BTC Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam thừa nhận sai sót khi thi trong bão lũ

Chiều 28/12, ông Nguyễn Đắc Tài, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì nghe các bên liên quan báo cáo về việc tổ chức đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (HHHVVN) 2017.

Theo ông Phạm Ngọc Nhật, Trưởng BTC cuộc thi, sau khi hoàn tất các thủ tục, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cấp giấy phép, cho phép Công ty CP Hoàn Vũ Sài Gòn tổ chức vòng chung kết.

Theo đó, giấy phép cho phép công ty tổ chức vòng chung kết HHHV VN 2017 từ ngày 25/12/2017 đến 6/1/2018. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 6/1 tại khu du lịch Diamond Bay (xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa). Cũng theo ông Nhật, do một vài sự cố nhỏ, nên đêm chung kết chỉ còn 42 thí sinh, ít hơn 3 thí sinh so với danh sách sau đêm bán kết. Các thí sinh vắng mặt đều vì lý do cá nhân.

Tại cuộc, ông Phạm Ngọc Nhật đã nhận thiếu sót, khi cho tổ chức đêm bán kết vào ngày 4/11. Đồng thời, nhận một phần trách nhiệm trước lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh này.

Ông Nguyễn Đắc Tài, hoan nghênh sự kiện vòng chung kết HHHV VN 2017 được Bộ VHTTDL cấp phép tổ chức trở lại. “Tôi yêu cầu Công ty Hoàn Vũ Sài Gòn phải hoàn tất tất cả thủ tục về pháp lý, cũng như công tác chuẩn trước và trong khi vòng chung kết diễn ra. Lần này phải hết sức cẩn trọng, để không xảy ra sự cố đáng tiếc nào như đêm bán kết vừa qua”, ông Tài nhắc nhở.

Trước đó, tối 4/11, đêm bán kết của cuộc thi HHHV VN 2017 được tổ chức. Tuy nhiên, sự kiện này dẫn sự phản ứng trong dự luận. Nhiều người cho rằng, BTC tổ chức cuộc thi thiếu tính nhân văn khi tổ chức cuộc thi.

Dư luận cho rằng, cơn bão số 12 lịch sử đổ bộ vào Khánh Hòa rạng sáng ngày 4/11, gây thiệt hại nặng nề cho người dân, hàng chục người chết, hàng trăm nghìn người mất nhà, mà một cuộc thi sắc đẹp vẫn diễn ra là không hợp lý.

Sau đó, BTC viện lý do vì mọi sự đã chuẩn bị sẵn, nếu dừng lại sẽ ảnh hưởng đến thí sinh. Ngoài ra, BTC cũng cho rằng, cơn bão số 12 đã đi qua, việc tổ chức đêm bán kết cũng chỉ gói gọn nội bộ nên không ảnh hưởng.

Sau khi dư luận lên tiếng, Bộ VHTTDL đã thành lập đoàn kiểm tra và quyết định tạm dừng cuộc thi, đến khi công tác khắc phục cơn bão số 12 hoàn thành mới xem xét cấp phép trở lại.

