Bảo Thanh mua biệt thự ở Đà Nẵng, dân mạng đồng loạt gọi tên "Vũ đại gia" và món tiền 3 tỷ từ "hợp đồng hôn nhân"

Bảo Thanh đang là nữ diễn viên được yêu thích nhất nhì nhờ vai Thư trong "Về nhà đi con". Với tính cách thực tế, khôn khéo, Thư dần dần chinh phục bố mẹ chồng và cả những khán giả khó tính. Chính vì thế, nhất cử nhất động của Bảo Thanh hiện tại đều thu hút được nhiều sự chú ý của người hâm mộ.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Bảo Thanh đã đăng tải 1 góc của căn biệt thự sang trọng và hào hứng khoe: "Địa điểm check in mới của tôi. Em vẫn đang lên hình nên còn mơ màng lắm, trồng thêm nhiều cây để có chỗ mát mẻ ngồi cafe chill chill các thứ các thứ..."

Một góc căn biệt thự của Bảo Thanh.

Mặc dù không thấy được toàn cảnh và có vẻ chưa hoàn thiện nhưng căn biệt thự này của Bảo Thanh có vẻ được thiết kế khá hiện đại và sang trọng. Cô nàng "Xính Lao" (Về nhà đi con) còn không quên đặt hastag là #Myvilla, #HộiAn, #ĐàNẵng nên không khó để đoán đây chính là căn biệt thự cô mới tậu. Nhiều bạn bè và người hâm mộ đã vào gửi lời chúc mừng tới gia đình nữ diễn viên.

"Chị đã xinh, lại còn giỏi nữa. Ngưỡng mộ gia đình chị quá."

"Chúc mừng gia đình em, nhà đẹp quá."

"Hôm nào tân gia nhé."

Đặc biệt, rất nhiều fan của "Về nhà đi con" đã gọi tên Vũ đại gia và trêu đùa Thư - Bảo Thanh:

"Chị Thư mua biệt thự từ 3 tỷ anh Vũ trả à?"

"Xây villa nhờ tiền mừng đám cưới với anh Vũ là cái chắc chị nhỉ. Ha ha."

(Ảnh chụp màn hình)

Dân mạng gọi tên Vũ khi Bảo Thanh khoe căn biệt thự ven biển ở Hội An.

Theo những chia sẻ của Bảo Thanh, căn biệt thự này nằm ở Cẩm Thanh, Hội An và mục đích chính là cho thuê nghỉ dưỡng.

Tuy nhiên, có vẻ như vợ chồng Bảo Thanh đã mua căn biệt thự này từ trước đó khá lâu. Vào khoảng cuối năm 2018, nữ diễn viên đã nhá hàng: "Welcome to our villa this summer. Ước mơ mở cửa là chạy ào ngay ra biển của Tấm và Bin đã thành hiện thực."

Một góc trong căn biệt thự của vợ chồng Bảo Thanh ở Hội An.

Bảo Thanh từng tiết lộ phải tích cóp 9 năm mới mua được chung cư Hà Nội,thế nên ai cũng bất ngờ và gửi lời chúc mừng tới gia đình cô.

Theo Helino