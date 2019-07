Brad Pitt sống ra sao sau gần 3 năm chia tay Angelina Jolie?

Tương tự Angelina Jolie, Pitt không bỏ bê điện ảnh sau đổ vỡ hôn nhân. Mới đây, anh được quan tâm khi đảm nhận vai Cliff Booth - người chuyên đóng thế cho Rick Dalton (Leonardo DiCaprio thủ diễn) trong phim Once Upon a Time in Hollywood. Bộ phim này được giới phê bình đánh giá cao và nhận tràng vỗ tay kéo dài 6 phút tại Liên hoan phim Cannes hồi tháng 5.