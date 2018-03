Bị giật con trên đường, Phan Như Thảo tố Ngọc Thúy... chủ mưu, bạn bè khuyên nên cẩn thận phát ngôn

Sự việc bé Bồ Câu, con gái đại gia Đức An và người mẫu Phan Như Thảo bị giật trên phố diễn ra vào đầu giờ chiều 17/3. Sau đó, đại gia Đức An đã chống trả những kẻ bắt cóc và may mắn, Phan Như Thảo đã giữ được con.

Đơn tường trình của Phan Như Thảo.

Tại cơ quan công an, Phan Như Thảo viết tường trình về sự việc nghiêm trọng. Ngoài ra, Phan Như Thảo còn hé mở người chủ mưu: "Vừa lúc này có một tên thanh niên trong nhóm tiến đến chổ Thảo và tay tên này cầm một vật gì đó màu đen như một con dao vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt. Thảo chỉ nghe được “…Thuý gởi mày...” còn các tên khác như chực cướp Bồ Câu trên tay anh An".

Trên trang cá nhân, Phan Như Thảo cũng tung bằng chứng tin nhắn của Ngọc Thúy dành cho cô. Trong tin nhắn này, Ngọc Thúy dọa vận hạn sẽ đến với gia đình Phan Như Thảo. Và khẳng định, ngày 14/3, Ngọc Thúy quay về Việt Nam.

Phan Như Thảo tung bằng chứng tố cáo Ngọc Thúy.

Khi viết những dòng tố cáo về cựu người mẫu Ngọc Thúy, nhiều bạn bè đã khuyên Phan Như Thảo nên bình tĩnh nếu không sẽ bị khép vào tội vu khống.

Cụ thể, cựu người mẫu Trang Trần chia sẻ: "Chị hiểu cảm giác của em. Em cẩn thận phát ngôn vì nó sẽ khép em tội vu khống nếu mình không có bằng chứng cụ thể. Nếu thật sự nó làm nó sẽ không để sơ hở vậy để thằng kia nó gào với em điều đó. Nêu nó làm thật ắt em biết là nó vì em không có kẻ thù. Cần cẩn thận đừng để kế của nó thành công. Đôi khi kẻ thực hiện chấp nhận giá đi tù không khai ra nó đó em ạ".

Nhiều bạn bè của Phan Như Thảo cũng khuyên cô nên cẩn thận phát ngôn kẻo "chưa được vạ mà má đã sưng".

Mối quan hệ giữa Ngọc Thúy với Phan Như Thảo và đại gia Đức An rất phức tạp.

Hiện tại, vụ việc con gái người mẫu Phan Như Thảo và đại gia Đức An vẫn đang được điều tra làm rõ. Về phía cựu người mẫu Ngọc Thúy, báo chí vẫn đang cố gắng liên lạc để tìm ra câu trả lời.

Đỗ Quyên