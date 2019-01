Bồ nhí 9X bị tài tử đáng tuổi bố tố cáo tống tiền

Theo tờ HK01, quan hệ của Ngô Tú Ba và Trần Dục Lâm bắt đầu xấu đi khi cô gái đòi hỏi quá nhiều, thậm chí có ý định công khai tình cảm. Sau khi bị Tú Ba cấm cản, cô tống tiền anh, đòi anh đưa một khoản lớn để giữ im lặng. Ngô Tú Ba quyết định thương lượng với cô gái về việc tiếp tục giấu kín mối quan hệ, đổi lại, anh cho cô một khoản tiền. Đạt được thỏa thuận, Dục Lâm về Bắc Kinh lấy tiền, nhưng ngay tại sân bay, Ngô Tú Ba gọi cảnh sát bắt cô, với lý do tống tiền.

Trong khi dư luận dành cho Ngô Tú Ba sự đả kích dữ dội, vợ anh vẫn một mực bênh chồng. Trả lời báo chí, người phụ nữ đã 18 năm sát cánh bên Tú Ba nói, Trần Dục Lâm không ngừng đe dọa nhà cô và tống tiền, khiến hai vợ chồng phải báo cảnh sát. Cô khẳng định tin tưởng vào pháp luật để trừng trị kẻ xấu.

Ngô Tú Ba và bồ nhí kém 25 tuổi, hai người bắt đầu đi lại khi cô gái mới 18 tuổi.

Trước khi rơi vào hoàn cảnh hiện tại, Trần Dục Lâm từng một thời là "phòng nhì" mà Ngô Tú Ba thường xuyên lui tới, bất chấp việc tài tử này đã có một vợ, hai con.

Một nguồn tin cho hay, kể từ khi chấp nhận làm vợ bé của Ngô Tú Ba, trong suốt 7 năm qua, cuộc sống của Trần Dục Lâm thay đổi hoàn toàn. Được bạn trai chu cấp tiền bạc đủ đầy, Trần Dục Lâm phần lớn dành thời gian đi du lịch tới nhiều quốc gia như Italy, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản... bằng máy bay riêng. Cha mẹ cô cũng được đi cùng con trong các chuyến này.

Trần Dục Lâm còn sở hữu một bộ sưu tập túi xách đắt tiền từ các thương hiệu lớn như Hermes, Chanel, cô cũng rất chuộng đồng hồ thương hiệu Rolex. Dù không phải là diễn viên tên tuổi, Dục Lâm chụp ảnh với nhiều ngôi sao Hollywood như Gigi Hadid, Kia Gerber, Cate Blanchett..., được cho là do Ngô Tú Ba kết nối. Là một trong những tài tử nổi tiếng nhất Trung Quốc, Ngô Tú Ba kiếm tiền dư sức để cung phụng cho cô bồ bé nhỏ của mình trong suốt 7 năm trời, vì thế, mối quan hệ của cả hai rất tốt đẹp.

Cuộc sống xa xỉ của Trần Dục Lâm khi được Tú Ba cung phụng.

Ngô Tú Ba là ngôi sao tên tuổi của màn ảnh Hoa ngữ, anh 50 tuổi, nhưng cặp kè cô gái Trần Dục Lâm kém mình tới 25 tuổi. Theo quản lý của tài tử này, scandal làm hủy hoại nghiêm trọng sự nghiệp của Tú Ba, khiến anh mất các hợp đồng quảng cáo lên tới 1 tỷ NDT. Trong khi đó, bố mẹ diễn viên Dục Lâm trò chuyện với báo chí đã nức nở trách móc "rể hờ": "Dù gì cũng là tình nghĩa 7 năm qua, sao anh ta có thể cho con tôi vào tù. Chúng tôi giờ chỉ mong con gái về nhà an toàn mà thôi".

Thời gian này, bất chấp ồn ào, Ngô Tú Ba đang đóng phim mới A Boyfriend for My Girlfriend cùng Bạch Bách Hà. Bộ phim dự kiến ra mắt tại rạp vào tháng 1 này, tuy nhiên được cho là sẽ bị "dìm" vì chính scandal của Tú Ba. Thêm vào đó, phim City of Desire anh đóng cùng Angelababy cũng bị hoãn lịch quảng bá vô thời hạn.

Theo Nguyễn Hương

Ngoisao.net