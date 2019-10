Bất ngờ tuyên bố ngừng đồng hành với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam để về quê, H'Hen Niê lại khiến fan lo lắng vì liên tục chia sẻ status tâm trạng

Cách đây vài ngày, thông tin H'Hen Niê bất ngờ rời khỏi cuộc hành trình cùng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đã khiến công chúng không khỏi xôn xao. Người đẹp cho biết vì lý do sức khỏe nên không thể tiếp tục đồng hành với cuộc thi, tiết lộ sẽ về quê nghỉ dưỡng một thời gian. Vì đưa ra lý do không mấy cụ thể, nhiều lời đồn đoán về nguyên nhân thực sự dẫn đến quyết định bất ngờ này của H'Hen Niê cũng được đưa ra. Từ việc mâu thuẫn bất đồng với công ty quản lý đến tin đồn người đẹp về quê ở ẩn vì mang thai đều là những lý do được khán giả quan tâm.



H'Hen Niê thông báo ngừng đồng hành với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 khiến nhiều người bất ngờ

Trước loạt tin đồn vô căn cứ này, H'Hen Niê đã thẳng thắn phủ nhận hoàn toàn. Cô cho biết không có chuyện mình có thai hay mâu thuẫn với công ty quản lý mà chỉ muốn trở về nhà ở Đắk Lắk để nghỉ ngơi sau khoảng thời gian dài làm việc không biết mệt mỏi. Cô tiết lộ việc chạy theo lịch trình bận rộn của một Hoa hậu khiến cô sinh hoạt không được điều độ, ăn uống, ngủ nghỉ không tốt nên ảnh hưởng khá nhiều đến sức khỏe. Đây cũng chính là lý do giải thích cho việc H'Hen Niê không thể đồng hành xuyên suốt với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam trong các tập truyền hình thực tế.

Trở về mái nhà thân yêu dù không khang trang, sang trọng nhưng cực kỳ thoải mái, H'Hen Niê có vẻ phấn chấn hơn hẳn. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gặt lúa, phụ giúp gia đình công việc đồng áng... với người hâm mộ. Nhìn H'Hen Niê vui vẻ, yêu đời thế này, nhiều người cho rằng quyết định tạm dừng công việc của cô có lẽ là đúng đắn.

Cuộc sống giản dị, bình yên của H'Hen Niê khi trở về nhà Tuy nhiên cho đến mấy ngày vừa qua, trang cá nhân của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 bất ngờ xuất hiện loạt status và hình ảnh khá tâm trạng. Điều đáng nói, những dòng trạng thái u uất này xuất hiện nhiều hơn 1 lần khiến người hâm mộ rất hoang mang. Nhiều người thắc mắc không biết lý do gì khiến một người luôn tràn đầy năng lượng tích cực như H'Hen Niê trở nên buồn phiền đến vậy.