Bi kịch người mẫu Hàn bị cưỡng hiếp tập thể và kiến nghị tử hình Suzy

Theo hãng tin Yonhap News, hôm 9/1 người mẫu Yang Ye Won khóc nghẹn khi rời phiên tòa xét xử vụ án mà cô là nạn nhân nhưng bị đối xử như kẻ thủ ác. “Năm qua là một năm quá khó khăn với tôi và gia đình. Tôi không thể nói dù tôi có một cái miệng", Yang Ye Won nói trong nước mắt.

"Tôi đã không thể chống lại những kẻ đang làm tổn thương gia đình tôi. Kết luận từ phiên tòa không thể giúp tôi lấy lại những gì đã mất. Nhưng ít ra tôi và gia đình đã được an ủi”, người mẫu trẻ nghẹn ngào.

Yang Ye Won rời tòa trong nước mắt.

Tháng 5/2018, trên kênh YouTube cá nhân, Yang Ye Won gây chấn động showbiz Hàn Quốc khi tiết lộ việc cô bị hơn 20 gã đàn ông cưỡng hiếp tập thể và bị ép chụp ảnh nóng ở một studio.

Sau lời tố cáo trong nước mắt đó, bất ngờ trang Dispatch mô tả Yang Ye Won là kẻ nói dối trắng trợn và khán giả Hàn Quốc chỉ trích cô cố tình tạo scandal để gây chú ý. Cùng với đó là làn sóng công kích nhắm vào Suzy và bất kỳ nghệ sĩ nào dám “ủng hộ Yang Ye Won”.

Bị xâm hại tập thể, 3 lần tự tử không thành

Yang Ye Won sinh năm 1994, là một người mẫu ở Hàn Quốc. Nhưng cô lại được biết đến nhiều hơn với vai trò một YouTuber có tiếng. Cô xinh đẹp, sở hữu những clip thú vị. Cuộc sống của cô được mô tả là hoàn hảo với công việc ổn định và người bạn trai yêu thương chiều chuộng.

Ngày 17/5/2018, Yang Ye Won bất ngờ đăng tải clip với tiêu đề Tôi là nạn nhân của xâm hại tình dục. Hãy xem và lắng nghe tôi. Clip thu hút hơn 2,5 triệu lượt xem chỉ sau một ngay đăng tải.

Yang Ye Won trong những ngày hầu tòa.

Trong clip, Yang Ye Won khóc nức nở và kể về chuyện bị tấn công tình dục khi đến chụp ảnh tại một studio thuộc địa bàn quận Mapo-gu, Seoul vào năm 2015. Khi đó, cô chỉ là một người mẫu không tên tuổi.

“Tôi năm đó tròn 20 tuổi, chỉ là một người mẫu trẻ non tuổi nghề, nuôi mộng trở thành diễn viên. Tôi tìm kiếm một công việc làm thêm. Tình cờ, tôi biết tới studio ảnh và xin tới đó chụp hình”, Yang Ye Won nhớ lại.

Yang Ye Won nói cô được mời ký hợp đồng chụp ảnh thông thường. Nhưng khi tới nơi, cô choáng váng vì bị 20 gã đàn ông trong ê-kíp đòi cô khỏa thân trước ống kính.

Họ bắt cô cởi trang phục với lời dụ dỗ “sẽ giới thiệu em với các đạo diễn danh tiếng”. Trong nước mắt, Yang Ye Won nói đã lao ra cửa để rời phòng nhưng không thể. Cô bị những gã đàn ông, bao gồm chủ studio và các nhiếp ảnh gia, hành hạ trong cả buổi chụp.

Cô bị xâm hại tình dục nhiều lần. Sau cơn ác mộng đó, cô tự tử không thành 3 lần trong 3 năm sau đó. “Điều tôi sợ nhất là những tấm ảnh bị chụp lại. Tôi đã bị tổn thương thân thể và tinh thần, tôi không thể chịu nổi nếu gia đình sẽ chịu nỗi đau tương tự”, cô nói.

Điều Yang Ye Won lo sợ đã xảy ra khi loạt ảnh nhạy cảm bị phát tán công khai vào thời điểm cô nổi tiếng.

Hơn 1.000 người kiến nghị đòi xử tử Suzy

Câu chuyện của Yang Ye Won khiến nữ nghệ sĩ nổi tiếng Suzy bất bình. Cô và nhiều nghệ sĩ như Seolhyun nhóm AOA hay IU đã ký đơn lên Nhà Xanh và yêu cầu chính phủ điều tra đến cùng. Nhờ hiệu ứng thêm từ phía Suzy, số chữ ký ủng hộ trong đơn kiến nghị tăng vọt từ 16.000 lên 188.000 chỉ sau vài tiếng.

Người mẫu sinh năm 1994 bị công chúng miệt thị sau khi lên tiếng tố cáo studio.

“Tôi lên tiếng không phải vì cô ấy là phụ nữ, cũng không phải vì đây là một vấn đề liên quan đến nữ quyền. Tôi dấn thân vào bởi đây là cách một con người đối xử với một người khác. Lý do tôi quyết định can thiệp vào vấn đề này là vì tình người", Suzy viết.

Dư luận ủng hộ Yang Ye Won và cũng chính dư luận Hàn Quốc quay lưng với Yang Ye Won chỉ sau bài đăng từ phía Dispatch. Báo này công bố những tin nhắn giữa Yang Ye Won và phía studio, cho thấy cô là người chủ động hẹn gặp và nài nỉ được chụp hình. Theo Dispatch, Yang Ye Won là người mong được chụp nên không có chuyện cô bị ép buộc như lời tố cáo trước đó.

