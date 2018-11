Bất ngờ: 6 cặp đôi lên phim là vợ chồng, ngoài đời cũng là vợ chồng nhưng ít người biết

1. Thu Trang - Tiến Luật

Trong showbiz Việt, Thu Trang - Tiến Luật là cặp vợ chồng diễn viên hài đắt show nhất hiện nay. Cặp đôi cùng nhau xuất hiện từ các gameshow, tiểu phẩm đến những bộ phim sitcom, truyền hình và cả điện ảnh. Không khó để thấy Thu Trang và Tiến Luật ở Đấu trường tiếu lâm, Người bí ẩn, Mặt nạ ngôi sao,...hay bộ phim sitcom đình đám Gia đình là số 1. Tuy nhiên phải đến vai Chí và Na trong Chí Phèo ngoại truyện mới là lần đầu tiên cả hai cùng thủ vai chính trên màn ảnh rộng.

Gia đình nhỏ của Thu Trang - Tiến Luật

Ít ai biết rằng, Tiến Luật từng phải mất tới 5 năm để nhận được cái gật đầu đồng ý của Thu Trang. Thời sinh viên, Thu Trang được xem như là con cưng của rạp Công nhân, mỗi lần đi diễn đều có xe đưa đón đàng hoàng. Khi ấy, Thu Trang chính là công chúa đích thực của cả gia đình lẫn đồng nghiệp. Trong khi đó, Tiến Luật chỉ là anh nhân viên bán vé vừa gầy vừa xấu. Điểm chung duy nhất giữa hai người là thích diễn. Tiến Luật bị cái "khùng" của Thu Trang hớp hồn.

Biến cố ập đến, gia đình Thu Trang gặp khó khăn, những người Thu Trang từng coi là bạn đều rời bỏ cô. Chỉ duy có Tiến Luật vẫn lặng lẽ ở bên cạnh. Cuộc sống của anh diễn ra như nó vẫn hằng như thế. Ngày ngày chở Thu Trang đi diễn, chăm sóc cho cô, làm cô vui với vài ba câu chuyện cười. Thế rồi rất tự nhiên, hai người trở thành một cặp trong sự chúc phúc của mọi người.

Hiện tại, gần 10 năm cưới nhau, cặp đôi đã có một cậu con trai khôi ngô, lém lỉnh tên Andy. Mỗi lần xuất hiện cùng nhau, cả hai vẫn làm cho người hâm mộ thích thú bởi sự ăn ý của mình.

2. Văn Anh - Tú Vi

Trước khi kết hôn vào năm 2015, Văn Anh và Tú Vi là hai cái tên được nhiều khán giả yêu thích cả ở mảng phim ảnh và âm nhạc. Đều là những diễn viên có thực lực, ngoại hình sáng cùng đời sống cá nhân sạch sẽ, cả hai luôn chiếm được cảm tình từ phía công chúng.

Nên duyên từ bộ phim Bếp hát vào năm 2013, cặp đôi đã có 2 năm hẹn hò trước khi chính thức là vợ chồng vào tháng 11/2015. Tú Vi chia sẻ: "Tình yêu giữa tôi với anh Văn Anh có một sự nối kết mạnh ở chỗ cả hai rất hiểu nhau. Chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau hay có những mâu thuẫn trong cuộc sống. Thật ra cuộc tình của hai chúng tôi không có nhiều sóng gió. Nếu có điều gì chưa hài lòng thì cả hai sẽ cùng ngồi lại chứ không đến mức cãi vã".

Trong thời gian Tú Vi mang bầu, Văn Anh được rất nhiều người ngưỡng mộ bởi sự tận tình cũng như khéo léo trong việc chăm sóc vợ. Ông chồng quốc dân từng khiến Hà Hồ phải thốt lên "Đúng là mẫu ông chồng rồi". Với Văn Anh, thời gian Tú Vi mang bầu là lúc anh thích ngắm vợ mình nhất.

Sau kết hôn, hai vợ chồng đã cùng nhau thử sức ở mảng sản xuất và đạo diễn bộ phim Đời cho ta bao lần đôi mươi. Cặp đôi liên tục thể hiện sự hợp cạ đáng ghen tị, khiến công chúng càng thêm yêu mến chuyện tình rất đỗi nhẹ nhàng, bình yên này.

Tháng 4 vừa qua, Văn Anh Tú Vi vừa chào đón con gái đầu lòng trong sự hạnh phúc vô bờ bến.

3. Ngọc Lan - Thanh Bình

Trước khi là người yêu, Ngọc Lan và Thanh Bình đã bên nhau 10 năm với danh nghĩa bạn thân. Cả hai cùng chia sẻ buồn vui, giúp đỡ nhau trong công việc. Từng là đồng nghiệp và yêu nhau, Ngọc Lan và Thanh Bình được xem là cặp đôi đẹp của màn ảnh nhỏ Việt.

