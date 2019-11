Bà xã Hoài Lâm chính thức công khai diện mạo con gái nhỏ xinh như thiên thần đúng ngày sinh nhật bé

Happy Birthday my little girl, Cún cún!

Chúc mừng sinh nhật cô gái bé nhỏ của mẹ, chúc em mau ăn chóng lớn, luôn khoẻ mạnh và hung dữ như vậy, mẹ yêu em rất nhiều.

Ngày mang bầu em, mẹ stress rất nhiều, stress về mọi thứ xung quanh, stress về những bài viết tiêu cực trên mạng dành cho mẹ, mẹ thật tệ với em, vì em ngoan ngoãn trong bụng, không hành mẹ, không làm cho mẹ nghén, em âm thầm lớn lên mặc cho mẹ em hết lần này đến lần khác vì stress mà không bồi bổ cho em, mà tự bỏ mặc bản thân mình vào thời gian ấy.

Họ từng nói suốt ngày mẹ cứ bám lấy ba, từng show diễn, vì ba là cây ATM của mẹ, nên mẹ sợ mất cây ATM, mà họ có biết là mẹ em cũng có thể kiếm ra tiền như thế, và từng show diễn của ba, mẹ là người chọn bài, gửi nhạc, chỉnh nhạc, makeup cho ba, lo quần áo, lo ăn uống, lo cả tâm lý của ba em trước đêm diễn.

Nếu đi ở xa, mẹ là người lo khách sạn, máy bay, là người liên lạc với bầu show nơi đó, về giờ giấc tập, giờ giấc hát, mẹ làm nốt, chỉ vì muốn ba được thảnh thơi mà dồn sức cho đêm diễn, để không phụ lòng khán giả đến xem và ủng hộ ba.

Mẹ từng nhiều lần nghe họ nói như thế và đòi mướn trợ lý, nhưng ba hoàn toàn không chịu, vì may mắn là, ba em cần mẹ động viên tinh thần trước giờ diễn, là ba cần mẹ.

Nhưng họ nào biết em ạ! Họ nói mẹ gài ba để có 2 chị em, có ai mà gài được có con đến tận 2 lần.

Nhưng lại là 1 may mắn nữa em ạ, ba luôn là người muốn có các em, ba luôn là người muốn sinh con với mẹ! Là ba muốn có 1 gia đình với mẹ! Là 2 chị em được sinh ra từ tình yêu, và rất nhiều tình yêu!

Nhưng họ nào biết em ạ!

Lúc mang bầu em, vì tinh thần tự lập cao, mẹ vẫn bán hàng cho đến lúc sinh em, mẹ làm tất tần tật, và vì mẹ vận động mạnh, em của mẹ bị dây rốn quấn cổ tận 2 vòng. Em của mẹ có nguy cơ suy dinh dưỡng, em của mẹ có nguy cơ sẽ sinh sớm.

Mẹ chưa bao giờ trách bản thân mình nhiều như thế, chưa bao giờ thấy mình tệ đến như vậy.

Ngày đi sinh em, mẹ ra huyết rất nhiều, bác sĩ bảo nếu vào chậm 1 tí, là sẽ sinh ở trên xe và nguy hiểm cho 2 mẹ con cao lắm, lạy trời, cuối cùng em mạnh khoẻ.

Và bằng mọi giá mẹ vẫn chọn phương pháp sinh thường cả 2 chị em. Mẹ muốn sữa về nhanh, mẹ muốn 2 em được thuận theo tự nhiên nhất, và may mắn là lần nào mẹ cũng sinh dễ dàng vỏn vẹn trong 2 lần rặn, và chỉ mất 3 phút, và lần nào cũng có ba trong giờ thập tử nhất sinh ấy.

2 lần đi sinh, cứ đến lúc nghe tiếng khóc của 2 chị em cất lên, là mẹ cứ oà khóc không lý do, rồi ôm được em vào lòng, lần nào mẹ cũng sờ toàn thân của em, xem em có đầy đủ không, xem em có bị gì không, và thầm lạy trời, các con hoàn toàn ổn.

Ở lứa tuổi này, bạn bè của mẹ, họ còn độc thân, họ còn đang giận dỗi người yêu, thì mẹ lại quyết định làm mẹ của 2 đứa trẻ, thật không dễ dàng gì.

Ngày ba nói ba muốn có con, mẹ suy nghĩ rất nhiều, mẹ đọc sách, đọc báo, mẹ chuẩn bị kinh tế, chuẩn bị tinh thần làm mẹ, mẹ còn chuẩn bị cả tâm lý để dạy các con đến khi các con 18 tuổi... Mẹ phải chuẩn bị rất nhiều, mới dám chấp nhận mong muốn của ba. Và đó là lý do, đến tận bây giờ mẹ không bao giờ để 2 chị em thiếu thốn bất kỳ cái gì cả.

Mẹ chỉ muốn các em có cuộc sống đầy đủ, đầy đủ về tinh thần và cả vật chất, và lớn lên chỉ toàn tình yêu thương. Có thể ba và mẹ sẽ không phải người ba, người mẹ hoàn hảo, nhưng ba và mẹ sẽ cố gắng từng ngày để hoàn thiện bản thân mình, để có thể trở thành chổ dựa vững chắc nhất cho các em trong đời.

Mẹ hứa.

#Gagacuncun

#CuncunisturningOne

#HPBDCUNCUN

1.11.2017 - 1.11.2018

Nếu như cô chú không thích ba mẹ con, có thể lướt qua tụi con, xin đừng nói những lời xấu đến tụi con, tụi con là thiên thần, và xứng đáng được những lời tốt đẹp, cám ơn cô chú ạ!.

Xin đừng bao giờ nói phụ nữ chúng tôi sinh con để giữ chồng, chẳng thể nào giữ được nếu như người đã muốn đi, gài chồng để có con, chúng tôi hi sinh tính mạng của mình vào giờ phút sinh tử để đổi lấy con, chúng tôi dành cả đời để nuôi và dạy con, hi sinh thanh xuân, sắc đẹp, hi sinh sức khoẻ để mang nặng đẻ đau, nên con cái đối với tôi là vô giá, và tôi phải bảo vệ con mình bằng mọi giá.