Brad Pitt - Angelina Jolie: Chuỗi ngày đắng cay giấu sau vỏ bọc hạnh phúc

Cha mẹ ly hôn từ năm 1 tuổi, trải qua nhiều đời chồng, và là ngôi sao nổi loạn có tiếng ở Hollywood, những scandal như hôn môi anh trai ruột, chụp ảnh nude táo bạo, nghiện ngập ma túy, cặp kè người đồng giới,... đã từng gắn liền với tên tuổi Angelina Jolie mỗi khi xuất hiện trên các mặt báo. Song, chính chặng đường từ một bé gái có tuổi thơ dữ dội, đến một thiếu nữ nổi loạn, và giờ là đại sứ thiện chí của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, cũng như một người mẹ đấu tranh giành quyền nuôi sáu người con. Angelina Jolie khiến tất cả phải ngả mũ nể phục khi chứng kiến cuộc đời thú vị và đầy thăng trầm của cô, nhất là sau khi đến với Brad Pitt.

Quả thực, thật hiếm có một ai vừa có thể làm tròn vai trò một người mẹ, một người vợ, một người diễn viên, một đạo diễn và cũng là một nhà hoạt động nhân quyền vô cùng tâm huyết. Ấy vậy mà Angelina Jolie, đã làm được điều ấy trong suốt 12 năm chung sống cùng Brad Pitt và các con. Trong khoảng thời gian ấy, cô đã trải qua bao hạnh phúc cũng như những đắng cay.

Nạn nhân của miệng lưỡi thế gian

Trở thành người của công chúng, càng nổi tiếng thì càng dễ bị chỉ trích, càng dễ vướng vào những thị phi. Những sai lầm của người thường thì vẫn có thể dùng thời gian để làm phai mờ, nhưng với những người nổi tiếng, có những vết nhơ mà cho dù có bao nhiêu năm tháng trôi qua, có tìm cách bù đắp bằng nghĩa cử hành động cao đẹp đến đâu, có ứng xử khôn khéo như thế nào thì có lẽ vết nhơ ấy sẽ vẫn cứ đeo đuổi một người suốt cả cuộc đời. Tình yêu nhiều khi làm con người ta mù quáng dẫn đến những tội lỗi khó mà tha thứ được.

Và Angelina hiểu rõ điều đó hơn ai hết, nhất là kể từ khi bị truyền thông công khai cáo buộc là nguyên nhân ly hôn của Brad Pitt và Jennifer Aniston vào đầu năm 2005. Đến nay, dù lùm xùm đã kết thúc được hơn một thập kỷ, nhưng cuộc tình giữa Brad và Angie vẫn không ngừng khiến truyền thông thế giới tốn không biết bao giấy mực. Bên cạnh những mỹ từ "Brangelina – cặp đôi quyền lực nhất Hollywood", rất nhiều người đã cho rằng Angelina Jolie là "kẻ cướp chồng" và cô đã phải hứng chịu không ít những lời chỉ trích khi phá vỡ cuộc hôn nhân cả thế giới ngưỡng mộ.

Brad Pitt và Angelina Jolie đến nay vẫn mãi dính tai tiếng "cắm sừng" Jennifer Aniston.

Thời điểm đó, có người đã lên tiếng bênh vực Angelina rằng rạn nứt trong mối quan hệ giữa Brad Pitt và Jennifer Aniston đã sớm xuất hiện từ lâu, rằng Jennifer chưa sẵn sàng làm mẹ trong khi Brad thì luôn mơ về ngôi nhà đầy tiếng trẻ con, Angelina chỉ đơn giản là đến đúng thời điểm. Nhưng từ phía Angie, cô vẫn luôn giữ im lặng suốt một thời gian dài, bởi cô biết rằng, dù với lý do gì đi nữa thì kẻ thứ ba vẫn là người sai. Cô và Pitt không bao giờ công khai nhận xét về bản chất của mối quan hệ của họ, mà cùng anh lặng lẽ dọn về sống chung một nhà, chỉ đến khi cả hai có con đầu lòng, cô mới chính thức công bố với truyền thông.

Hy sinh vẻ đẹp vì căn bệnh ung thư vú quái ác

Angelina Jolie không chỉ là một tài năng điện ảnh, một người phụ nữ nỗ lực đóng góp hết mình cho các hoạt động nhân đạo mà còn là bằng chứng sống về lòng dũng cảm và nghị lực trên hành trình vượt qua căn bệnh ung thư vú quái ác.

