làm tốt công việc của mình ở cơ quan và làm tròn vai phụ nữ gia đình lúc ở nhà. Còn việc vai trò của tôi đã tròn trịa và màu sắc đã đẹp hay chưa không phụ thuộc vào cái nhìn của tôi.

- Mặc dù công việc khá vất vả và áp lực nhưng chị vẫn luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, xinh đẹp và tràn đầy sức sống. Vậy bí quyết giữ gìn sức khỏe và nhan sắc của chị là gì?

Tôi cho rằng khỏe là sẽ đẹp. Nên tôi chú ý ăn uống lành mạnh để giữ sức khỏe nhiều hơn là việc đi làm đẹp. Tôi nghĩ, với người làm công việc phải xuất hiện trước công chúng hình ảnh của họ chính là trách nhiệm với khán giả. Như tôi, trước khi muốn thông tin của mình được chú ý trước hết phải tạo được phong thái đáng tin. Vì điều đập vào mắt khán giả đầu tiên chính là hình ảnh của người dẫn.

Có lẽ vì vậy nên tôi vô cùng chú ý đến thần sắc khi lên hình. Có người nói lên hình chỉ cần đẹp là được, tôi không nghĩ vậy. Khán giả rất tinh tường. Họ sẽ không thể xem nổi một gương mặt xinh đẹp nhưng truyền tải thông tin một cách vô hồn. Đó cũng là một phần lý do vì sao VTV yêu cầu người dẫn chương trình phải là BTV có tham gia vào quá trình biên tập nội dung, chứ không đơn thuần là đọc những gì người khác viết.

