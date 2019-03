Bị chụp lén, Trường Giang phản ứng bất ngờ dù đang tình tứ bà xã Nhã Phương

Trên nhóm hội fanclub của Nhã Phương đã chia sẻ loạt ảnh vợ chồng Trường Giang quấn quít bên nhau. Đã lâu không sánh đôi công khai nên những khoảnh khắc mới "chộp" được của cặp vợ chồng trẻ khiến fan thích thú. Tuy nhiên, theo quan sát, đây không phải ảnh đời thường của Trường Giang và Nhã Phương mà chỉ là hậu trường một buổi chụp ảnh, quay quảng cáo.

Dù ở chốn đông người nhưng Trường Giang không ngại ngùng cưng nựng bà xã. Vừa di chuyển, tay của Trường Giang vừa ôm eo Nhã Phương, vừa trò chuyện âu yếm.

Trong một khoảnh khắc khi phát hiện có ống kính hướng về phía mình, ánh mắt của Trường Giang lộ vẻ bất ngờ và không hài lòng.

Biểu cảm khuôn mặt của anh khiến người xem buồn cười. Nhiều bình luận hài hước cho rằng Trường Giang có lẽ chưa quen với việc được công khai mối quan hệ với Nhã Phương nên còn "giật mình" khi thấy paparazzi như thuở hẹn hò.

Trong khi đó, khi ở bên ông xã, nữ diễn viên "Tuổi thanh xuân" cũng rất thoải mái thể hiện cảm xúc của mình. Cô làm nhiều động tác biểu cảm khi đối diện Trường Giang, không để ý đến những người xung quanh.

Trường Giang và Nhã Phương tổ chức lễ cưới vào tháng 9.2018. Đến nay, hai người đã trải qua nửa năm hôn nhân hạnh phúc với sự ra đời của con gái bé bỏng vào tháng 1.2019.

Kể từ khi về chung một nhà, vợ chồng Nhã Phương, Trường Giang không ngần ngại công khai bày tỏ tình cảm dành cho nhau trên mạng xã hội. Cách đây ít ngày, Nhã Phương lại tiếp tục bật mí cuộc sống sau đám cưới, cho biết mình đã bị ông xã “chiều hư” chỉ sau vài tháng nên duyên vợ chồng.

Người đẹp cho biết: “Có ai như chồng tôi không? Từ ngày hai đứa về chung một nhà thì mỗi bữa ăn đều do chính tay anh nấu. Riết làm tôi hư luôn và không còn muốn ăn bên ngoài nữa, vì thấy không đâu ngon bằng anh nấu. Bởi người ta nói đâu có sai. Phụ nữ nếu gặp được người đàn ông tốt thì cả đời chẳng cần phải trưởng thành nữa”.

Dù luôn có chồng lo chuyện bếp núc, nhưng Nhã Phương cho hay, cô cũng phụ một tay để giúp anh dọn dẹp đống “hỗn loạn” trong lúc nấu ăn.

Thời gian gần đây, Nhã Phương ít có hoạt động nghệ thuật mà giành thời gian chủ yếu để chăm sóc con gái đầu lòng. Bên cạnh đó, người đẹp cũng tiết lộ lý do ít tương tác với fan trên mạng xã hội so với trước đây: "Gần đây do Facebook của Bi (Nabi là biệt danh của Nhã Phương -pv) bị lỗi chút nên không vào Face được, chứ trên tinh thần Bi vẫn ổn, có chút vấn đề về sức khỏe xíu thôi nhưng cả nhà cứ yên tâm nha.Bi ổn mà. Tuy không nói nhưng vẫn âm thầm hiểu sự cố gắng của mọi người giúp Bi như thế nào và sẽ cố gắng hơn để xứng đáng với tình yêu của cả nhà dành cho Bi. Cảm ơn và yêu cả nhà rất nhiều".

Được biết trong ngày mai 27.3, Nhã Phương sẽ có buổi họp fanclub đầu tiên sau khi kết hôn và sinh con. Người đẹp hứa hẹn sẽ bật mí nhiều câu chuyện ít người biết và gửi tặng quà cho những khán giả lâu năm của mình.