Bốn năm trước, vào ngày 14 tháng 5 năm 2013, Angelina Jolie đã bất ngờ công khai câu chuyện phải cắt bỏ bộ ngực để phòng ngừa căn bệnh ung thư vú.

Sinh ra trong gia đình có đến ba thành viên mắc ung thư vú và ung thư buồng trứng. Cả mẹ, bà ngoại, và cụ ngoại của Jolie đều đã qua đời vì ung thư ở độ tuổi 56, 45, và 53. Bản thân Jolie cũng mang trong mình gen lỗi BRCA1 khiến cô có đến 87% nguy cơ mắc ung thư vú và 50% mắc ung thư buồng trứng. Đối với một người phụ nữ và một người mẹ, đặc biệt còn là biểu tượng quyến rũ của Hollywood, quyết định phải cắt bỏ vòng 1 là điều không hề dễ dàng, Tuy vậy, trong nỗi đau bệnh tật, Angelina Jolie vẫn nhìn thấy ánh sáng của tình yêu dành cho gia đình mình và những điều tích cực. Cô nghĩ đến những đứa con và hạnh phúc khi chúng không phải lo sợ thấy mẹ mắc căn bệnh ung thư vú, và đồng thời "tự nhủ với bản thân phải bình tĩnh, mạnh mẽ, và rằng tôi không có lý do gì để nghĩ rằng mình sẽ không được sống để nhìn thấy các con lớn lên, và để gặp các cháu của mình".

Hai tuần sau đó, Angie đã phải bước vào cuộc đại phẫu.kéo dài trong 8 tiếng. Cô tỉnh dậy và tự thấy mình như là một nhân vật trong phim khoa học viễn tưởng với ống dẫn và dây rợ chằng chịt trên cơ thể. Vậy mà chỉ chín tuần sau đó, cô lại phải tiếp tục trải qua quy trình tái tạo ngực bằng các mô cấy.

Gần đây nhất, vào tháng 3 năm 2016, Angelina Jolie lại tiếp tục với cuộc phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng và ống dẫn trứng, khiến cô phải đối mặt với giai đoạn mãn kinh sớm hơn bình thường, mất khả năng sinh con và phải trải qua một số thay đổi về thể chất. Vậy mà, Angie vẫn tràn đầy nghị lực và can đảm: "Thật lạ là tôi lại cảm thấy dễ chịu với bất kể điều gì sẽ xảy ra, không phải bởi vì tôi mạnh mẽ, mà bởi tôi hiểu đó là một phần của cuộc sống này. Vì thế, không có gì phải sợ hãi".

Về việc cắt bỏ bầu ngực, một trong những điểm quyến rũ nhất trên cơ thể mình, Angie chia sẻ: "Trên phương diện cá nhân, tôi không hề cảm thấy mình mất đi một phần của một người phụ nữ. Trái lại, tôi cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh khi đưa ra một quyết định quan trọng và lựa chọn đó không làm giảm bớt nữ tính trong tôi. Cuộc sống luôn ẩn chứa nhiều thử thách. Những thách thức không làm ta kinh hãi chính là những thách thức mà ta biết đón nhận và kiểm soát.".

Bỏ cả sự nghiệp để chăm lo cho gia đình

Chính việc trải qua biến cố khi đối diện với khả năng mình mắc bệnh ung thư, đã khiến Jolie cân nhắc rời bỏ Holywood phù hoa để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình mình. Bắt đầu sự nghiệp từ năm 16 tuổi, Angelina luôn là con người của nghệ thuật, cô yêu công việc của mình, nhưng có lẽ điều đó vẫn chẳng thể so sánh với tình yêu vô bờ mà cô dành cho lũ trẻ. Đặc biệt từ sau khi kết hôn, Angelina tách mình khỏi Hollywood hơn để tập trung lo cho gia đình, nuôi dạy các con đều đang ở tuổi trưởng thành, trở thành hậu phương vững chắc của Brad Pitt và chuyên tâm vào công việc làm một đại sứ của Liên Hiệp Quốc. Angie chia sẻ mong ước của Maddox, Pax, Shiloh, Zahara và Vivienne đó là chỉ đi học tại một ngôi trường duy nhất, thay vì việc chỉ học tại nhà với gia sư, do các bé phải di chuyển vòng quanh thế giới vì công việc bận rộn của bố mẹ.

