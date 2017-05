Brad Pitt tươi tỉnh sau khi trút nỗi lòng về vụ ly hôn với Jolie

Hôm 16/5, nam diễn viên Brad Pitt rời khỏi khách sạn ở Manhattan, New York để tới chương trình Late Show. Anh đang có chuyến quảng bá cho bộ phim mới War Machine. Tài tử Legend of the fall diện trang phục trông cũ kỹ và có phần già nua. Thậm chí trang mạng NYD mô tả Pitt là "ăn mặc như ông nội".

Brad rời khách sạn đi ghi hình talkshow hôm 16/5. Ảnh: DM.

Dù vậy, tài tử 53 tuổi tỏ ra khá tươi tắn. Anh mỉm cười với cánh săn ảnh và người hâm mộ. Dù bị giảm cân khá nhiều, diện mạo xuống sắc nhưng dường như Pitt đang hạnh phúc hơn với lối sống lành mạnh mới.

Anh đã cai rượu được hơn nửa năm nay. Sau khi bị Angelina Jolie đệ đơn ly hôn, Brad đăng ký chương trình cai rượu riêng tư ở một trung tâm cao cấp.

Mới đây, Pitt tiếp tục chia sẻ về cuộc hôn nhân tan vỡ với minh tinh Wanted. Nam diễn viên cho biết anh và Jolie đang nỗ lực để cuộc ly dị không ảnh hưởng tới các con. “Lũ trẻ là tất cả. Các con là cả cuộc đời bạn. Chúng lấy đi hết sự chú ý của chúng ta và nên là thế”, Brad Pitt nói trong cuộc phỏng vấn với AP.

Sau một thời gian ngắn im lặng, Brad Pitt cho biết hiện giờ anh có thể cởi mở chia sẻ về chuyện đời tư nhiều sóng gió. “Tôi không có bí mật gì cả. Tôi chẳng có gì để giấu. Chúng ta đều là con người và tôi nhận thấy thân phận con người rất thú vị. Nếu chúng ta không nói về nó thì làm sao tiến bộ được”, tài tử nêu quan điểm.

Thái độ của Brad có phần trái ngược với Angelina Jolie. Vốn giữ đời tư kín đáo, sau khi vụ ly dị làm dậy sóng Hollywood, nữ diễn viên 41 tuổi chỉ trả lời phỏng vấn duy nhất một lần. Sau đó cô chỉ lặng lặng chăm sóc đàn con.

