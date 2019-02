Bi Rain không đeo nhẫn cưới và ít nói về Kim Tae Hee sau kết hôn

Hôm 16/2, Bi Rain là khách mời trong show Ask Us Everything của đài JTBC. Trong chương trình, nam ca sĩ liên tục nhận những câu hỏi từ phía các đồng nghiệp liên quan đến Kim Tae Hee.

MC Kang Ho Dong cho biết trước khi bấm máy chương trình, Bi Rain chủ động yêu cầu các thành viên trong ê-kíp không nhắc đến Kim Tae Hee. Seo Jang Hoon thắc mắc: “Chúng tôi đều hiểu tại sao Bi Rain cần kín tiếng trước đây. Nhưng khi hai người đã là vợ chồng, chuyện anh im lặng lại là điều lạ lùng”.

Bi Rain và Kim Tae Hee hiếm khi xuất hiện cùng nhau hay chia sẻ về đời sống hôn nhân.

Cũng có mặt tại show, Kim Hee Chul hé lộ Bi Rain hành xử như một anh chàng độc thân, thường không đeo nhẫn cưới sau kết hôn.

Đối diện những câu hỏi về chuyện gia đình, Bi Rain nói: “Tôi không bao giờ nói không đề cập đến Kim Tae Hee. Nhưng rõ ràng là dù tôi có cẩn trọng đến đâu khi nói về cô ấy, mọi thứ vẫn trở nên phức tạp khiến gia đình không thoải mái".

"Tôi muốn tách bạch giữa chuyện gia đình và công việc. Vì thế, tôi càng cần cẩn thận hơn nữa. Quan trọng là dù tôi có hành xử thế nào, tôi vẫn yêu vợ tôi và tôn trọng cô ấy vô điều kiện”, anh nói thêm.

Bi Rain trong chương trình phát sóng hôm 16/2.

Anh cho biết Kim Tae Hee luôn ở phía sau động viên anh. Cô đến ủng hộ các dự án mới của chồng một cách kín đáo, không gây chú ý.

Trước đó, trên sóng Radio Star, Bi Rain khẳng định vợ chồng anh hiếm khi xảy ra những tranh cãi.

Trong mọi trường hợp, anh thường không đưa ra ý kiến riêng trước các vấn đề cần thảo luận. “Tôi nghĩ điều đó sẽ giúp mọi thứ trở nên thoải mái hơn”, anh nói.

Kim Tae Hee và Bi Rain quen biết nhau sau lần quay quảng cáo chung vào năm 2011. Cặp sao chính thức về chung một nhà vào tháng 1/2017. Lễ cưới diễn ra đơn giản với kinh phí 1.100 USD cùng sự tham gia của những người bạn thân thiết.

Sau khi trở thành người một nhà, Bi Rain vẫn dành thời gian cho công việc. Trong những dịp rảnh rỗi, anh và vợ du lịch ở nước ngoài. Hồi tháng 8/2018, gia đình Kim Tae Hee - Bi Rain nghỉ ngơi dài ngày ở Cộng hòa Palau.

Theo Tri thức trực tuyến