Những đứa trẻ nhà Jolie-Pitt đều đang ở tuổi trưởng thành cần có sự yêu thương của cả cha và mẹ.

Angie không muốn những gì đã xảy ra với cô trong quá khứ sẽ lặp lại với những đứa con của mình. Cũng chính vì thế, cô và Brad Pitt không hề khuyến khích hay định hướng những đứa trẻ phải theo đuổi nghệ thuật, vì hơn ai hết, cô hiểu rằng cái giá phải đánh đổi đắt đến nhường nào. Vậy mà điều gì đến cũng sẽ đến, chia tay là cái kết đắng luôn treo lơ lửng trên đầu các cặp đôi của làng giải trí Hollywood đầy cám dỗ. Những đứa trẻ nhà Jolie-Pitt cuối cùng vẫn phải chứng kiến cảnh cha mẹ ly thân.

Từ sau khi đệ đơn ly hôn, Angie luôn xuất hiện vẻ ngoài vô cùng tiều tụy và gầy guộc. Vì lo lắng cho các con mà hiện tại cả gia đình cô từ Angie, Brad đến 6 đứa trẻ đều phải gặp bác sĩ điều trị tâm lý vì sợ những ảnh hưởng sau cuộc ly hôn này.

Nụ cười hạnh phúc khi tìm được người bạn đời hoàn hảo

Trước khi đến với Brad Pitt, Angelina Jolie đã trải qua hai đời chồng và nhiều mối tình khác, trong đó có cả những cuộc tình "qua đường" ngắn hạn. Nhưng rồi khi gặp Brad, Angelina như đã tìm được chân ái. Họ như có cùng một tiếng nói, một một suy nghĩ, cùng một ước mơ về gia đình đầm ấm. Và rồi hai tâm hồn đồng điệu đến với nhau, mang đến những tháng ngày hạnh phúc và nụ cười rạng ngời trên môi Angelina.

Cùng với nhau, họ thực hiện ước mơ được cưu mang những đứa trẻ kém may mắn trên thế giới, rồi lập một đại gia đình với đầy ắp những tiếng khóc, tiếng cười. Brad như một liều thuốc làm thay đổi Angelina từ trong tận trái tim. Niềm vui đối với cô không còn là những thứ như ma túy, thuốc phiện, mà chỉ đơn giản là làm bữa sáng cho các con trước giờ đi học, chơi đùa cùng chúng mỗi buổi chiều tà và tặng chúng nụ hôn chúc ngủ ngon cuối ngày.

Còn bên ngoài xã hội, Angelina lại trở thành một nhà hoạt động nhân đạo đáng ngưỡng mộ. Không theo đuổi những thứ phù phiếm như quần áo, giày dép, mà đam mê của cô là giúp đỡ những trẻ em bất hạnh, gặp khó khăn ở khắp mọi nơi trên thế giới. Nếu những năm trước, khi Angelina còn là một nữ diễn viên nghiện heroin và thích làm trò gây sốc, mà có ai nói rằng cô sẽ trở thành một người phụ nữ vĩ đại thế này, hẳn sẽ không ai tin được. Và đó chính là liều thuốc kỳ diệu của tình yêu kể từ khi Angelina gặp Brad!

Hạnh phúc có khi chỉ là cùng nhau mang hạnh phúc đến cho người khác...

...hay cùng nhau rong ruổi khắp thế gian, cưỡi xe máy ở Việt Nam - đất nước cách xa họ cả nửa vòng trái đất

Angelina từng nói về người bạn đời của mình rằng: "Brad đã đưa cuộc sống của tôi tới một bến bờ mới mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng được. Anh ấy không chỉ là tình yêu lớn của đời tôi, anh ấy là gia đình của tôi".

Brad cũng chính là điểm tựa vững chắc cho Angelina những lúc cô suy sụp nhất, đặc biệt là khi Angelina phải phẫu thuật cắt ngực vì nguy cơ mắc ung thư vú: "Tôi đã may mắn khi có được người chồng ấy, Brad Pitt, người luôn rất yêu thương và ủng hộ tôi. Brad đã luôn có mặt tại trung tâm ung thư vú Pink Lotus Breast Center, nơi tôi đã được điều trị. Cả hai đều tạo cho nhau những phút giây ngọt ngào".

Cũng vào năm 2015, trong một buổi thử máu, sau khi nhận được kết quả, Angelina đã lập tức thông báo với chồng rằng rất có thể mình sẽ bị ung thư buồng trứng và Brad đã bỏ tất cả dù đang bận rộn thế nào để tới và ở bên an ủi vợ.

