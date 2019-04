Bảo Ngậu - Người phán xử: 10 năm "đóng đinh" với vai diễn công an

Sau vai diễn Bảo Ngậu trong Người phán xử, Bảo Anh được rất nhiều khán giả yêu mến và chú ý. Anh nhận được rất nhiều lời mời quảng cáo và tham gia các dự án phim truyền hình khác nhưng đều từ chối không tham gia. Cho tới đầu năm 2019, nam diễn viên mới trở lại trong phần tiếp theo của loạt phim Cảnh sát hình sự với tựa đề Mê Cung đang rất được trông đợi khi quy tụ dàn diễn viên tên tuổi. Trong buổi họp báo ra mắt bộ phim, Bảo Anh đã có dịp chia sẻ về lý do anh biến mất trong 2 năm vừa qua.

- Quãng thời gian sau thành công của Người phán xử anh được rất nhiều khán giả chờ đợi sẽ có sự đột phá nhưng lại mất hút rồi trở lại sau 2 năm với một vai diễn công an khác, anh có thể chia sẻ vì sao lại biến mất lâu như vậy?

- Sau vai diễn Bảo Ngậu trong Người phán xử, tôi được rất nhiều khán giả yêu mến và chú ý. Cùng với đó là lời mời tham gia các dự án phim truyền hình khác của VFC như Cả một đời ân oán và Quỳnh Búp Bê nhưng tôi đã từ chối để dành thời gian chăm sóc gia đình. Sau 2 năm, tôi mới chính thức trở lại qua bộ phim Mê Cung. Trong bộ phim lần này tôi vẫn đóng vai một chiến sĩ công an vì thực sự tôi rất có cảm tình với bộ cảnh phục nên khi nhận kịch bản từ đạo diễn Khải Anh tôi đã đồng ý ngay và cũng xem đó là một cái duyên của mình.

Thực sự sau hơn 10 vai diễn đều là cảnh sát nhiều người bảo tôi bị "chết vai" nhưng bản thân tôi không sợ bị đóng khung trong một dạng nhân vật mãi. Như trong bộ phim Quỳnh búp bê tôi được mời vào vai trùm giang hồ hay nhiều vai trái chất khác nhưng tôi đều từ chối vì muốn dành thời gian nghỉ ngơi, lấy lại nguồn năng lượng mới cho bản thân.

Tôi còn định nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa nhưng vì vai diễn trong Mê Cung là vai công an nên đã nhận lời như là một cơ duyên. Tôi nhớ vai diễn đầu tay là một Trung úy công an trẻ trong phim Phóng viên thử việc năm 2007 cho đến nay đã hơn 10 năm. Từ đó, bộ cảnh phục đã ăn sâu vào tâm trí khiến tôi không hề muốn thay đổi nó dù có bị đóng khung. Thầy giáo từng khuyên tôi không nên nhận vai công an nữa vì sẽ không tốt cho nghề, sẽ bị đóng khung nhưng tôi không ngần ngại trả lời trả lời: "Em muốn trở thành diễn viên đóng vai công an nhiều nhất".

Nam diễn viên Bảo Anh trong buổi họp báo ra mắt bộ phim mới.

- Khi nhận lời tham gia Mê Cung, anh có gặp trở ngại hay áp lực trước thành công vang dội của vai diễn Bảo Ngậu trước đó?

- Sau thành công lớn của vai diễn trong Người phán xử bản thân tôi không hề thấy áp lực dù tiếp tục đảm nhận vai công an khác. Đối với tôi, vai lớn hay vai nhỏ gì cũng đều là thử thách cả. Không phải vì trước đây mình nổi tiếng với Bảo Ngậu mà giờ tôi thấy áp lực đâu. Vai diễn mới dù có ra sao, kết quả như thế nào, tôi đều thoải mái. Có nhiều người thường tự hỏi trèo lên đỉnh rồi thì phải làm gì tiếp theo. Còn đối với tôi, trèo lên đỉnh là một sự tự hào. Tự hào ở đây là vì mình được khán giả công nhận mình là một diễn viên, anh em trong nghề công nhận mình là một diễn viên có chút khả năng. Đó là điều tôi muốn rồi. Tôi bao giờ sợ cái bóng trước sẽ phủ bóng sau. Tôi đóng phim chỉ vì đam mê, sự yêu thích của mình.

- Với vai diễn lần này anh làm sao để tạo ra sự khác biệt khi vẫn làm lại một motif nhân vật công an?

- Điểm khác biệt trong nhân vật chiến sĩ công an lần này so với những lần trước đây có lẽ phải kể đến kịch bản khác, số phận người chiến sĩ trong kịch bản khác... Bởi nếu chỉ xét tới hình tượng người chiến sĩ công an thì rất khó để làm khác đi. Nếu đó là một người bình thường chỉ cần thay đổi dáng đi, điệu cười, tính cách... là khác đi ngay. Những nhân vật này sẽ không bị quy chụp sẽ phải đi thế này thế kia.

Còn vai diễn công an thì cách ăn mặc, đi đứng, nói năng... cũng cần phải theo điều lệ, nguyên tắc. Trừ phi anh thâm nhập vào một băng đảng xã hội đen, giả dạng một nhân vật nào đó thì mới có thể thay đổi theo nhân vật. Khi đã khoác lên màu áo ấy thì sự chỉn chu, nghiêm túc không thể thay đổi hay làm khác đi được. Vậy nên, mỗi lần nhận một vai công an, tôi đều trăn trở để có thể tìm được một màu sắc cho nhân vật của mình. Nó thật sự là một thử thách khó khăn vì nếu chỉ cho bạn một cốc nước và một quả chanh mà mỗi lần phải pha ra một thứ nước khác thì thật sự đó là một thử thách khó. Nhưng đối với tôi, thử thách nào cũng có thể cố gắng vượt qua được.

