Bà bầu lên mạng dọa phá thai nếu không đủ 4.000 lượt chia sẻ và diễn biến khiến người theo dõi dở khóc dở cười

Trong khi con cái là lộc trời cho và là niềm hạnh phúc, mong chờ của biết bao người phụ nữ thì đâu đó vẫn có những bà mẹ nhẫn tâm muốn vứt bỏ đứa con đang dần lớn lên trong bụng mình. Dù chỉ xuất hiện trong ý nghĩ thôi, đó đã được coi là tội lỗi. Thế mà bà bầu này còn dám lấy đứa con đang thai nghén ra làm trò đùa khi tuyên bố sẽ phá bỏ nếu không có đủ 4.000 lượt chia sẻ trên mạng xã hội Twitter.

Theo Daily Mail, bà mẹ vô tâm với nick name Saipanting đã đăng bức ảnh khoe bụng bầu với dòng nội dung "Bầu tháng thứ 4. Tôi sẽ bỏ ý định phá thai nếu đủ 4.000 chia sẻ" vào hôm 23/8 vừa qua. Chia sẻ này nhanh chóng gây bão mạng. Mặc dù đạt được mục đích câu like, share khi thu hút hơn 10.000 retweet và 11.000 like nhưng Saipanting cũng nhận về cả "rổ gạch đá" từ phía cư dân mạng với những bình luận lên án, chỉ trích cô không xứng đáng làm một người mẹ khi dám đem sinh mạng con mình ra để "sống ảo".

Bức ảnh gây bão mạng xã hội khi chủ nhân tuyên bố sẽ phá thai nếu không đủ 4.000 chia sẻ.

Vậy là, chỉ một vài giờ sau, người phụ nữ này lại lên mạng thanh minh rằng đó chẳng qua chỉ là một trò đùa và trách cứ cư dân mạng không có khiếu hài hước. Tuy nhiên, sự việc chưa dừng ở đó khi một chủ tài khoản Twitter tự nhận mình là cha của đứa trẻ trong bụng Saipanting nhảy vào bình luận. Cuộc đối thoại qua mạng xã hội của cặp đôi "oan gia" cũng trở thành chủ đề nóng hổi của cộng đồng người sử dụng Twitter trong tuần qua.

Theo đó, người đàn ông với nick name King Nathan VI sau khi nhìn thấy bức ảnh bà bầu dọa phá thai đã vô cùng tức giận, chất vấn Saipanting tại sao lại lên mạng làm ra chuyện như thế này. Đáp lại câu hỏi của King Nathan VI, bà bầu 4 tháng nói rất tiếc khi phải để anh biết việc mình mang thai theo cách này và giải thích đó là lý do tại sao hôm trước cô ta lại đề nghị anh đưa tiền. Hóa ra, trước khi lên mạng làm điều dại dột, Saipanting đã ngỏ ý xin tiền người được cho là bố đứa trẻ nhưng anh ta chẳng những không đồng ý mà còn thẳng tay chặn luôn nick của cô nàng, khiến cho cô ta vô cùng tức tối.

Sau vài giờ cô ta lại lên mạng thanh minh đó chẳng qua là trò đùa và trách cư dân mạng không có khiếu hài hước.

Đoạn đối thoại với người đàn ông tự nhận là bố đứa trẻ cũng gây sốc không kém.

Người đàn ông kia cũng chẳng vừa khi sẵn sàng "vạch áo cho người xem lưng" khi tố cáo Saipanting đã từng bịa ra việc anh ta bị... chết và mang chó của anh ta đi bán lấy tiền đi xem hòa nhạc. Đó là lý do anh ta không thể chấp nhận và tin tưởng vào lời nói của cô, vì dường như người phụ nữ này chỉ biết đến tiền.

Đến nước này, cư dân mạng cũng chào thua cặp đôi "lầy lội" và nghi ngờ độ chân thực của lời đe dọa phá thai cũng như lời buộc tội nực cười kia. Nhiều người còn tỏ ra băn khoăn, cuộc đời của họ đáng chán đến thế nào mà lại đem chuyện con cái ra để thu hút sự chú ý của thiên hạ, để câu like và "sống ảo" như vậy. Dù có thai thật hay không, hành động của người phụ nữ này thật lố bịch và khó có thể tha thứ.

Cư dân mạng tỏ ra nghi ngờ độ chân thực của bài viết trên trang cá nhân của Saipanting và cho rằng đó chẳng qua chỉ là chiêu trò để câu like, share mà thôi.

Theo Tri thức trẻ