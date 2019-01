Bạn trai Thanh Hà: 'Tim tôi đập loạn nhịp khi cô ấy cầu hôn'

- Cảm xúc của anh ra sao khi ca sĩ Thanh Hà chủ động cầu hôn anh trong dịp lần đầu phát hành album tại Việt Nam?

- Cô ấy khiến tôi rất ngạc nhiên bởi buổi ra mắt album rất quan trọng với cô ấy. Sao bao năm đi hát, Thanh Hà cũng có cơ hội phát hành sản phẩm âm nhạc tại quê nhà. Giây phút cô ấy nói "Will you marry me?" (Tạm dịch: Anh ơi mình cưới nhau nhé) trái tim tôi đập loạn nhịp liên tục. Cảm xúc lúc đó giống như tên bài hát Hạnh phúc là đây mà cô ấy từng cover cho tôi nghe.

Thanh Hà cầu hôn bạn trai Roland.

- Điều gì ở Thanh Hà khiến anh gắn bó hơn 10 năm qua?

- Cô ấy là nghệ sĩ có lòng bao dung, khiêm tốn nhất tôi từng biết. Đó là một trong những nguyên nhân tôi yêu Thanh Hà từ phút đầu gặp mặt. Cô ấy có quá khứ buồn và tôi như một chiếc khăn, lau đi nỗi buồn của cô ấy. Thanh Hà có thể tự vượt qua mọi đau khổ. Tuy nhiên, tôi cảm nhận được bên trong cô ấy là một người phụ nữ yếu mềm và tôi cần phải mạnh mẽ hơn, bảo bọc cô ấy. Tôi để cho Thanh Hà muốn làm gì thì làm vì trong quá trình đồng hành cùng người yêu, tôi cũng trưởng thành hơn rất nhiều.

- Mối quan hệ của Thanh Hà và gia đình anh như thế nào?

- Thanh Hà có vai trò gắn kết gia đình tôi với nhau. Trước khi gặp cô ấy tôi và bố ruột từng không nói chuyện với nhau trong 10 năm vì mâu thuẫn. Tôi kể cho người yêu nghe câu chuyện này. Cô ấy nói có một người bố trong cuộc sống là rất quan trọng. Cô ấy rất quan tâm đến vấn đề gia đình tôi và luôn tìm cách tạo ra những bữa cơm tối giữa bố, mẹ và tôi. Bằng cách nào đó, Thanh Hà khiến cho bố tôi cảm nhận được sự chân thành của cô ấy. Trong một dịp Giáng sinh, bạn gái đã kéo được em tôi về nhà cùng nhau đoàn tụ khiến bố tôi bật khóc. Từ thời điểm đó, ông ấy xem Thanh Hà như một thành viên trong gia đình.

- Anh xây dựng tình cảm với con gái riêng Thanh Hà ra sao?

- Tôi cũng có một đứa con trai riêng nên coi Isabella như con mình. Tôi xác định tâm lý không dễ dàng trong việc xây dựng mối quan hệ giữa tôi với con gái Thanh Hà chứ chưa nói đến việc Isabella xem tôi như một người bạn, cha dượng. Cũng may con bé hướng ngoại nên với những người mới gặp rất thân thiện. Chúng tôi tiếp xúc, cùng nhau đi mua sắm, đi chơi và dần trở thành bạn thân. Ở nhà Isabella gọi tôi là chú. Tuy nhiên, khi giới thiệu với người ngoài, con gái Thanh Hà nói tôi là cha dượng.

Thanh Hà và bạn trai bên nhau hơn 10 năm.

- Cùng hoạt động nghệ thuật, anh chị hỗ trợ nhau ra sao trong công việc?

- Tôi là một nhạc sĩ, Thanh Hà là ca sĩ, công việc của chúng tôi có mối quan hệ mật thiết với nhau. Tôi đều đồng hành trong các dự án âm nhạc của cô ấy. Mỗi lần người yêu vào phòng thu, tôi đứng ngoài lắng nghe, phân tích và cảm nhận giọng hát để góp ý. Đôi lúc chúng tôi cũng có những bất đồng nhưng đều có sự nương nhau. Tính cách của Thanh Hà nóng nảy nên khi cô ấy bực tức trong công việc, tôi sẽ nhẹ nhàng đối xử, giúp người yêu thoải mái hơn.

- Anh chị làm sao giữ được sự lãng mạn như thuở mới quen?

- Tôi và cô ấy luôn tạo ra sự mới mẻ chứ không để mối quan hệ bị cũ đi, sẽ nhàm chán. Chúng tôi thường xuyên hẹn hò đi ăn, xem phim, tạo không gian riêng cho cả hai mọi lúc. Khi cô ấy mặc một chiếc váy nhăn lên sân khấu, tôi vội vàng mang đi ủi. Cách tôi chăm sóc cô ấy khiến nhiều người nghĩ rằng Thanh Hà là một tiểu thư được chiều chuộng. Nhiều lúc chúng tôi cũng thấy tình cảm cả hai thể hiện ra bên ngoài hơi lố nhưng quan trọng người trong cuộc đều thoải mái và hạnh phúc.

- Khi nào anh lên kế hoạch kết hôn?

- Năm ngoái tôi từng cầu hôn cô ấy. Cả hai dự định tổ chức đám cưới thì không may mẹ tôi bị ung thư nên chúng tôi hoãn chuyện cưới xin lại . Sức khỏe mẹ tôi hiện cũng ổn định là thời điểm phù hợp để làm lại đám cưới. Theo tôi có đám cưới cũng tốt mà không có cũng không sao. Bởi với Thanh Hà, cách cô ấy nói về tôi, dành tình cảm cho tôi chính là muốn cả thế giới biết chúng tôi rất yêu nhau.

Theo VnExpress