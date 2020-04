Bất ngờ ngoại hình tuổi 14 của Suri, con gái Tom Cruise và Katie Holmes

Nữ diễn viên Katie Holmes chia sẻ trên Instagram hình ảnh bức tường trang trí sinh nhật mừng Suri bước sang tuổi 14 hôm 18/4. Cô cũng gửi lời nhắn yêu thương tới con gái: "Chúc mừng sinh nhật cô gái ngọt ngào! Mẹ thật may mắn khi được làm mẹ của con. Chúc con tuổi mới thật nhiều điều tuyệt vời!".



Katie Holmes đăng ảnh chúc mừng con gái.

Suri cũng nhận được vô vàn lời chúc của người hâm mộ, trong đó có con gái màn ảnh của Katie Holmes trong phim Don't Be Afraid of the Dark là nữ diễn viên 20 tuổi Bailee Madison. Rất nhiều fan bày tỏ ngỡ ngàng vì Suri bé nhỏ ngày nào giờ đã thành thiếu nữ tuổi 14.

Suri Cruise trên đường phố New York tháng 3/2020.

Katie Holmes từng tiết lộ, Suri lớn lên là một cô gái cứng cỏi, cởi mở và giàu tình yêu thương. Nữ diễn viên 41 tuổi chia sẻ về con gái trên tạp chí InStyle tháng 3: "Tôi yêu con bé rất nhiều. Mục tiêu lớn nhất của tôi là nuôi dạy con bé sống đúng là chính mình. Suri luôn là người có cá tính và sống mạnh mẽ, tự tin. Khi con bé chọn làm việc gì đó, nó sẽ làm đến cùng và cố gắng hoàn thành thật tốt mới làm việc khác. Con bé rất tập trung và chăm chỉ".

Từ sau khi ly hôn Tom Cruise, Katie đưa Suri tới New York định cư, lựa chọn cuộc sống giản dị. Ngày ngày Suri đi bộ tới trường và hai mẹ con cũng thường xuyên sử dụng tàu điện ngầm như những người dân bình thường ở New York. Suri tham gia nhiều hoạt động từ thiện cùng mẹ và các bạn như bán nước chanh trong công viên, tặng đồ chơi cho các em nhỏ trong bệnh viện vào dịp Giáng sinh...

Suri và mẹ vào viện tặng quà cho các bệnh nhi dịp Giáng sinh 2018.

Theo Us Weekly, Tom Cruise được quyền tới thăm con 10 ngày mỗi tháng nhưng gần 7 năm qua anh không hề gặp con. Trước đó, theo thỏa thuận ly hôn năm 2012, tài tử Nhiệm vụ bất khả thi đã trả 10 triệu USD tiền trợ cấp nuôi Suri cho đến năm 18 tuổi. Khoản tiền này khá khiêm tốn so với tài sản hàng trăm triệu USD của Tom Cruise nhưng Katie Holmes không yêu cầu nhiều hơn và cô cũng không nhận một xu tiền trợ cấp cho bản thân mình.

Theo Ngôi sao