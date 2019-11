Bị chê gương mặt đơ cứng, NSND Lan Hương thừa nhận thẩm mỹ

NSND Lan Hương sinh năm 1963, thường vướng vào nghi vấn can thiệp thẩm mỹ do gương mặt khác lạ. Mới đây, trên trang cá nhân, NSND Lan Hương thừa nhận từng "dao kéo" vùng má do vấn đề tuổi tác. Tuy nhiên, nghệ sĩ phủ nhận việc bơm môi, nâng mũi.

"Chị Lan Hương nói lần cuối cùng là tìm cho chị thẩm mỹ nào nói chị cắt mắt, rạch mũi và rạch môi để chị kiện họ. Sẽ được một mớ tiền lớn đấy", nữ diễn viên 56 tuổi viết.

"Can thiệp cho hai cái má đỡ đổ do tuổi già thì có đấy", nữ diễn viên thừa nhận can thiệp thẩm mỹ để tránh dấu hiệu tuổi già. "Mệt quá, khổ thân tôi. Bẩm sinh môi dày, hồi bé dỗi, bị mẹ véo nói môi nặng hơn người. Xưa trang điểm phải che bớt", NSND Lan Hương tiếp tục chia sẻ.

Trên trang cá nhân, NSND Lan Hương phủ nhận sửa môi, mũi và đưa ảnh hồi bé để chứng minh.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng họ không còn nhận ra nghệ sĩ Lan Hương ở tuổi 56. "Đây là em bé Hà Nội sao?", "Không thể nhận ra NSND Lan Hương", "Cô đã làm gì với gương mặt mình?"... là những bình luận từ các thành viên mạng.

NSND Lan Hương được khán giả biết đến từ năm 10 tuổi khi tham gia bộ phim Em bé Hà Nội. Hình ảnh cô bé Ngọc Hà với đôi mắt to tròn đen láy đến nay vẫn ghi dấu trong lòng nhiều người.

Nữ diễn viên được yêu mến qua các bộ phim Những người sống quanh tôi, Thái sư Trần Thủ Độ, gần đây là Sống chung với mẹ chồng (trong vai mẹ đẻ của Vân), Ngược chiều nước mắt (mẹ chồng).

Hiện, Lan Hương ít xuất hiện trên truyền hình. Nữ diễn viên tập trung toàn bộ thời gian và tâm huyết ở Đoàn kịch hình thể - thể nghiệm ở Nhà hát Tuổi trẻ.

NSND Lan Hương từng trải qua một lần hôn nhân đổ vỡ. Lan Hương từng tâm sự sinh con từ năm 18 tuổi, khi chưa tốt nghiệp lớp diễn xuất. Con gái theo bố sang Đức định cư. Lúc đó, cô chỉ biết làm việc hết sức để có cơ hội sang nước ngoài thăm con. Hiện, nữ nghệ sĩ có cuộc sống hạnh phúc bên đạo diễn Tất Bình.

Theo Zing.vn