Anh Thư: Nhiều đàn ông nói sẵn sàng bỏ vợ để cưới tôi

Là một ngôi sao sáng sau loạt phim đình đám như Những cô gái chân dài, Tuyết nhiệt đới, Hồn Trương Ba, da hàng thịt..., Anh Thư quyết định rời xa showbiz để quay về với công việc làm vợ, làm mẹ. Trải qua những sóng gió sau cuộc ly hôn với doanh nhân Thanh Long năm 2016, cựu người mẫu chia sẻ dù vẫn chưa tìm được một người khiến con tim rung động, nhưng cô hài lòng với cuộc sống độc thân bên cậu con trai Tiểu Long.

Chưa bao giờ thấy bản thân phù hợp với showbiz

- Sau "Em hiền như ma sơ" (2010) chị không còn xuất hiện nhiều. Phải chăng chính sự thất bại của bộ phim đã khiến chị thấy nản lòng và không nhận lời tham gia vào bất cứ dự án điện ảnh nào?

Mỗi bộ phim đều sẽ có sự thành công hoặc thất bại, tôi không quan tâm và vẫn luôn tôn trọng những bộ phim mình tham gia vì nỗ lực của cả ekip làm phim.

Sau "Em hiền như ma sơ", tôi nhận được nhiều lời mời nhưng do kịch bản không phù hợp nên quyết định không nhận lời. Tôi đã bị chững lại 1 thời gian vì bản thân khá cầu toàn trong việc chọn lựa kịch bản. Tôi quyết định chuyển hướng kinh doanh để chờ đợi 1 cái duyên, 1 kịch bản phù hợp khiến bản thân cảm thấy hứng thú. Bản thân tôi cũng không phải loại người quá ham hố đến mức nhận bừa một kịch bản nào đó để đóng.

- Vậy nhưng chị lại chấp nhận vai diễn 3 giây ngắn ngủi trong "Tháng năm rực rỡ". Tại sao chị lại nhận lời với một vai diễn nhỏ như vậy?

Tôi là người sống thiên về tình cảm, luôn biết trước biết sau nên chỉ có một số người khiến tôi bất chấp đồng ý dù không cần đọc kịch bản: đó là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Vũ Ngọc Đãng, Nguyễn Tranh và Trinh Hoan. Tất cả đều là những người tâm huyết với nghề, từng chỉ dạy và đã giúp đỡ cho tên tuổi của Anh Thư có được vị trí trong showbiz.

Vai diễn này như một lời nhắc nhở cho những người làm nghề biết được Anh Thư đã quay trở lại. Sau vai diễn, tôi nhận được lời mời trong một dự án điện ảnh khá lớn, tuy nhiên rất tiếc phải từ chối, có thể bản thân vẫn chưa đủ duyên.

- Là một diễn viên từng đóng chung với rất nhiều bạn diễn điển trai. Có bao giờ chị bị nhập tâm đến mức không thoát được vai diễn?

Nếu nói không thể thoát vai khi đóng xong phim, câu nói đó theo tôi chỉ có thể lừa được khán giả.

Khi bắt đầu đóng "Những cô gái chân dài", tôi và nam diễn viên Minh Anh cũng đều là những người xa lạ. Cả hai phải đi chơi cùng nhau để tạo sự gần gũi trước khi quay, thậm chí còn sống chung nhà khi quay cảnh ở dưới quê. Đây chính là môi trường để các diễn viên nảy sinh tình cảm nếu bản thân không vững vàng. Bản chất là một con người đàng hoàng nên tôi biết điểm dừng vì lúc đó tôi đã có bạn trai.

Không thể có chuyện sống 100% cho nhân vật, đó là điều phi lý. Tôi nghĩ nếu có, thì đó chỉ là những lời nguỵ biện cho cái sở thích của chính những người diễn viên đó.

Anh Thư chưa từng nuối tiếc khi quyết định cắt ngang con đường sự nghiệp để lập gia đình.

- Một chân dài cùng thời với chị là Thanh Hằng hiện nay đã là một ngôi sao hạng A. Chị có bao giờ nghĩ nếu mình không đứng lại thì hiện tại cũng sẽ ở một vị trí giống như vậy?

Tôi nghĩ mỗi người đều có những hướng đi riêng. Thanh Hằng là một người dồn hết tâm huyết cho sự nghiệp, còn tôi lấy chồng, sinh con. Với tôi, gia đình là quan trọng nhất nên dù có nhiều cơ hội trong công việc nhưng trước khi nhận lời, tôi đều nghĩ tới gia đình đầu tiên.

Tôi chưa bao giờ thấy mình phù hợp với showbiz và cũng không thân với ai trong nghề. Bản thân tôi cũng chưa từng có một ekip riêng hỗ trợ phía sau. Mục đích chính của tôi là đi làm, kiếm tiền rồi trở về nhà bên gia đình. Điều này đã diễn ra suốt hàng chục năm qua và cho đến bây giờ vẫn vậy.

