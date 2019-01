Ninh Dương Lan Ngọc: Tậu kim cương và nói không với đàn ông kém tuổi

Sau 2 năm, phiên bản Việt của bộ phim Hàn Quốc đình đám "She was pretty" với tên gọi "Mối tình đầu của tôi" mới chính thức ra mắt công chúng. Thủ vai nữ chính trong bộ phim, Ninh Dương Lan Ngọc chấp nhận hy sinh vẻ đẹp của mình để có thể hoá thân trọn vẹn được hình tượng của nhân vật An Chi.

Không còn ngây thơ, trong sáng như 2 năm trước

- Chị đã gặp khó khăn gì khi quay "Mối tình đầu của tôi"?

Tóc tôi bị hỏng hoàn toàn chỉ vì hoá thân vào nhân vật An Chi. Tôi phải mất đến 3 tháng để nối tóc thay thế. Trong tạo hình nhân vật này, tôi thường xuyên bị đuổi ra ngoài khi đi ăn cùng mọi người vì bị hiểu nhầm là ăn xin, người vô gia cư...Sau nhân vật này, bản thân tôi tự nhủ sẽ phải thật xinh đẹp để khán giả đón nhận với hình ảnh lộng lẫy hơn.

- Nhiều người cho rằng hình tượng của chị trong phim đáng yêu và dễ thương. Vai diễn này sinh ra dường như là dành cho Lan Ngọc?

- Có thể do khán giả yêu thích tính cách nhân vật nên thấy cô ấy rất đáng yêu. Thực tế nhân vật này không phải một cô gái xấu, chỉ là không biết cách chau chuốt cho bản thân. Đầu tóc rối và gương mặt đỏ ửng là do gien di truyền cùng căn bệnh viêm da cơ địa. Thực tế cô gái này vẫn vô cùng xinh đẹp.

Thực sự năng lượng của nhân vật An Chi gấp 2 lần của tôi bên ngoài. Mỗi lần trước khi bấm máy, tôi phải ăn nhiều và cười thật to để bổ sung nguồn năng lượng cho bản thân. Hơn nữa trước đó, tôi vừa đóng xong "Cô ba Sài Gòn" nên vẫn còn những nét nhí nhảnh, chảnh. May mắn chỉ sau 1 tháng, tôi đã thoát được vai diễn đó để có thể sống hết mình với An Chi trong suốt 4 tháng trời.

Tạo hình của Ninh Dương Lan Ngọc trong 'Mối tình đầu của tôi'.

- Xây dựng hình tượng sexy, gợi cảm thời gian qua ở bộ phim này hình ảnh của chị lại xấu xí. Chị có sợ khán giả sẽ hoang mang về việc định dạng nhân vật chị sẽ theo đuổi?

- Người ta thường bảo 'nói trước bước không qua, người tính không bằng trời tính'. Lẽ ra 'Mối tình đầu của tôi' sẽ phải là bộ phim được chiếu trước 'Gái già lắm chiêu'. Tuy nhiên tôi nghĩ đây cũng là một điểm đặc biệt khi từ trước đến giờ không có ai xấu xí và đặc biệt như nhân vật trong bộ phim này. Tôi tin khán giả sẽ bất ngờ và thấy thú vị với những gì tôi đã thể hiện trong phim.

- Chị thấy mình có nét riêng biệt nào so với nhân vật trong phiên bản gốc?

- Tôi đã xem bộ phim này 3 lần để nắm được nguồn năng lượng của các nhân vật. Tuy nhiên để nói muốn bắt chước Hwang Jung-eum sẽ rất khó vì cô ấy là một diễn viên đa tài. Vậy nên tôi sẽ nắm bắt trên cách diễn đó để tự thiết kế ra nét diễn riêng cho nhân vật của mình.

- Lần đầu kết hợp cùng Chi Pu trong một dự án phim, chị nhận xét thế nào về khả năng diễn xuất của cô ấy?

- Mọi người thường nói Chi Pu diễn không tốt hay thoại chán, tuy nhiên khi xem bộ phim này khán giả sẽ có nhận định khác. Có thể Chi Pu chưa tìm được nhân vật có đất diễn cho mình để toả sáng và tôi tin trong bộ phim này, cô ấy đã làm được điều đó.

- Chi Pu là một gương mặt trẻ và sở hữu lượng fan rất lớn, Lan Ngọc có áp lực điều gì khi đóng cùng?

- Thực sự tôi không cảm thấy áp lực về điều đó mà chỉ có lo lắng duy nhất là làm sao để mọi người cảm nhận được nhân vật của mình. Trước đây, tôi cũng có đôi chút áp lực khi đóng chung với nhiều người nổi tiếng hơn. Tuy nhiên, hiện tại tôi nghĩ bản thân đã có lượng khán giả riêng, yêu mến và hiểu được con đường đi của mình.

Ninh Dương Lan Ngọc: Tậu kim cương và nói không với đàn ông kém tuổi

- Chị có tự tin làm tốt hơn vai diễn này nếu được đóng vào thời điểm hiện tại?