Dù sau phẫu thuật, vợ không còn nét đẹp nữ tính và thậm chí không còn khả năng sinh con, nhưng Brad cho biết: "Sau khi được tận mắt chứng kiến quyết định này, tôi hoàn toàn ủng hộ Angie, cũng giống như nhiều người khác, cô ấy thực sự là một anh hùng. Tất cả những điều tôi muốn là cô ấy có một cuộc sống khỏe mạnh bên tôi và đám trẻ. Đây là ngày hạnh phúc với gia đình chúng tôi".

Quả thật, niềm hạnh phúc đối với một người phụ nữ không gì bằng việc tìm được người bạn đời có thể yêu thương và ở bên cạnh mình mọi lúc, dù ốm đau hay xấu xí. Đây mới chính là điều khiến người ta ngưỡng mộ Brad và Angelina, chứ không đơn giản chỉ là sự nổi tiếng hay ngoại hình của họ!

Và rồi sau 10 năm chung sống, họ đã kỷ niệm bằng một đám cưới bí mật ở Pháp. Đó là một hôn lễ ấm cúng thật sự, không có sự hiện diện của hàng trăm ngôi sao làm khách mời, cũng chẳng phải tiêu tốn hàng chục triệu dollar để tổ chức linh đình. "Đám cưới thế kỷ" của Jolie-Pitt chỉ là một bữa tiệc nhỏ bên người thân, bạn bè và sáu người con yêu của họ. Bánh cưới do cậu con trai Pax Thiên làm, còn váy cưới thì được các con của họ cùng nhau trang trí.

Và nỗi đau khi sống cùng một người nghiện rượu

Trớ trêu thay, những gì diễn ra trong "By the Sea" - bộ phim do Angelina viết kịch bản và đạo diễn, nói về một nhà văn nghiện rượu và một người vợ không thể có con dường như đang vận vào chính cuộc sống hôn nhân của hai người. Sau 2 năm kết hôn, Angelina bất ngờ đâm đơn ly hôn vào tháng 9 năm ngoái. Và theo Brad vừa tiết lộ trong bài phỏng vấn với GQ mới đây, chính những lúc mất tỉnh táo do nghiện rượu của anh đã góp phần làm cho gia đình họ tan nát.

Chính những cơn say mèm của Brad đã làm Angelina lên kế hoạch chia tay từ nhiều tháng trước khi nộp đơn ly hôn. Không phải vì cô không còn yêu chồng, mà là vì quyền lợi và sự an toàn các con của họ luôn phải được đặt lên trên hết. Brad có thể là một người nhã nhặn, hiền lành khi tỉnh táo, nhưng ai từng tiếp xúc với những người nghiện ngập cũng biết, một khi đã có hơi men, thì tính cách người đó có thể thay đổi hoàn toàn, thậm chí đập phá đồ đạc hay có thể đánh đập những người xung quanh.

Đỉnh điểm là sau chuyến bay từ Pháp về Mỹ vào ngày 14/9/2016. Khi đó, Brad đã uống rất nhiều rượu trên máy bay và có hành động xô xát với cậu con trai Maddox. Đối với Angelina, bản năng làm mẹ đã vượt lên trên tình yêu cá nhân. Cô lập tức cách ly các con khỏi bố và vài ngày sau, Angelina ngay lập tức đâm đơn ly hôn chỉ vì muốn các con mình tránh xa người nghiện.

Sau lá đơn ly hôn của Angelina là cuộc chiến tranh chấp quyền nuôi con căng thẳng, người này tố người kia là phụ huynh tồi. Những người từng hâm mộ cặp đôi này đều phải đau lòng.

Các con - điều gắn kết Angelina với Brad và cũng là điều khiến cô phải rời xa anh

Giờ đây, vì tình yêu dành cho các con và sự tôn trọng người từng đầu gối tay ấp, Brad Pitt đã cai nghiện rượu, cũng như trị liệu tâm lý, để có thể từ từ hàn gắn quan hệ với các con lẫn vợ cũ. Liệu rằng tình yêu của cả hai có đem họ trở lại bên nhau? Đó là điều khó có thể đoán được, nhưng có lẽ bất cứ người hâm mộ nào cũng mong điều này sẽ trở thành sự thật.

Theo Tri thức trẻ