Bị so sánh nhan sắc với Lâm Khánh Chi, Hoa hậu Hương Giang thẳng thắn đáp lại

Sáng 18/3, Hoa hậu Hương Giang đã có buổi livestream với MC Hạnh Thúy và người hâm mộ trên Webtretho.

Trước buổi trò chuyện, MC Hạnh Thúy ướm hỏi rằng Hương Giang có muốn trả lời tất cả những câu hỏi tế nhị từ khán giả hay không. Không hề né tránh, Tân Hoa hậu Chuyển giới cho hay cô sẵn sàng trả lời.

Hương Giang và Lâm Khánh Chi thường bị so sánh về nhan sắc và tài năng.

Trong showbiz Việt, Lâm Khánh Chi và Hương Giang được xem là những mỹ nhân chuyển giới đẹp nhất hiện nay. Do đó, cả hai thường xuyên bị đem ra so sánh về nhan sắc lẫn tài năng.

Sau khi Hương Giang đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế, phép so sánh này lại một lần nữa bị "lật lại".

Nhiều cư dân mạng thậm chí đã vào tận facebook của Lâm Khánh Chi để thông báo, thậm chí họ còn đăng ảnh chế với mục đích trêu đùa, khiến quản lý của Lâm Khánh Chi bức xúc phản pháo rằng: "Ở tuổi 40, liệu Hương Giang còn giữ được nét thanh xuân như Khánh Chi".

Khi được hỏi về sự so sánh này, Hương Giang bày tỏ quan điểm: "Giang nghĩ chúng ta không thể đưa ra một sự so sánh ở đây được, vì không có sự tương đồng. Giang thì không bao giờ nghĩ tới chuyện này, nhưng từ phía bất kỳ người nghệ sĩ nào khác họ cũng sẽ không thích mình bị lôi ra so sánh.

Hương Giang cho rằng cả cô và Lâm Khánh Chi đều là những người phụ nữ đẹp.

Theo Giang khán giả nên tôn trọng sự riêng tư của Giang, hay của bất kỳ người nghệ sĩ nào khác trong showbiz. Mỗi người đều có một con đường riêng, sự thành công và hạnh phúc riêng. Và ai cũng là một người phụ nữ đẹp cả, vì vậy chúng ta đừng nên so sánh".

Bên cạnh đó, Hương Giang cũng thẳng thắn đối mặt với câu hỏi về tin đồn mua giải. Cô chia sẻ: "Câu hỏi này Giang đã trả lời trong chương trình ở Thái rằng: Em không đẹp sao mọi người?, và lúc đó mọi người đều nói là: Rất đẹp, rất đẹp".

Thực ra Thái Lan họ đã quá hiểu chương trình của họ rồi, họ chỉ hỏi cho vui thôi nên mình không phải trả lời nhiều. Nhưng với khán giả Việt Nam vì chúng ta chưa đạt được thành tích gì trên bản đồ sắc đẹp quốc tế, nên khi có người đạt được thành tích cao mọi người sẽ nghĩ đến chuyện mua giải.

Hương Giang khẳng định kết quả cô đạt được là hoàn toàn xứng đáng.

Tuy nhiên thực sự với quy mô của chương trình, với những gì mà mọi người đã theo dõi, thì phải nói rằng tất cả những quy chuẩn của cuộc thi này đều chính xác theo quy chuẩn của một cuộc thi thế giới.

Họ livestream công khai tất cả những vòng chấm điểm. Họ có tất cả những buổi phỏng vấn, những buổi shooting, có cả vòng bán kết thi riêng về áo tắm.

Họ có những buổi đi giao lưu, họ chấm cả nhân cách nữa. Đó là lý do vì sao mà chiến thắng của Hương Giang lại được ủng hộ đến vậy.

Hơn nữa ban giám khảo của cuộc thi gồm hơn 10 người đến từ các quốc gia khác nhau, trải dài từ châu Mỹ La tinh đến châu Á. Vì vậy tính công bằng của cuộc thi này Giang nghĩ không cần phải giải thích nhiều".

