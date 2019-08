Bị nghi ngờ 'đá đểu' Trương Thế Vinh, Diễm My 9X bị dân mạng đồng loạt kêu gọi tẩy chay phim mới, 'ném đá' đến mức phải lên tiếng xin lỗi

Sau scandal tranh chấp bản quyền hình ảnh của Trương Thế Vinh và thương hiệu quần áo M, không chỉ hai nhân vật chính nhận được nhiều sự quan tâm mà nhiều sao Việt khác cũng chịu ảnh hưởng không kém, trong số đó không thể không kể đến Diễm My 9X.



Khác với Cao Thái Sơn, Pha Lê hay Quốc Thiên bị dân mạng "ném đá" kịch liệt vì công khai bênh vực nhãn hàng, chê trách Trương Thế Vinh "chuyện bé xé ra to" thì Diễm My 9X lại bị "tai bay vạ gió" khi trót có hành động nhạy cảm ngay giữa thời điểm hai bên đang xảy ra tranh cãi.

Cụ thể, nữ diễn viên xinh đẹp đã đăng tải hình chụp tấm biển sử dụng hình ảnh của cô trước cửa một tiệm chụp ảnh với dòng chú thích: "Chắc phải charge 100 triệu quá. Hình chụp hồi xửa hồi xưa mà dám in ra quảng cáo chụp ảnh thẻ".

Dòng trạng thái khởi nguồn mọi tranh cãi của Diễm My

Tình ngay lý gian, hành động của Diễm My ngay lập tức bị liên tưởng đến vụ ồn ào của Trương Thế Vinh. Dân mạng đồng loạt vào trang cá nhân công kích Diễm My, đến mức cô phải đăng một story giải thích khá dài sau đó. Cô cho biết thời gian này mình đang bận đọc kịch bản nên không biết đến ồn ào của đàn anh. Bức hình gây tranh cãi mà cô đăng lên cũng là do trợ lý chụp lại và gửi cho cô, vì thấy hài hước nên Diễm My mới chia sẻ với mọi người, không ngờ lại trúng vào thời điểm này.

Tuy nhiên, lời giải thích của Diễm My không được dân mạng chấp thuận. Họ vẫn cho rằng cô cố tình "đá đểu" đàn anh nhưng không chịu thừa nhận. Thậm chí, họ còn đồng loạt kêu gọi tẩy chay bộ phim "Phượng Khấu" mà Diễm My đang tham gia đóng chính. Trên trang fanpage của phim xuất hiện hàng loạt bình luận phẫn nộ, yêu cầu nhà sản xuất và đạo diễn loại bỏ Diễm My ra khỏi bộ phim. Họ cho rằng nữ diễn viên không tôn trọng người xem thì ngược lại họ cũng không cần phải ủng hộ tác phẩm.

Dân mạng đồng loạt kêu gọi tẩy chay "Phượng Khấu" - bộ phim có sự tham gia quan trọng của Diễm My



Đáp lại phản ứng dữ dội của cư dân mạng, đạo diễn của " Phượng Khấu " còn đổ thêm dầu vào lửa khi khẳng định sẽ không quan tâm đến đời tư của diễn viên và sẽ không cắt vai Diễm My chỉ vì ồn ào này. Lời phát biểu này khiến công chúng càng thêm phẫn nộ. Nhằm thể hiện thái độ tẩy chay đến cùng, hàng loạt bình luận phản đối Diễm My 9X và "Phượng Khấu" vẫn xuất hiện đều đặn, chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt trên fanpage của bộ phim.

Sau nhiều ngày im lặng, cách đây ít phút, Diễm My 9X đã chính thức lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân. Cô bày tỏ sự hối hận về những chuyện xảy ra làm mọi người thất vọng. Nói về lý do đến hôm nay mới nói ra điều này, nữ diễn viên cho biết mình muốn để cả mình và khán giả đều đã bình tĩnh để có thể mở lòng với nhau.

"Thân gởi đến các bạn,

Đã nhiều ngày nay, My vẫn rất buồn và hối hận vì những chuyện xảy ra đã làm các bạn thất vọng và mất lòng tin ở My. Bản thân My cảm thấy không lời xin lỗi nào là đủ để bù đắp cho những tổn thương mà My đã gây ra cho khán giả và những người hâm mộ nghệ sĩ. Lý do để đến hôm nay My mới nói ra điều này là vì My hi vọng mọi người và cả My nữa đều đã bình tĩnh để mở lòng với nhau.

My thành thật gởi lời xin lỗi đến tất cả khán giả vì những lời lẽ gây tổn thương đến các bạn. My và trợ lý của mình xin nhận lỗi và hy vọng mọi người hiểu và thông cảm cho My.

Một lần nữa, Diễm My chân thành nhận lỗi và cảm ơn mọi người rất nhiều", Diễm My viết trên instagram.

Diễm My chính thức lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân Để không nhận về ý kiến trái chiều, bài đăng của Diễm My đã khóa phần bình luận. Tuy nhiên, một cư dân mạng đã chụp lại bài đăng này và đăng lên diễn đàn chuyên bàn chuyện showbiz. Nhiều người tỏ ra không mấy ngạc nhiên trước động thái này của Diễm My, số khác lại tỏ ý không chấp nhận lời xin lỗi vì cho rằng cô chỉ xin lỗi vì sợ ảnh hưởng đến bộ phim. Đa số đều giữ nguyên quan điểm tẩy chay đến cùng đối với cả Diễm My và bộ phim "Phượng Khấu".