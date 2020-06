'Bà trùm hoa hậu' kể chuyện đưa con sinh non về nước giữa dịch

Con trai của chị Phạm Kim Dung và đạo diễn Hoàng Nhật Nam dự sinh vào đầu tháng 3/2020. Nhưng mọi kế hoạch trở nên đảo lộn vào 3h sáng ngày 26/1 (mùng 2 Tết), bác sĩ dự đoán thai nhi có dấu hiệu sinh non. Vợ chồng Kim Dung lập tức có mặt ở bệnh viện Bangkok, Thái Lan, để theo dõi cùng bác sĩ chuyên khoa mà chưa có bất cứ sự chuẩn bị nào. Hai ngày sau đó, họ chào đón người con thứ ba - một bé trai sinh non 6 tuần, chỉ nặng 2 kg, được đặt tên Hoàng Phúc Khôi.



Chị Kim Dung bên con trai Phúc Khôi khi bé được chăm sóc trong lồng kính vì sinh non.

Khoảng thời gian ấy, với Kim Dung là những kỷ niệm không thể nào quên. Con trai sinh thiếu tháng, phải đối mặt nhiều hiểm nguy. Sau bốn ngày đầu, bé sụt cân, chỉ còn 1,7 kg. Vợ chồng chị cố gắng dành mọi điều tốt nhất cho bé. Trong 10 ngày đầu, họ chọn dịch vụ có mức chi phí lên đến hơn 3.000 USD/ngày (tương đương 78 triệu đồng) và đặt hết niềm tin vào đội ngũ y bác sĩ. Phúc Khôi được chăm sóc đặc biệt trong lồng kính, chiếu đèn thường xuyên nhằm tránh vàng da. Về dinh dưỡng, bé được nuôi bằng sữa mẹ trong thời gian đầu, truyền qua ống mỗi lần chỉ 5 ml. Hơn hai tuần sau, các y tá tập cho Phúc Khôi biết mút núm vú để bú sữa bình, tuy nhiên vẫn duy trì 10-15 ml mỗi lần uống. Các bác sĩ cho biết khi sinh non, các bộ phận của bé đều chưa hoàn thiện nên phải tập rất chậm, bố mẹ không nên sốt ruột.

Những ngày ở lại Thái Lan chăm con nhỏ, chỉ có chị Kim Dung và một vú em. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam bận rộn nhiều dự án nên chỉ có thể sang thăm vợ con dịp cuối tuần. Hàng ngày, "bà trùm hoa hậu" được vào thăm con hai lần, mỗi lần không quá 20 phút. "Những lúc ngồi bên ngoài khoa nhi, tôi chỉ có thể nhìn thấy cánh cửa nhỏ của phòng bé Khôi nằm để biết con mình đang bình yên trong đó. Rồi nhiều khi bác sĩ, y tá tất bật ra vào phòng, tôi lại càng lo, hồi hộp không biết họ đang làm gì và con gặp vấn đề nào không?", chị nhớ lại. Con cứng cáp hơn, Kim Dung mới có thể vào thăm con nhiều hơn, cho con bú bình, chơi với con. Đến ngày thứ 25, chị được trực tiếp tắm cho con dưới sự giám sát của y tá.

Ngày con đầy tháng, Kim Dung chỉ biết mua hoa quả về tự cúng kiếng ở căn hộ thuê theo đúng phong tục tập quán. "Tôi nghĩ đây là đám đầy tháng rất kỳ lạ, khi không có bé con. Tôi buồn lắm chứ. Nhưng tôi động viên mình không bao giờ được yếu đuối hay rơi nước mắt. Mỗi ngày, tôi đều cầu nguyện trời Phật phù hộ cho hai mẹ con vượt qua thử thách", Kim Dung cho hay.

Mâm cúng đầy tháng con trai được Kim Dung sửa soạn đơn giản tại Thái Lan.

Khi đó, Covid-19 đã bùng phát nhưng hầu hết người dân Thái Lan lẫn du khách quốc tế tại đây vẫn chưa ý thức đeo khẩu trang. Kể cả muốn tìm mua khẩu trang đeo phòng dịch cũng rất khó khăn vì hầu hết các nơi đều không bán. Kim Dung đành nhờ chồng đem sang. Thời gian này ở bệnh viện túc trực, chị vừa nóng ruột lo cho con vừa căng thẳng sợ lây nhiễm nCoV. "Bà mẹ ba con" và vú em chỉ biết đeo khẩu trang, cố gắng sát khuẩn bảo vệ bản thân.