- Tôi nghĩ mình may mắn khi bộ phim đã được quay từ 2 năm trước vì đến thời điểm này tôi đã đi theo một hình tượng khác. Hiện tại, tôi đã không còn nét ngây thơ, trong sáng như trước.

Bây giờ tôi đã già hơn và chuẩn bị bước vào độ tuổi 30 nên không thể còn ngây thơ như lúc trẻ. Hơn nữa, hiện tại kinh nghiệm trong cuộc sống cũng đã dạt dào hơn để thể hiện được nhiều nét nhân vật mang tính từng trải, đậm đà. Nếu vẫn mãi ngây thơ, tôi nghĩ không biết đến bao giờ mình mới có thể thành công.

- Chị tự thấy nhân vật này và bản thân mình có điểm gì tương đồng?

- Điểm giống nhau nhất mà tôi và nhân vật này có được là độ nhoi. Tuy nhiên, An Chi trong phim có nhiều năng lượng hơn tôi rất nhiều và khó ai có thể có được. Đây là một nhân vật vô cùng mới mẻ với bản thân tôi. Ở ngoài tôi không thể lầy và điên như cô ấy (cười). Đặc biệt, tôi không còn trong sáng như nhân vật này nên phải lấy cảm xúc từ bạn diễn Bình An. Dù sinh năm 1993 nhưng cậu ấy rất vô tư, dễ thương và trong trắng.

Lan Ngọc không cảm thấy áp lực khi đóng chung với bạn diễn nổi tiếng như Chi Pu.

Không bao giờ nghĩ sẽ yêu đàn ông kém tuổi

- Tiếp tục đóng chung với bạn diễn nam kém tuổi Bình An, chị thấy chàng trai này ra sao?

- Tôi thấy mình là một cô gái may mắn khi được làm việc với nhiều bạn diễn nam có sự hợp tác với nhau vô cùng ăn ý. Ngày đầu tiên gặp Bình An, tôi cực kỳ ghét vì cậu ấy luôn đến muộn. Hơn nữa, cậu ấy vô cùng khó gần khi không nói chuyện với mọi người. Lúc đó tôi nghĩ sẽ rất khó để đóng cùng nhau, tuy nhiên may mắn là nhờ độ khùng của mình nên tôi đã có thể kéo cậu ấy lại gần.

- Ninh Dương Lan Ngọc rất có duyên với các anh chàng kém tuổi. Chị có nghĩ sau này sẽ yêu một chàng trai nhỏ tuổi hơn?

- Thực sự chưa bao giờ tôi có ý nghĩ sẽ yêu một người đàn ông nhỏ tuổi hơn mình (cười). Tôi từng chia sẻ, bản thân là người nhõng nhẽo và các bạn nam kém tuổi thường vẫn có những nét trẻ con, như vậy cả hai sẽ chẳng thể đi đường dài. Tôi muốn tìm một người đàn ông chững chạc, trưởng thành để có thể chịu được tính cách có phần đỏng đảnh của mình.

Ninh Dương Lan Ngọc nhập vai ăn ý và tình cảm cùng Bình An.

- Ninh Dương Lan Ngọc có khoe hình ảnh đeo nhẫn kim cương ở ngón tay áp út. Có thể ngầm hiểu chị đã muốn lấy chồng?

- Thực sự tôi đã viết rõ ràng là 'rước em ấy về' mà không phải là người khác tặng nên không cần phải giải thích nhiều (cười).

Có thể mọi người nghĩ nó rất có giá trị nhưng thực sự nó không quá lớn đến mức như vậy. Bản thân tôi khi đã yêu thích thứ gì đó sẽ rất muốn được sở hữu chúng. Tôi đã đi làm từ rất sớm và chỉ còn 2 năm nữa sẽ tròn 10 năm làm nghề nên không quá khó để tự mua được một món đồ giá trị bản thân mình thích.

- Dù xuất hiện khá dày đặc nhưng chị chưa phải là cái tên quá nổi tiếng được nhiều người chú ý?

- Tôi nghĩ mỗi người sẽ có một cách để đưa tên tuổi của mình đến gần hơn với khán giả. Khi nhắc đến tôi, có thể mọi người sẽ nhớ đến một diễn viên đơn giản, không quá nhiều chiêu trò. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng tôi ít may mắn khi không có sức hút như người khác, tuy nhiên tôi luôn nghĩ Tổ nghiệp cho ai bao nhiêu người đó hưởng bấy nhiêu. Tôi không thể sống theo kiểu mỗi ngày thức dậy phải suy nghĩ quá nhiều điều.

- Thời gian tới chị muốn thử sức với những dạng vai như thế nào?

- Tôi sẽ không nói trước được điều gì vì ở Việt Nam không có nhiều kịch bản hay như nước ngoài. Hơn nữa, khi tìm được kịch bản hay chưa chắc đã được đóng nên hãy cứ chờ duyên tới. Tôi nghĩ vai diễn chọn diễn viên rất ít khi diễn viên tự chọn được vai diễn.

Lan Ngọc đang thay đổi hình tượng mới trưởng thành, quyến rũ hơn cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời.

Theo VietNamNet