Phía studio sau đó trả lời Money Today và khẳng định toàn bộ lịch trình được sắp xếp do Yang Ye Won chọn lựa. Bản thân studio không hề muốn làm việc với cô nhưng lại đồng ý vì ưu ái. “Chúng tôi còn hỏi rõ cô ta chụp theo phong cách này được không. Cô ta nói được”, đại diện studio nói.

Suzy bị công kích khi ủng hộ Yang Ye Won.

Chẳng lâu sau, chủ studio lên tiếng kêu oan. Ông khẳng định cảnh sát, truyền thông và dư luận sai lầm khi tin lời của kẻ nói dối. Sự việc trở nên căng thẳng hơn khi chủ studio này nhảy xuống sông tự vẫn vào tháng 7/2018.

Ngay lúc này, dư luận quay lưng với Yang Ye Won. Công chúng gọi cô là kẻ giả dối. Những người bênh vực cô trở thành đồng phạm khiến chủ studio quyên sinh.

Theo My Daily, hơn 1.000 người ký đơn kiến nghị Nhà Xanh xử tử Suzy vì dám ủng hộ kẻ gian dối với danh nghĩa “bảo vệ nữ quyền”. Studio bị cáo buộc cũng đệ đơn kiện Suzy vì cho rằng bị tổn thất tài chính do thông tin sai sự thật từ phía cô.

Yang Ye Won im lặng kéo dài sau đó, càng khiến dư luận bất bình. Công chúng quay lưng với Suzy. Đâu đó ở Hàn Quốc, người ta cho rằng vấn đề bảo vệ nạn xâm hại tình dục và nạn nhân lên tiếng đang bị làm quá.

Những người chỉ trích Yang Ye Won và Suzy hiện im lặng sau bản án từ phía Tòa án quận Mapo-gu mới đây. Tại phiên tòa, một người đàn ông 46 tuổi - một nhiếp ảnh gia tham gia vào vụ tấn công tình dục Yang Ye Won - lĩnh án 2,5 năm tù, buộc phải điều trị tâm lý vì hành vi bạo lực, bị cấm hoạt động ở lĩnh vực liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái trong 5 năm.

Thẩm phán cho biết có những bằng chứng cho thấy nhiếp ảnh gia 46 tuổi này đã nói dối tại tòa và cần bị trừng phạt.

Sự thật đáng sợ về #Metoo ở Hàn Quốc

Năm 2018, Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho hay Hàn Quốc đứng thứ 118/144 về bình đẳng giới theo đánh giá của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Những vụ lạm dụng tình dục tại quốc gia này vì thế “dày đặc” hơn các quốc gia cùng khu vực.

Đầu năm 2018, trong một phiên họp, Tổng thống Moon Jae In kêu gọi các nạn nhân dũng cảm lên tiếng tố cáo tội ác tình dục. “Bạo lực giới tính là một vấn đề của xã hội, mà ở đó những kẻ mạnh hơn có thể dễ dàng dùng bạo lực tấn công người yếu thế. Tôi hoan nghênh những ai can đảm dám nói thật câu chuyện về chính mình”, ông Moon Jae In tuyên bố.

Thế nhưng những người dám lên tiếng tố cáo ở Hàn Quốc không dễ dàng được chấp nhận dù đã xảy ra hàng loạt vụ tấn công tình dục ở showbiz Hàn Quốc, gây bức xúc trong dư luận.

Yang Ye Won là bằng chứng cho thấy dám lên tiếng tố cáo nạn xâm hại tình dục là hành động quá mạo hiểm ở Hàn Quốc.

Tài tử gạo cội Jo Min Ki bị đuổi khỏi Đại học Cheongju, nơi ông làm giáo sư khoa Nghiên cứu sân khấu. Tháng 3/2018, ông tự tử ở tuổi 53. Trong khi đó, diễn viên 52 tuổi Cho Jae Hyun quyết định rút khỏi bộ phim truyền hình Cross của đài truyền hình tvN sau những cáo buộc về hành vi tình dục trong quá khứ.

“Nhưng đó là những vụ án mà số lượng người tố cáo nhiều hơn 2. Các vụ tố cáo tấn công tình dục chỉ được công chúng chú ý và đồng tình nếu kẻ gây tội ác bị tố cáo dồn dập. Trong trường hợp chỉ là câu chuyện cá nhân của một ai đó, họ sẽ đối diện với nghi vấn nói dối và vu khống. Yang Ye Won là trường hợp như vậy”, Sina nhận định.

Yang Ye Won bị tiếng là kẻ nói dối trong nửa năm. Gia đình cô cũng rơi vào cảnh bị miệt thị cho đến khi tòa án xác minh tội danh của một nhiếp ảnh gia.

“Vụ án sẽ bị quên lãng sau phiên tòa nhưng những tấm ảnh phản cảm về cô ấy vẫn đang được chia sẻ không ngừng”, luật sư Yang Ye Won thất vọng khi rời tòa.

Luật sư cho rằng dù một trong những gã đàn ông chịu án từ tòa án, một người khác tự sát nhưng tội ác thực sự vẫn chưa kết thúc. “Yang Ye Won sẽ chịu tổn thương đến cuối đời. Những kẻ từng nói xấu, lăng mạ và sỉ nhục cô ấy vẫn sống bình thường”, ông nói.

Trong tuyên bố đầu tiên sau phiên tòa, Yang Ye Won cứng rắn cho biết không tha thứ cho những người khiến cô và gia đình tổn thương. Cô có ý định khởi kiện những kẻ từng xúc phạm, miệt thị nhân phẩm mình.

“Tôi không quan tâm sẽ mất vài năm hay lâu hơn nữa. Tôi sẽ dành cả đời để chiến đấu”, cô nói.

