Ảnh đời thường nữ sinh thi Hoa hậu Việt Nam 2020

Trước đó, Hà My từng nhận được sự ngưỡng mộ với thành tích học tập tốt. Cô đạt 29 điểm thi đại học, tổng kết môn Toán cao cấp với 9,7 điểm, Xác xuất Thống kê 9,6. Tuy nhiên, Hà My cho hay cô cảm thấy bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót. "Tôi nghĩ không có người giỏi nhất, chỉ có người giỏi hơn, điều này tôi nhìn được khi học Đại học Ngoại thương. Xung quanh tôi còn rất nhiều người giỏi, vì thế tôi không nghĩ rằng mình hoàn hảo, tôi chỉ mong mọi người nhớ đến mình là Nguyễn Hà My".