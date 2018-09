Ai cũng chú ý Hoa hậu, Á hậu 1, nhưng hiếm người biết Á hậu 2 Thúy An là một phượt thủ thứ thiệt

Với nhan sắc dịu dàng, Nguyễn Thị Thúy An đã trở thành Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018. Bên cạnh Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Á hậu 1 Bùi Phương Nga thì Thúy An là một trong những cái tên sáng giá, được yêu mến từ những vòng ngoài. Sau khi dành danh hiệu Á hậu 2, nhiều hình ảnh đời thường của cô nàng 21 tuổi được khán giả "lùng sục". Ngoài sở thích làm đẹp và thời gian học tập ở trường ĐH Công nghệ TP HCM, Thúy An dành khá nhiều thời gian du lịch và chứng tỏ mình là một phượt thủ thứ thiệt.

Thúy An thường xuyên check in ở những địa điểm du lịch nổi tiếng khắp cả nước từ Bắc vào Nam. Phần lớn các chuyến đi là với gia đình, một số khác là với bạn bè. Thúy An rất thích thú trải nghiệm phong cảnh thiên nhiên đất nước, thay vì khoe hình ảnh sang chảnh ở các resort đắt tiền.

Mùa hè nào cũng đầy ắp kỷ niệm với cô nàng 9X quê Kiên Giang. Các chuyến đi nối tiếp nhau liên tục với rất nhiều hình ảnh đẹp được Á hậu đăng tải lên mạng xã hội. Tháng 6 vừa qua, ngay trước khi tham gia cuộc thi hoa hậu, Thúy An có chuyến hành trình tới Sapa, Fansipan, đèo Ô Quy Hồ (Lai Châu - Lào Cai).

Sapa đang là địa điểm rất hot ở miền Bắc, nhất là sau khi cáp treo Fansipan dược khai trương. Lượng lớn khách du lịch tới từ phía Nam như Thúy An, muốn được một lần đặt chân lên đỉnh núi cao nhất Đông Dương và tận hưởng cái se lạnh của vùng núi Tây Bắc.

Dịp 2/9, chỉ trước khi tham gia vòng chung kết hoa hậu Việt Nam vài ngày, Thúy An cùng bạn bè tới Hội An tận hưởng kỳ nghỉ và không quên chụp ảnh check in với những bức tường vàng đặc trưng nơi phố Hội.

Đam mê du lịch nên chắc chắn, nàng Á hậu bắt rất kịp "trend" khi tìm đến các quán cà phê trên cao ở Hội An, chụp một tấm hình kinh điển, lấy background là những mái nhà rêu phong thâm nghiêm. Người đẹp còn xuống phố ăn quà vặt, chụp ảnh với nón lá và giàn hoa giấy hồng rực cũng rất đặc trưng của nơi này.

Thúy An bất chấp nắng gắt để có được tấm hình sống ảo ở vịnh Vĩnh Hy - một trong những điểm đến nổi tiếng trong giới trẻ vài năm gần đây. Vịnh Vĩnh Hy nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Ninh Thuận, cách thành phố Phan Rang khoảng 40 km, ngay sát Vườn quốc gia Núi Chúa. Biển ở đây vẻ hoang sơ và nguyên thủy của biển xanh, cát trắng, đẹp đến ngất ngây.

Đà Lạt dường như là điểm đến yêu thích của cô nàng 21 tuổi này. Chỉ cách 4 tháng mà Thúy An đã tới đây 2 lần và tất nhiên không thể quên "điểm danh" ở tiệm Cối xay gió. Đây thực chất là một tiệm bánh mì, bánh ngọt nhưng nhờ bức tường sơn vàng rực rỡ cùng dòng chữ có typo độc đáo nên được giới trẻ yêu thích.

Thúy An dạo bước trong sân chùa Linh Quy Pháp Ấn ở Đà Lạt. Địa danh này được nhiều khách du lịch biết tới sau khi MV Lạc trôi của Sơn Tùng M-TP lấy nơi này làm bối cảnh thực hiện. Chùa nằm tại đồi 45, thôn 4, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng, cách trung tâm thành phố Bảo Lộc 21 km về hướng nam. Bạn phải đi qua nhiều cung đường đèo, qua nhiều thôn xóm và những con đường dốc đứng mới tới được nơi linh thiêng này.

Quê gốc ở Kiên Giang nên chắc chắn Thúy An sẽ yêu mến hòn đảo Nam Du này. Nơi đây được ví là Maldives phiên bản Việt với khung cảnh hoang sơ, làm nước xanh màu ngọc bích cùng hàng dừa duyên dáng.

Cũng trong chuyến đi Sapa hồi đầu hè, Á hậu tranh thủ "bước qua" biên giới, tới thăm huyện Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc). Địa danh này mới chỉ được dân du lịch để mắt tới vài tháng gần đây nhưng Thúy An cũng đã không bỏ lỡ cơ hội check in ngay lập tức. Do nằm sát biên giới nên bạn không cần visa mà chỉ cần làm giấy thông hành là có thể tới đây vui chơi.

Công viên Ánh Sáng là lý do chính kéo khách Việt tới với Hà Khẩu. Kiến trúc ở công viên mang hơi hướng cổ trang, buổi tối thắp lên lung linh và được ví là "Phượng Hoàng cổ trấn" phiên bản nhân tạo.

Thúy An và em trai rất thân thiết. Anh chàng đang theo học ở Học viên Hàng không thường xuyên là bạn đồng hành với chị gái trong các chuyến du lịch.

