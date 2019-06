Sau chiếc đầm "mặc như không" tại LHP Cannes gây chấn động khắp nơi, Ngọc Trinh dường như chẳng hề quan tâm đến phản ứng của khán giả. Tối ngày 2/6, xuất hiện trong một show diễn thời trang, cô nàng lại tiếp tục khuynh đảo dư luận khi diện chiếc đầm trông như đồ bơi do chính bạn thân thiết kế để dự sự kiện.

Trang phục dự sự kiện của Ngọc Trinh tiếp tục gây bão vì những khoảng hở táo bạo.

Những hình ảnh Ngọc Trinh với chiếc đầm táo bạo tại LHP Cannes vừa qua khiến cô nhận về không ít "gạch đá" từ cư dân mạng. Có người cho rằng, chiếc đầm thứ hai này còn đỡ phô phang, phản cảm hơn chiếc đầm tại thảm đỏ LHP Cannes vừa qua.

Tuy nhiên, phần đông khán giả đều chỉ trích và cho rằng, Ngọc Trinh đã quên thời trang dự thảm đỏ một show sự kiện khác với thời trang đi biển dù chủ đề show thời trang đó mang hơi hướng biển cả.

Thế nhưng, đứng trước những lời mỉa mai, chê bai, Ngọc Trinh vẫn chẳng hề quan tâm mà còn tuyên bố: “Tôi mặc như vậy vì tôi thích. Tóc tai như vậy vì tôi thích. Mặc kệ hết những đứa đánh giá. Ok mình nói với nó thế này. I love my body. I love my skin (tạm dịch: "Tôi yêu cơ thể của mình, tôi yêu làn da của tôi"). Nếu em tự tin tỏa sáng, để ai cũng phải thèm giống em”.

Chẳng hề để tâm đến những ‘gạch đá’ bủa vây, Ngọc Trinh vẫn bất chấp ăn mặc phản cảm vì sở thích.

An An