Chồng cũ cưới vợ vẫn gọi điện thông báo

- Dù dành toàn tâm toàn ý cho gia đình nhưng cuối cùng khi mọi chuyện tan vỡ, chị có nghĩ tình yêu là điều quá mong manh trong showbiz?

Tôi chưa từng có suy nghĩ đó vì mọi chuyện đều do bản chất mỗi người và chúng ta không thể đổ lỗi cho môi trường sống. Một người có tính lăng nhăng, đào hoa là do bản chất mà không thể đồ thừa do hoàn cảnh.

Bản thân tôi cũng là một người từng trải qua chuyện ly hôn khi 2 vợ chồng đều là người trong giới. Tuy nhiên, chúng tôi không sống với nhau do đã hết duyên và không còn chung một tiếng nói, ngoài ra không hề có một tác nhân nào khác.

- Nói vậy lý do chia tay của chị và chồng cũ chỉ là không còn cùng quan điểm mà không có sự xuất hiện của người thứ 3?

Hoàn toàn cả hai chúng tôi đều không có người thứ 3. Cho đến khi ly dị, tôi vẫn tin tưởng 100% chồng mình hoàn toàn chung thuỷ.

Trong thời gian sống chung, tôi không bao giờ quá bận tâm về việc anh ấy ngoại tình hay lăng nhăng. Nhiều người nói tôi "ăn dưa bở" khi tin tưởng chồng quá mức, nhưng dù có muốn nghi ngờ, tôi cũng không thể tìm được bằng chứng nào cho rằng anh ấy có một người nào khác.

'Cho đến khi ly hôn, tôi vẫn tin tưởng chồng 100%'

- Chị từng chia sẻ mất tới 5 năm để chờ chồng ký đơn ly hôn. Chị có cảm thấy như vậy bản thân chị sẽ phải chịu thiệt thòi?

Tôi là người suy nghĩ rất cẩn trọng trước mỗi quyết định của mình. Để đi đến quyết định ly hôn, tôi đã trải qua một quá trình đấu tranh tư tưởng vô cùng khủng khiếp.

Tôi không quen với việc tự lập khi ngay từ nhỏ đã được bố mẹ chăm sóc. Đến khi đi làm, chồng cũ cũng luôn là người đưa đón và chăm sóc tôi từng chút một.

Khi quyết định ly dị, cả gia đình phản đối quyết liệt nhưng tôi cảm thấy không thể cứu vãn được hạnh phúc vì sẽ chỉ khiến cả hai cảm thấy mệt mỏi nếu tiếp tục. Một khoảng thời gian tôi cảm thấy lo sợ khi không biết nên làm gì khi nghĩ đến việc sẽ phải một mình nuôi con mà không có chồng. Lúc đó, tôi từng chấp nhận sẽ chịu đựng sống đến suốt đời với anh ấy vì con trai.

Tuy nhiên, một câu nói của con trai đã khiến tôi thay đổi và quyết định mình phải kết thúc cuộc tình này. Bé đã nói với tôi: "Sao con không bao giờ thấy mẹ cười?". Câu nói khiến bản thôi tôi bị khựng lại và nhận ra bản thân là một diễn viên nhưng tôi không thể diễn được cảnh vui vẻ ở ngoài đời.

Tôi cố gắng hy sinh để làm gì? Tôi cố gắng giữ mái ấm cho con nhưng nó có thực sự đầm ấm khi một đứa trẻ mới -,5 tuổi cũng có thể thấy rõ được điều đó? Những câu hỏi đó đã khiến cho tôi thức tỉnh để dẫn đến quyết định của mình.

- Kể từ khi ly hôn, con trai có hay hỏi chị về chuyện của bố mẹ?

Tôi không muốn con bị sốc nên luôn chuẩn bị cho bé tâm lý sẵn sàng trước mọi việc. Nhiều người có thể khá sai lầm khi tự ý quyết định mọi chuyện mà không nghĩ đến cảm xúc của các con, tôi thì ngược lại.

Khi quyết định nói cho con việc bố mẹ sẽ ở riêng, bản thân con rất buồn nhưng mỗi ngày tôi đều tâm sự với bé. Tôi thường nói: "Nếu bố mẹ còn ở với nhau thì sẽ hay cãi lộn và ghét nhau. Vậy nên cả hai sẽ phải ở 2 nhà nhưng sẽ vẫn quan tâm lẫn nhau".

Nói với con những điểu đó, bản thân tôi phải có trách nhiệm giữ lời hứa nên dù ly thân nhưng tôi và anh ấy vẫn hỏi han nhau để con cảm thấy bố vẫn là một người thân trong gia đình.

Câu hỏi của con trai đã khiến Anh Thư thức tỉnh để đưa ra quyết định ly hôn.

- Nói như vậy nghĩa là hiện tại mối quan hệ giữa hai mẹ con chị và chồng cũ vẫn khá êm đẹp?