10 năm quen nhau, Ngọc Lan và Thanh Bình đã có nhiều cơ hội làm việc chung nên rất hiểu nhau, cả trong công việc lẫn cuộc sống. Thậm chí khi đang đau lòng về người yêu cũ, người Ngọc Lan tìm đến tâm sự cũng là Thanh Bình. Dù trên danh nghĩa là bạn bè hay người yêu, không ai có thể phủ nhận độ ăn ý của cả hai trong công việc.

Sau đám cưới, Ngọc Lan lui về ở ẩn, dành tối đa thời gian cho gia đình. Dù không cùng nhau xuất hiện trên màn ảnh nhưng cả hai vẫn "dính như sam" tại các sự kiện và dành cho nhau những lời có cánh. Đầu năm nay, người hâm mộ vô cùng phấn khích với màn tái xuất của cặp vợ chồng trẻ cùng sitcom Bố là tất cả - remake từ bộ phim đình đám What happens to my family của Hàn Quốc. Dù đã từng thống nhất sẽ không đóng phim chung với nhau nữa nhưng với một kịch bản thú vị cùng những câu chuyện hài hước, nhân văn và cảm động, Ngọc Lan – Thanh Bình đã quyết định sẽ cùng nhau tái xuất.

4. Lương Thế Thành - Thúy Diễm

Cũng giống như Ngọc Lan - Thanh Bình, Lương Thế Thành và Thúy Diễm là cặp đôi đẹp của làng phim Việt. Chính thức là vợ chồng từ năm 2016, cho đến thời điểm hiện tại, cả hai vẫn thu hút sự quan tâm của công chúng.

Bắt đầu đóng cặp từ năm 2012 trong bộ phim Trái tim hoa hồng nhưng mãi đến Ranh giới tình (2013) - bộ phim thứ 3 mà cặp đôi này đóng vai người tình thì Lương Thế Thành – Thúy Diễm mới nên duyên với nhau. Sau 3 năm hẹn hò, cặp đôi chính thức về một nhà vào tháng 4/2016 trong sự chúc phúc của mọi người.

Sau đó, cả hai tiếp tục bén duyên trên màn ảnh trong hai dự án là Đời không như mơ (2016) và Cuộc chiến nhân tâm (2017). Sự ăn ý trong cả ngoại hình lẫn phong cách làm việc đã khiến cặp đôi Thành – Diễm liên tục "oanh tạc" màn ảnh nhỏ.

5. Thanh Duy - Kha Ly

Thanh Duy cho biết, trước khi thật sự đến với nhau ngoài đời, anh và Kha Ly đã đã từng là vợ chồng của nhau trong ba phim Tết yêu thương, Dấu chân du mục, Nhà không có mẹ chồng.

Tuy việc hai người kết hôn nhận được sự ủng hộ lớn từ gia đình, nhưng chuyện tình của Thanh Duy - Kha Ly cũng từng gặp không ít sóng gió. Thời điểm mới biết tin Kha Ly yêu Thanh Duy, nhiều người đã khuyên cô nên suy nghĩ kỹ vì Thanh Duy vốn rất đào hoa. Gia đình của Kha Ly cũng lo lắng vì cảm thấy không an toàn khi con gái yêu một nam diễn viên trẻ đẹp trai như vậy. Nhưng từ ngày yêu Kha Ly, Thanh Duy đã thay đổi rất tích cực. "Anh ấy trưởng thành và có trách nhiệm với bản thân hơn. Thanh Duy rất cầu tiến, chịu khó làm việc. Chỉ đến cuối tuần anh ấy mới đi uống cà phê, ăn ốc, tụ tập vui vẻ với tôi và bạn bè" - Kha Ly nói về bạn trai.

Thanh Duy chia sẻ cảm giác khi đóng vai vợ chồng với chính bà xã của mình: “Trước đây đóng những đoạn tình cảm chúng tôi diễn có đôi chút lúng túng. Giờ cưới rồi, diễn đoạn tình cảm dễ hơn nhiều. Và một điều thú vị nữa là đóng cặp với vợ thích hơn đóng cặp với người khác”.

Thanh Duy cũng "bật mí" rằng trước khi cưới hai vợ chồng anh quy ước với nhau rõ ràng là mỗi người không đến phim trường của nhau với mục đích để cả hai diễn xuất cho thoải mái, không bị phân tâm.

6. Quang Minh - Hồng Đào

Là cặp đôi có tuổi đời lẫn thời gian bên nhau dài nhất trong 6 cặp, chuyện tình cảm của Quang Minh - Hồng Đào cho đến giờ vẫn khiến khán giả không ngừng ngưỡng mộ. Quang Minh là mối tình đầu của Hồng Đào, sau rất nhiều trắc trở, cả hai lại trở về với nhau và có với nhau hai cô con gái xinh đẹp.

Sau khi trở về nước sau một thời gian dài định cư ở Mỹ, Quang Minh – Hồng Đào cùng nhau "tấn công" màn ảnh Việt, liên tục sánh vai trong những chương trình giải trí, sân khấu hài và còn khiến khán giả không khỏi thích thú khi vào vai cặp vợ chồng khắc khẩu trong phim điện ảnh Cho em gần anh thêm chút nữa (2016).

Theo Việt Hà

SHTT