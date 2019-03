Bình An và nữ đại gia đóng cảnh 'nóng', đạo diễn 'quên' hô cắt

Trong phim Những cô gái trong thành phố, Bình An vào vai Tùng - một chàng trai nghèo phải làm đủ nghề để kiếm sống. Tùng yêu thương Mai (Lương Thanh) nhưng rồi phải chia tay trong đau khổ vì không đủ sức trả nợ cho gia đình cô. Cuộc đời đưa đẩy khiến Tùng gặp được Xuân (Ngọc Crystal Eyes) - một nữ đại gia hơn mình nhiều tuổi và quyết định trở thành người tình của cô. Ở bên Xuân, Tùng được ăn ngon, mặc đẹp đồng thời kiếm được nhiều tiền. Từ tập 23, diễn biến phim có nhiều cảnh tình cảm, nóng bỏng của Tùng và 'máy bay 8X' .

Bình An và Ngọc Crystal trong phim.

Bình An có lần chia sẻ, trước khi đóng Những cô gái trong thành phố, anh chưa từng thực hiện cảnh quay nào đến mức phải suy nghĩ, day dứt như cảnh tình cảm với Ngọc Crystal. Ở ngoài đời, anh cũng chưa từng trải qua chuyện tương tự như vậy. Khi làm việc với bạn diễn nữ chỉ kém mẹ mình có vài tuổi, Bình An rất lo lắng. Khi ra hiện trường, anh phải xin êkíp cho dừng 5 phút để trấn tĩnh thì mới có thể quay lại làm việc tiếp.

Chia sẻ với Ngoisao.net, Ngọc Crystal cho biết, chị không biết Bình An mất bình tĩnh đến vậy khi thực hiện cảnh nóng với mình. Cô biết cả mình và Bình An đều chưa bao giờ đóng cảnh tình cảm tương tự nên có chút lo lắng nhưng không nói với nhau quá nhiều về chuyện đó. Họ thống nhất đọc thật kỹ kịch bản, nghe lời tư vấn của đạo diễn, phó đạo diễn để có thể đóng "một đúp ăn ngay". Cô coi Bình An là một người đàn ông trưởng thành, bạn diễn bình đẳng với mình nên thấy không cần thiết phải dùng tư cách "đàn chị" để trấn an tinh thần cho anh. Ngọc Crystal đánh giá cao khả năng nhập vai, kinh nghiệm diễn xuất ở Bình An.

Một cảnh tình cảm của Bình An và Ngọc Crystal trong 'Những cô gái trong thành phố'.

Tuy nhiên, nữ diễn viên không quên được lần đạo diễn Vũ Trường Khoa không chịu hô cắt khi cô thực hiện cảnh 'nóng' với Bình An. Trong một phân đoạn, cả hai được yêu cầu diễn lăn lộn trên giường mà không cần thoại. Đã làm đúng theo kịch bản được một lúc nhưng vẫn không thấy đạo diễn nói được hay chưa, Ngọc Crystal và Bình An thấy khó hiểu và bắt đầu thì thầm hỏi nhau khi vẫn đang trong tư thế diễn. Thấy nhột vì bị Bình An đè vào người, Ngọc Crytal phải làm động tác hình thể, quay mặt vào trong để cười. Chờ mãi không thấy đạo diễn nói gì, cặp đôi tự ý buông nhau ra. Bình An lớn tiếng hỏi đạo diễn tại sao hết cảnh rồi mà không hô cắt, còn Ngọc Crystal thì hờn trách: 'Sao anh quá đáng thế'. NSƯT Vũ Trường Khoa lập tức cười phá lên và bảo "Để xem chúng mày làm đến đâu". Cả đoàn phim khi ấy cũng cười ầm lên và trêu chọc 2 diễn viên.

Khi nhận lời mời tham gia Những cô gái trong thành phố, Ngọc Crystal chưa hề biết mình sẽ đảm nhận một vai có nhiều phân đoạn tình cảm với bạn diễn kém tuổi đến vậy. Khi họp mặt diễn viên, cô mới được giao cho kịch bản. Cô cũng không muốn mặc đồ ngủ quá hở hang. Tuy nhiên, khi ra phim trường, cô tôn trọng những yêu cầu của êkíp vì biết rằng tất cả đều nhằm mục đích xây dựng nhân vật. Đối với nữ diễn viên, đây là một vai dù ngắn nhưng rất thú vị khi được miêu tả sinh động tính cách, số phận.

Nhan sắc ngoài đời của Ngọc Crystal.

Ngọc Crystal Eyes không tiết lộ năm sinh nhưng theo học tại trường Sân khấu - Điện ảnh cùng với diễn viên Kiều Thanh (1981). Sau khi ra trường, cô không đầu quân cho nhà hát nào mà chuyển hướng sang kinh doanh. Nhờ sự động viên của các thầy giáo, cô nhận ra diễn xuất mới là niềm đam mê thực sự của mình và quyết định làm việc tại Nhà hát Kịch Hà Nội từ 2012. Cùng với đó, cô cũng thỉnh thoảng đóng phim truyền hình. Cô từng đảm nhận vai lâm tặc trong Khi đàn chim trở về.

Những cô gái trong thành phố do NSƯT Vũ Trường Khoa làm đạo diễn và NSƯT Công Lý làm phó đạo diễn. Phim xoay quanh cuộc sống của những cô gái từ khắp các miền quê nghèo trên cả nước phải ra thành phố kiếm kế mưu sinh. Những biến cố, trắc trở ập đến khiến ước mơ có được cuộc sống tốt đẹp hơn của họ ngày càng trở nên khó khăn. Phim có 4 diễn viên chính: Thu Trang, Kim Oanh, Mai Anh và Lương Thanh.

