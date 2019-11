Bảo Thy lần đầu chia sẻ chuyện kết hôn

Thời gian qua thông tin Bảo Thy sắp cưới râm ran trên truyền thông và mạng xã hội nhưng nữ ca sĩ không lên tiếng. Mới đây, Bảo Thy xác nhận với Ngoisao.net cô sẽ làm đám cưới vào 16/11 tại TP HCM.



Ảnh cưới của Bảo Thy và ông xã Phan Lĩnh. Ảnh: Tee Le



Bảo Thy giải thích, từ trước đến nay cô không có thói quen chia sẻ chuyện đời tư, nếu được hỏi cô luôn nói đợi đến ngày lên xe hoa sẽ tự thông báo. Do đó, những thông tin bị hé lộ ra ngoài những ngày qua hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của cô.



Lúc này, Bảo Thy thấy phù hợp nên quyết định tâm sự với khán giả. "Một năm qua tôi làm hai MV ở châu Âu, một cái ra đầu năm, một cái ra trước khi cưới nên không muốn nhập nhằng thông tin sản phẩm với chuyện cưới hỏi. Việc ra mắt những MV chất lượng gửi đến fan như là cách tôi chào tạm biệt tuổi thanh xuân của mình, và để fan thấy tôi đã hứa là tôi làm, cũng như tôi rất tôn trọng họ".

Thông qua chia sẻ lần này, Bảo Thy mong mọi người hiểu đó là tính cách của cô: "Kể cả cuộc sống gia đình của tôi sau này, với vai trò là một người vợ, người mẹ, tôi cũng chỉ muốn giữ cho nó bình yên".

Ông xã của Bảo Thy tên Phan Lĩnh, là doanh nhân quê gốc Hà Tĩnh. Anh vốn có quan hệ kinh doanh với gia đình Bảo Thy, được mọi người quý mến. Một thời gian sau, giữa anh và Bảo Thy nảy sinh tình cảm rồi bắt đầu tìm hiểu nhau. Bảo Thy cảm nhận anh là người đàn ông tốt, được nhiều người tôn trọng. Ngoài ra anh còn sống rất có nguyên tắc.

Trong mắt Bảo Thy, ông xã là người đàn ông tốt, sống có nguyên tắc và được nhiều người tôn trọng.



Bảo Thy nhận lời cầu hôn của ông xã hồi tháng 8/2018, sau khoảng thời gian dài anh kiên nhẫn chờ đợi cô. Bảo Thy kể, trước đó ông xã đã không ít lần ngỏ lời cưới, nhưng cô còn nhiều kế hoạch công việc nên chưa đồng ý. Hồi 2017, cô lo dồn sức thi The Remix, còn cuối năm 2018 lại tập trung việc kinh doanh mỹ phẩm. Tính Bảo Thy muốn chuyện nào phải ra chuyện đó, ổn định xong xuôi mới tính chuyện hôn sự. Hơn nữa, thời điểm đó cô chưa chuẩn bị tâm lý làm vợ, làm mẹ, cũng chưa học nấu ăn...

Một năm qua Bảo Thy cân bằng lại thời gian, bớt đi diễn để trau dồi bản thân. "Mọi người đồn tôi chảnh không đi diễn nữa, có bài báo còn đặt câu hỏi Bảo Thy giàu cỡ nào mà không thèm đi hát. Tất cả đều không đúng. Tôi không biết đỉnh cao của mọi người là gì, nhưng tôi từng rất nổi tiếng xong có khoảng thời gian gần như bị quên lãng. Khi tôi trở lại với The Remix 2017 và đoạt giải quán quân , tôi có hit ‘quốc dân’ Là con gái phải xinh nên bận rộn kinh khủng vì show kín mít đến tận cuối năm".

Bảo Thy tâm sự thêm, cô đã thực hiện được lời hứa với fan. Ở tuổi 31 cô thấy kết hôn là hợp lý và không nên quá tham lam. Với cô, sự nghiệp âm nhạc như vậy là đủ để hài lòng. Sau này lấy chồng, có con cô sẽ tập trung nhiều hơn vào việc kinh doanh.

Bảo Thy rạng rỡ khi làm cô dâu.



Bảo Thy tên thật Trần Thị Thuý Loan, sinh năm 1988 tại TP HCM. Năm 2006, cô trở thành hiện tượng sau khi tham gia cuộc thi Miss Audition. Bảo Thy được xem là một trong những ca sĩ đầu tiên và thành công nhất của dòng nhạc teen pop tại Việt Nam. Trong 13 năm ca hát, nữ ca sĩ sở hữu loạt hit Please tell me why, I’m sorry, Ngôi nhà hoa hồng, Công chúa bong bóng, I’m sorry babe, Là con gái phải xinh... Ngoài ca hát Bảo Thy còn đóng phim và làm MC.

