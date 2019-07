Bảo Thy: 'Tôi đang hạnh phúc bên mối tình chín chắn nhất của mình'

- MV 'Ngộ nhận' vừa ra mắt của chị nhận phản hồi tích cực từ khán giả. Chị đầu tư thế nào cho lần trở lại này?

- Đây là dự án tôi dành nhiều tâm huyết vì đã hai năm tôi mới chính thức trở lại dòng nhạc ballad. Khi nhận bài hát này từ nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ, tôi ngẫu hứng hát đoạn điệp khúc và thấy mọi người yêu thích. Nhưng sau cả chục lần gửi bài đi phối mà không ưng ý, tôi quyết định cất vào kho để dành. Tôi nghĩ đây mới là lúc thích hợp ra mắt MV và vui mừng khi sản phẩm được khán giả đón nhận.

MV Ngộ nhận có ý tưởng kịch bản đơn giản, truyền tải thông điệp về cô gái yêu đơn phương, chạm đến cảm xúc người xem một cách nhẹ nhàng. Đạo diễn Gin Trần cũng khuyên tôi không nên làm MV quá phức tạp, gay cấn như những sản phẩm đang thịnh hành. Bù lại, MV lần này có nhiều bối cảnh đẹp và thơ mộng, cái kết hấp dẫn người xem. Những điều đơn giản, cảm xúc lại dễ chạm đến trái tim người nghe nhạc nhiều hơn.

Ca sĩ Bảo Thy.

- Ở tuổi 31, chị định hướng thế nào cho các hoạt động của mình?

- Sau 13 năm làm nghề, tôi ý thức mình không phải là giọng ca nội lực nhưng may mắn sở hữu chất giọng giàu cảm xúc. Âm nhạc dù ở bất cứ thời điểm hay thể loại nào cũng cần cảm xúc. Vì thế, các hoạt động đó phải thực sự là những điều tôi thích và muốn làm, bởi tôi đã chín chắn hơn và không còn chịu áp lực kinh tế như trước.

Bên cạnh âm nhạc, tôi thử sức kinh doanh mỹ phẩm. Từ một người tay ngang, tôi đi học với các chuyên gia Hàn Quốc và hiện tự tin điều hành thương hiệu. Một ngày của tôi rất bận rộn, xuất phát từ tính cầu toàn, thích tự tay chăm chút mọi thứ, từ những việc nhỏ nhất. Trong gia đình, mẹ luôn bên cạnh, hỗ trợ tôi thực hiện những ước mơ của bản thân.

- Thời gian gần đây, một số ca sĩ tuyên bố tạm ngưng ca hát vì áp lực và mệt mỏi. Chị nghĩ gì?

- Trước đây, một tuần tôi có thể viết lời một bài hát, đi diễn khắp nơi và tập hát, nhảy liên tục. Có lúc tôi bị bệnh hoặc quá mệt mà vẫn phải lên sân khấu. Đó quả thật là sự ép buộc, làm việc như một cái máy chứ không phải vì đam mê. Sau này, tôi ý thức cần chọn lựa show diễn phù hợp để mỗi lần xuất hiện đều chỉn chu từ giọng hát, thần thái đến trang phục, sức khỏe.

Hạnh phúc lớn nhất của nghệ sĩ là biểu diễn và được khán giả đón nhận. Nhưng đôi lúc vì quá mệt mỏi, nghệ sĩ cần nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần cho một hành trình dài hơn. Vì thế, tôi đồng đồng cảm với nhiều đồng nghiệp có quyết định tạm dừng sự nghiệp, cụ thể là Hương Tràm gần đây. Có thể có một số ý kiến trái chiều về trường hợp Hương Tràm nhưng "ở trong chăn mới biết chăn có rận". Bản thân tôi cũng học cách cân bằng cuộc sống và tìm nguồn năng lượng tích cực từ các hoạt động khác ngoài ca hát. Tôi thường xuyên đi du lịch, khám phá nhiều vùng đất chưa từng biết đến. Việc kinh doanh cũng là một cách để mình có thể làm việc trí óc nhiều hơn và thử sức lĩnh vực mới.

- Bận rộn như vậy, chuyện tình cảm cá nhân của chị thì sao?

- Ở tuổi này, nếu ai còn cô đơn chắc sẽ buồn lắm vì áp lực công việc, cuộc sống dễ khiến mỗi người mệt mỏi. Tôi may mắn đang hạnh phúc bên người đàn ông của mình - mối tình nghiêm túc, chín chắn nhất từ trước đến nay. Ở bên anh, tôi cảm nhận được tinh thần trách nhiệm, biết yêu thương gia đình cùng sự nghiệp ổn định. Ngoài ra, chung thủy cũng là yếu tố quyết định sự lâu bền của một mối quan hệ. Do đó, chúng tôi không đặt ra bất cứ nguyên tắc nào để gìn giữ hạnh phúc, chỉ nhắc nhở bản thân phải chân thành, chia sẻ mọi vấn đề lẫn nhau và tôn trọng cuộc sống riêng.