Khi quyết định cưới vợ mới, anh ấy thậm chí còn gọi điện thông báo với tôi. Hiện tại, dù anh ấy đã có gia đình riêng nhưng mỗi ngày vẫn đến thăm con hay thỉnh thoảng ở lại ăn cơm cùng bố mẹ tôi. Hai mẹ con ở cùng nhau nhưng mỗi lần đi công tác xa, con trai tôi vẫn về ở cùng gia đình của bố. Cậu bé thậm chí rất quý mến và thân thiết với con riêng của bố.

Chúng tôi nói chuyện tuy không còn hợp nhưng cả hai vẫn giúp đỡ nhau mỗi khi cần. Khi tôi bị giật túi xách mất hết giấy tờ, anh ấy chính là người giúp làm lại mọi thứ. Hiện tại, tôi vẫn thỉnh thoảng mua đồ cho anh ấy nếu cảm thấy món đồ đó phù hợp. Cả hai vẫn tôn trọng và coi nhau như những người thân.

- Con trai chị có chia sẻ với mẹ điều gì khi biết bố lập gia đình?

Cậu bé vô cùng thông minh và hiểu chuyện nên khi biết bố sắp lấy vợ, bé thậm chí còn nôn nóng và mong chờ đến ngày cưới.

Ngày trước bé không muốn mẹ kết hôn nhưng sau khi biết bố đã có gia đình riêng, bé quyết định đồng ý cho tôi được tìm kiếm hạnh phúc của mình. Tôi biết con không muốn nhưng miễn cưỡng đồng ý để không muốn tôi bị bất công. Tôi từng phát khóc khi nghe con nói với bà ngoại: "Sau này con sang ở với ngoại vì bố lấy vợ nên mẹ cũng phải lấy chồng". Những câu nói đó khiến tôi vô cùng xúc động vì biết con không muốn mẹ thiệt thòi và chịu sự cô đơn.

Mất niềm tin vào tình yêu khi bị nhiều đàn ông có vợ tán tỉnh

- Hiện tại chị đã có một người nào đặc biệt bên cạnh?

- Kể từ khi ly hôn, tôi tìm hiểu khá nhiều nhưng nói là người yêu chính thức thì vẫn chưa có một ai, tiếc là hiện tôi vẫn còn 'ế'.

Tôi vẫn luôn cho mình cơ hội để tìm hiểu, tuy nhiên tôi không cần những thứ tạm bợ. Với tôi, hạnh phúc phải trọn vẹn nên không phải vội để nắm bừa một bàn tay nào. Tôi không sợ cô đơn nên nếu không gặp được một người phù hợp, tôi sẵn sàng sống một mình cùng con đến suốt đời.

'Tôi không sợ cô đơn nên sẵn sàng sống một mình cùng con đến suốt đời nếu không tìm được ai phù hợp'

- Vậy chị có đặt ra tiêu chí gì cho người đến sau?

- Tôi hay nói đến chữ duyên nên trong chuyện tình cảm cũng vậy, tôi tin vào duyên số. Mọi sự trên đời đều do duyên phận.

Tôi cảm thấy mình là người khá mâu thuẫn khi luôn hy vọng vào một tình yêu như trong truyện cổ tích, nhưng nhiều lúc lại suy nghĩ tiêu cực khi cho rằng cuộc tình nào cũng chỉ tồn tại được một khoảng thời gian nhất định. Với tôi, muốn có một tình yêu thực sự thì phải chịu đựng, tuy nhiên chịu đựng thì đâu thể gọi là hạnh phúc.

Có một thời gian bản thân cảm thấy mình không nên tiến tới quá sâu với một người nào. Tôi thoải mái khi tận hưởng cuộc sống an nhàn, chăm sóc con và cảm thấy không cần phải tìm kiếm một ai vì hạnh phúc rồi cũng đến lúc không còn.

Tuy nhiên tận sâu bên trong, tôi vẫn hy vọng sẽ có một ngoại lệ khi một ai đó khiến tôi cảm thấy tin tưởng vào tình yêu, không cần giàu có, không nhan sắc nhưng lại có cùng tần số và chia sẻ buồn vui, lúc đó tôi sẵn sàng mở lòng.

- Có vẻ như sau một lần đổ vỡ, chị đã mất niềm tin vào tình yêu?

Ngay khi có tin đồn ly hôn chồng, tôi nhận được rất nhiều những lời tán tỉnh. Đa số những người đó đều là đàn ông đã có gia đình, họ nói sẵn sàng bỏ vợ để đến với tôi. Thậm chí, có người khẳng định không bỏ vợ nhưng vẫn muốn tìm hiểu tôi.

Những điều đó càng khiến tôi mất niềm tin vào đàn ông, có lẽ đó cũng là nguyên nhân tôi không muốn lấy chồng lần nữa (cười).

Theo Tùng Nguyễn

VietNamNet