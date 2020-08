Ảnh hiếm giờ mới công bố của Marilyn Monroe và người chồng thứ ba

Soạn giả Arthur Miller là người chồng thứ ba và cũng là cuối cùng của Marilyn Monroe. Qua lời kể của tác giả Jeffrey Meyers trong cuốn The Genius and the Goddess, Monroe gặp Miller thông qua sự giới thiệu của người tình cũ - đạo diễn Elia Kazan. Cũng có nguồn tin cho rằng hai người làm quen từ năm 1951 trong thời gian quay bộ phim As Long as You Feel. Ảnh: Vintage News Daily.