Tuy gia đình không hối thúc, song giờ tôi muốn sớm có một mái ấm hạnh phúc như bố mẹ, anh chị. Đã 31 tuổi, tôi nghĩ trễ nhất khoảng một năm nữa sẽ kết hôn. Đây là lúc tôi cảm nhận tình yêu bền chặt và đủ an tâm tiến đến hôn nhân. Tuy nhiên, tôi không muốn chia sẻ quá nhiều về chuyện riêng tư bởi muốn giữ được sự bình an cho tổ ấm. Câu chuyện ly hôn giữa Song Hye Kyo và Song Joong Ki mới đây giúp tôi rút ra bài học: cuộc sống càng nhẹ nhàng, bình yên sẽ ít có tác động, sóng gió từ bên ngoài. Không ai nói trước được tương lai rằng sẽ không có sai lầm trong cuộc sống hôn nhân, nên nếu làm được điều gì gìn giữ bình an cho gia đình, tôi chắc chắn thực hiện.

- Chị nghĩ mình có những thiếu sót nào cần khắc phục trong cuộc sống hôn nhân?

- Tôi vẫn còn dở về nấu ăn vì vốn không đam mê. Nhưng khi xác định sắp lấy chồng, tôi chắc chắn sẽ học nấu ăn. Là phụ nữ của gia đình, điều quan trọng nhất là tự tay chăm sóc chồng con mình, dù bản thân có điều kiện thế nào đi chăng nữa. Bữa cơm gia đình sẽ giúp tình thân khắng khít, gia đình hạnh phúc hơn.

Một thiếu sót khác là do tôi yêu không nhiều, kinh nghiệm đối diện sóng gió trong tình cảm gần như bằng không. Do đó, cách ứng xử trong tình cảm đôi lúc còn trẻ con. Bù lại, dù mối quan hệ có bất đồng thế nào, tôi biết giải quyết nhẹ nhàng và nhắc nhở mình cần hiểu cho đối phương. Cuộc đời sẽ dịu dàng hơn biết mấy nếu chúng ta đặt bản thân vào vị trí của nhau.

- Chị dự định sinh bao nhiêu con?

- Ngày xưa tôi thích nhiều con lắm. Nhưng bây giờ hiểu rằng cứ từ từ sinh con để chăm sóc bé tốt nhất. Mình đã dành tuổi thanh xuân cho hoạt động nghệ thuật nên khi lập gia đình, cần tập trung hết thời gian, tâm huyết để làm mẹ, làm vợ. Chưa kể, phụ nữ sau 30 tuổi sinh con trễ quá cũng không tốt nên tôi mong sẽ có hai, ba bé. Trai hay gái đều mừng bởi con cái là lộc của ông trời.

Tôi rất yêu trẻ con và có nhiều kinh nghiệm chăm sóc em bé. Ở nhà, tôi thường phụ vợ chồng anh trai Thế Bảo - chị dâu Trang Pilla trông nom hai bé từ lúc mới sinh. Nên bây giờ, nếu phải chăm sóc con nít, tôi làm tất tần tật một cách thành thạo mà không cần lo lắng nhiều.

Bảo Thy dự tính sớm kết hôn và sinh con trong năm sau.

- Mới đây, chị phản ứng khá gay gắt khi bị cho là đã phẫu thuật thẩm mỹ. Vì sao vậy?

- Tôi cảm thấy bị xúc phạm và tổn thương khi có người nói mình phẫu thuật thẩm mỹ "nát mặt". Nhiều người còn lấy hình ảnh của tôi và các nghệ sĩ khác ra trêu đùa bằng những lời lẽ khiếm nhã. Tôi buộc phải lên tiếng khi thấy mình không được tôn trọng, chứ không phải vì chứng minh có phẫu thuật thẩm mỹ hay không.

- Chị giữ gìn nhan sắc như thế nào?

- Hiện kinh doanh ngành mỹ phẩm, tôi được học nhiều về cách chăm sóc sắc đẹp, làn da. Mỗi ngày, tôi cố gắng tập thể dục khoảng một tiếng, uống nhiều nước ép rau, trái cây. Điểm khó duy nhất là tôi thường khó ngủ, đến 2-3h sáng mới chợp mắt được nên ảnh hưởng xấu đến nhan sắc. Điều này tôi đang cố gắng thay đổi.

- Chị nghĩ mình thay đổi gì trong vòng 10 năm tới?

- Bước sang tuổi 30, con số không còn quan trọng nữa mà là tâm hồn và suy nghĩ của mình. 10 năm nữa, dĩ nhiên tôi là một người mẹ nên chắc sẽ bận rộn, dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Ngoài ra, tôi cố gắng học thêm tiếng Anh, các lớp quản trị kinh doanh để phụ giúp chồng và điều hành công việc thuận lợi. Riêng về tính cách, tôi hy vọng mình vẫn trẻ trung, tưng tửng như thời thiếu nữ vì điều đó khiến tôi yêu đời và hạnh phúc.

Theo Ngôi sao