Tuy nhiên, tình hình dịch càng lúc càng phức tạp. Đầu tháng 3, Việt Nam xác nhận ca nhiễm thứ 17. Chính phủ Việt Nam liên tục đưa ra những khuyến cáo hạn chế bay, không nhập cảnh từ vùng dịch. Vợ chồng Kim Dung cũng dự đoán về việc sẽ cách ly 100% người từ nước ngoải trở về, do đó họ liền thay đổi kế hoạch để đưa hai mẹ con về Việt Nam sớm nhất. Khi hai vợ chồng bày tỏ mong muốn, bác sĩ yêu cầu phải đợi đến ngày 21/3, hoàn tất kiểm tra tổng quát về mắt, tim, phổi... mới có thể kết luận bé được xuất viện hay không. Thậm chí, bác sĩ tỏ ra khó chịu bởi họ cho rằng các chuyến bay thương mại giữa hai nước vẫn khai thác bình thường. Song Kim Dung ra sức đàm phán từng ngày với bác sĩ.

Sáng 12/3, bác sĩ đồng ý kiểm tra tổng quát, kết quả trả về Phúc Khôi đủ sức khỏe ngồi máy bay hơn một tiếng về Việt Nam. Nhận tin vui, Kim Dung cùng vú em lập tức sửa soạn một số vật dụng cần thiết, sau đó bế con ra thẳng sân bay Suvarnabhumi. Chị không muốn đợi ông xã bay sang đón về, bởi tình hình dịch lúc ấy căng thẳng, cần đảm bảo có một người an toàn ở Việt Nam đón con.

Cứ ngỡ hành trình đón con về nước suôn sẻ, nhưng khi đến cổng an ninh, hải quan Thái Lan giữ hai mẹ con Kim Dung ở lại. Họ phát hiện sự khác nhau về tên của em bé giữa giấy chứng sinh (tên phiên âm Thái Lan và do bệnh viện cấp) và giấy khai sinh lẫn passport (do Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cấp). Các nhân viên an ninh lo ngại nên giữ Kim Dung ở lại đối chất. Lúc này, sân bay quá tải du khách, nguy cơ nhiễm bệnh rất cao. Bản thân vừa ôm con nhỏ vừa bị đưa đi kiểm tra, cảm xúc của Kim Dung lúc ấy là "lòng như lửa đốt, nước mắt chỉ trực trào ra". Chị phải đem hết tất cả hình ảnh của mình chụp cùng con trai từ khi mới sinh, cùng các giấy tờ khác của bệnh viện nhằm chứng minh với phía an ninh. Sau khoảng 30 phút, hai mẹ con được phép cho xuất cảnh.

Chị Kim Dung cùng vú em (phải) và con trai kịp lên máy bay về nước, sau khi bị an ninh giữ lại kiểm tra giấy tờ.

Khoảnh khắc ngồi trên máy bay, chị Kim Dung chưa hết lo lắng, bởi nhiều khả năng khi đặt chân đến Việt Nam, mẹ con chị phải đi cách ly nếu chuyến bay có người bị bệnh. Nhưng khi đáp đến sân bay Tân Sơn Nhất, tiếp viên trưởng của chuyến bay hỗ trợ hai mẹ con khai báo y tế. Bộ phận an ninh tiến hành thủ tục cũng nhanh chóng vì có em bé sơ sinh. Hai mẹ con không phải cách ly tập trung, tuy nhiên chị Kim Dung được yêu cầu đi kiểm tra nCoV sau đó. "Chúng tôi quả thật may mắn bởi sau đó ít ngày, Chính phủ ra lệnh cách ly toàn bộ hành khách từ nước ngoài trở về. Nếu như vậy, khó khăn của hai mẹ con càng chồng chất hơn khi em bé quá nhỏ".

Hiện Phúc Khôi vừa tròn 5 tháng tuổi, nặng 7 kg. Bé có đôi mắt tinh anh, gương mặt khôi ngô, hay cười. Chị Kim Dung cho biết con trai phát triển chậm hơn một số động tác về cơ thể như lật, nghiêng.... Nhưng bác sĩ động viên đó là điều bình thường do bé sinh thiếu tháng. Điều quan trọng nhất, bé phát triển mạnh khỏe và tất cả cơ quan chức năng đều bình thường.

Phúc Khôi khi 5 tháng.

Từ khi đón thêm thành viên mới, gia đình chị Kim Dung thêm nhiều tiếng cười. Bận rộn với nhiều dự án, trong đó gồm cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, chị luôn dành tối đa thời gian chăm con trai nhỏ. Bé Annie - chị gái của Phúc Khôi - rất thích chơi với em dù sau những nụ hôn, những cái vuốt ve thì có khi là cái tát bất ngờ vào mặt vì chị mới gần hai tuổi.

Chị Phạm Kim Dung là giám đốc một công ty truyền thông có tiếng ở TP HCM. Chị đảm nhận vai trò Phó trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam nhiều năm liền nên thường được gọi là "bà trùm hoa hậu". Chị kết hôn cùng đạo diễn Hoàng Nhật Nam - người từng dàn dựng nhiều chương trình lớn: Hoa hậu Việt Nam 2014-2020, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, Festival hoa Đà Lạt 2019, vở thực cảnh Tinh hoa Bắc Bộ... Cặp đôi có ba người con: Tuấn Khải (18 tuổi), Annie (gần hai tuổi) và Phúc Khôi.

Theo Ngôi sao