Với vai Quyết trong Mê Cung, tôi có màu sắc rất khác so với những vai diễn trước đây. Các nhân vật công an của tôi từ trước tới nay đều bình tĩnh, tự tin, quyết đoán. Vậy nhưng Quyết thì lại có chút gì đó ghen tị với đồng đội của mình. Quyết và đội trưởng Khánh có 2 phương pháp phá án khác nhau nên cả 2 thường xuyên đối đầu.

Hình ảnh công an mà Bảo Anh theo đuổi hơn 10 năm qua giúp anh toả sáng trong bộ phim Người phán xử với vai Bảo Ngậu.

- Sau thành công của một bộ phim, các diễn viên thường sẽ nhận được rất nhiều lời mời tham gia dự án phim, gameshow, quảng cáo... Thu nhập tốt hơn, các nghệ sĩ bắt đầu mua nhà, mua xe. Còn anh dường như lại mất hút khiến khán khán giả rất tò mò?

- Thường văn nghệ sĩ để có thời gian chăm sóc gia đình là một điều rất xa xỉ. Mỗi khi nhận phim, tôi đều phải rời nhà từ lúc 5h sáng vì nhà cách xa chỗ quay phim. Có những hôm sẽ quay tới 12h đêm, 2h sáng, về tới nhà thì vợ con đã ngủ mất rồi. Việc có thể đảm bảo tốt công việc gia đình và quay phim, bản thân sẽ phải gồng mình lên rất nhiều.

Có những hôm đi quay muộn một chút, tôi sẽ đi chợ nấu cơm, đưa con đi học. Hoặc đi quay về khuya, mai vẫn phải đi quay nhưng tôi vẫn không muốn ngủ, chỉ muốn xem nhà cửa có việc gì làm không. Kể cả về nhà 2h sáng rất mệt mỏi, tôi vẫn dọn dẹp nhà cửa, kiểm tra xem ngày mai con sẽ ăn gì, mặc gì rồi mới đi tắm. Sáng hôm sau dậy thì tôi lại mong ngóng xem con đi học sẽ ra sao, vợ đưa con đi học sẽ như thế nào? Rất nhiều mối lo lặt vặt nhưng lại khiến mình bị đè nặng. Tôi lại là người đàn ông luôn hướng về gia đình nên sau những dự án phim, tôi cũng muốn dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc vợ con.

Còn về việc tham gia quảng cáo, đi sự kiện... đúng là sẽ có thêm thu nhập. Nhưng tôi là người không thích tận dụng những gì mình có. Tôi cũng quan niệm gương mặt của mình không phải một cái chợ nên khá kén chọn. Tôi chỉ nhận lời khi cảm thấy có thể làm việc được với nhau, có quen biết hoặc người mà tôi quý.

Nam diễn viên Bảo Anh cùng vợ và con gái.

- Vợ anh có nói gì khi ảnh bở lỡ những cơ hội kiếm tiền tốt như vậy?

- Thực ra đi đóng quảng cáo sự kiện cũng không giúp tôi thay đổi về kinh tế bởi tôi không làm nhiều, một hai tháng tôi mới nhận một lời mời đi làm cho vui cũng, thu nhập cũng chỉ đủ mua đồ chơi, mua sữa cho con. Tôi cũng chưa phải là một gương mặt quá ghê gớm hay quá nổi bật mà chỉ mới chợt loé lên trong thời gian ngắn. Còn việc các đồng nghiệp mua nhà, mua xe sau thành công của bộ phim thì họ chưa có thì mua thôi. Tôi lại không thích nhà cao cửa rộng, không thích xe đẹp. Tôi chỉ thích có mảnh đất rộng, có cây cỏ, đồng ruộng, thiên nhiên bao quanh nơi mình sống. Tôi chỉ mong cuộc sống êm đềm, yên tĩnh và không muốn có gì phá vỡ nó.

Đó cũng là nhược điểm của tôi khi không thích tận dụng hết sức sức nóng của mình để phát triển hình ảnh hay chạy show kiếm tiền. Thay vào đó tôi lùi về với gia đình để chăm sóc con cái. Vợ tôi cũng có chia sẻ khi tôi bỏ lỡ cơ hội nhưng cô ấy cũng hiểu rõ cá tính của tôi nên không có áp lực nào cả. Bản thân tôi cũng không muốn ép mình làm điều gì cả vì những gì mình không thích thì nên tránh.

- Vậy còn trong công việc của một diễn viên đôi khi phải diễn những cảnh tình cảm hay cảnh nóng, có bao giờ vợ anh lo lắng về điều này?

- Những cảnh tình cảm, cảnh nóng hay ân ái đi nữa cũng là nhiệm vụ của người diễn viên phải làm cho nhân vật của mình. Tôi không cần giải thích nhiều cho vợ hiểu bởi bản thân cách sống, tính cách của tôi đã khiến vợ thấy yên tâm. Ngoài thời gian làm việc, tôi chỉ thích ở nhà. Thậm chí, vợ bảo đi ra ngoài chơi, tôi cũng không đi. Trên phim, tôi cũng thường có hình tượng nghiêm túc, lạnh lùng nhưng ở nhà anh lại rất vui vẻ thường xuyên trêu đùa vợ con. Bản thân tôi quan niệm ngay từ trước khi lấy vợ rằng bản thân không được gia trưởng và một gia đình không cần phải có một khuôn phép nhất định như vợ làm việc nhà, con cái ngồi học bài còn chồng ngồi làm việc. Vậy nên, khi ở nhà tôi rất khác so với khi ra ngoài gặp gỡ mọi người hay làm việc.

Xin cảm ơn anh!

Theo Dân Việt