Angelina và Brad Pitt đã bí mật tái hợp: Bạn thân cặp đôi tiết lộ?

The Sun đưa tin Angelina Jolie và Brad Pitt hiểu họ thuộc về nhau sau một năm chia tay. Theo tiết lộ của nhà báo Ian Halperin, cặp đôi quyền lực showbiz đã xúc động và khóc rất nhiều khi gặp lại nhau mới đây.

Trên Daily Mail, Ian Halperin cho biết: “Họ gặp nhau tại nhà một người bạn ở Hollywood. Brad đã tiến lên phía trước khi thấy cô ấy và hai người gục lên vai nhau sau thời gian xa cách. Đã có những giọt nước mắt và sự sẻ chia. Brad cùng Angelina như cởi bỏ tấm lòng, nói tất cả những gì chôn giấu từ lâu”.

Brad Pitt và Angelina Jolie tái hợp.

Theo lời Ian, sau buổi gặp này, cặp đôi bí mật hàn gắn: “Thời khắc gặp nhau đó, hai người quyết định bắt đầu lại với nhau”. Ian gọi đây là buổi gặp gỡ “được Chúa sắp xếp”, khiến quan hệ của Angelina và Brad bước sang trang mới.

Nguồn tin cho hay minh tinh Hollywood đang tự hài hước so sánh chuyện tình của cô giống hệt cặp đôi Richard Burton và Elizabeth Taylor. Richard cùng Taylor hai lần kết hôn rồi tái hợp trong thập niên 1960, 1970.

“Họ không thể sống cùng nhau nhưng càng không thể nào chia cách. Cô ấy làm việc quay cuồng sau khi chia tay Brad. Brad cũng vậy. Họ luôn nghĩ về đối phương và tìm công việc để quên”, Ian nói thêm.

Thủ tục ly hôn vẫn diễn ra vì cả hai không quan trọng giấy tờ ly hôn.

Ian tin rằng Angelina Jolie và Brad Pitt không trì hoãn thủ tục ly hôn. Họ suy nghĩ khởi đầu lại từ tờ giấy trắng sẽ khiến cả hai thoải mái hơn. Gần nhất, khi trả lời phỏng vấn, Angelina thừa nhận “không muốn sống độc thân”.

Ian Halperin nổi tiếng trong giới truyền thông như tay viết cừ khôi. Ông sắp ra mắt phim tài liệu mang tên Broken: The Incredible Story of Brangelina. Năm 2009, ông từng phát hành cuốn Brangelina: The Untold Story of Brad Pitt and Angelina Jolie.

Angelina Jolie và Brad Pitt tuyên bố ly hôn hồi tháng 9/2016 sau 12 năm gắn bó. Angelina chỉ trích chồng cũ vì thói nghiện ngập, bạo lực. Giữa tháng 10/2016, Brad Pitt tiến hành kiểm tra việc sử dụng chất gây nghiện. Kết quả cho thấy anh âm tính với ma túy. Từ đầu năm, Brad Pitt đã được thu xếp gặp mặt các con.

Theo Hiểu Nguyệt

Zing