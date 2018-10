Bị đồn sang Mỹ dưỡng thai, Phạm Hương khẳng định đi trị bệnh

Thời gian gần đây, một số thông tin trên mạng xã hội cho rằng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương đang mang thai nên vắng bóng khỏi showbiz. Thông tin này càng được cho là đúng khi Phạm Hương ở Mỹ suốt nhiều tháng qua, không tham gia bất cứ hoạt động nghệ thuật nào. Người đẹp 27 tuổi vừa lần đầu lên tiếng về lời đồn đại này.

Theo Phạm Hương, là người của công chúng, cô đã quá quen bị đồn đoán, dựng chuyện. Sau nhiều năm hoạt động showbiz và trở thành mỹ nhân hàng đầu, Phạm Hương học được cách giữ sự bình tĩnh, lạc quan với cuộc sống. "Quan trọng nhất bản thân chúng ta biết nghĩ gì và làm điều gì là đúng. Tôi tin những ai yêu thương và bên cạnh suốt thời gian qua vẫn ủng hộ những bước đi tiếp theo của tôi bằng sự chân thành nhất", Hoa hậu chia sẻ.

Hoa hậu Phạm Hương. Ảnh: Mr AT

Đại diện truyền thông của Phạm Hương cho biết thêm thời gian qua cô sang Mỹ điều trị bệnh tuyến giáp - một dạng gây rối loạn nội tiết thường gặp. Trên thế giới có khoảng 200 triệu người mắc bệnh và tỷ lệ nữ giới mắc bệnh gấp 10 lần nam. Dù bệnh không nghiêm trọng, người đẹp từng sang Singapore điều trị nhưng kết quả không khả quan. Do đó, cô quyết định gác lại các hoạt động nghệ thuật, dành thời gian trị bệnh. Sang Mỹ dịp này, Phạm Hương đi cùng mẹ để hai mẹ con có thể khám phá nhiều danh lam thắng cảnh kết hợp nghỉ dưỡng.

Trong thời gian điều trị bệnh, Phạm Hương dành thời gian tìm hiểu thị trường giải trí tại Mỹ và quyết định ký hợp đồng hợp tác với Renew Artists. Đây là một công ty được thành lập tại Hawaii (Mỹ) chuyên cung cấp nghệ sĩ cho thị trường Mỹ và châu Âu. Việc gia nhập công ty giúp Phạm Hương được phát triển hình ảnh tại Mỹ và thực hiện mục tiêu mong muốn lấn sân thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, quá trình điều trị bệnh đòi hỏi phải nghỉ ngơi nên Phạm Hương vẫn chưa có nhiều hoạt động với vai trò mới. Người đẹp bày tỏ cảm xúc nhớ nhà lẫn công việc bởi cô vẫn ấp ủ nhiều kế hoạch. "Tôi muốn tận dụng mọi cơ hội học hỏi, phát triển bản thân. Điểm dừng này chỉ là một bước đệm cho tôi đủ năng lượng cho những dự án mới. Tôi sẽ sớm trở lại showbiz", Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 khẳng định.

Phạm Hương sinh năm 1991, quê Hải Phòng. Cô từng lọt vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2014, đoạt vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và dự thi Miss Universe cùng năm. Nhờ sự thể hiện nổi bật, cô được đông đảo khán giả yêu mến và nhanh chóng trở thành người đẹp được săn đón của showbiz. Sau đó, cô làm huấn luyện viên chương trình The Face 2016 và The Look 2017.

Theo Ngôi sao