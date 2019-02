Á hậu Tú Anh lần đầu khoe ảnh con đầu lòng đúng mùng 1 Tết

Chiều mùng 1 Tết, tức ngày 5/2, á hậu Tú Anh lần đầu khoe ảnh con đầu lòng trên trang cá nhân. "Tết đầu tiên của em Kem. Gia đình cháu xin chúc mọi người có thật nhiều sức khoẻ, luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn", cô viết.

Trong ảnh, Tú Anh cùng chồng là Phạm Gia Lộc bế con đứng trước cổng nhà, xung quanh là những chậu hoa sặc sỡ. Mặc dù không thấy rõ gương mặt bé do ảnh chụp từ xa nhưng người hâm mộ đoán thiên thần nhỏ nhà Tú Anh rất bụ bẫm, đáng yêu.

Á hậu Tú Anh khoe ảnh con đầu lòng cùng ông xã ngày mùng 1 Tết.

Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 1993 cũng cho thấy vóc dáng cô đã thon gọn, thần sắc tươi tắn trở lại sau thời gian sinh nở hồi cuối năm 2018.

Trước đó tối 6/1, Tú Anh chia sẻ trên trang cá nhân ảnh cô mang bầu cùng dòng trạng thái "Con là món quà quý giá nhất trong cuộc đời mẹ. Welcome to the world (chào mừng con đến với thế giới)".

Theo nguồn tin riêng của Zing.vn, á hậu Hoa hậu Việt Nam 2012 sinh con vào khoảng tháng 12/2018 bằng phương pháp sinh thường. Gia đình Tú Anh vốn kín tiếng nên thời điểm đó đã giữ kín thông tin.

Á hậu Tú Anh xinh đẹp bên ông xã Phạm Gia Lộc trong đám cưới hồi tháng 7/2018.

Tú Anh và thanh tra ngành xây dựng Phạm Gia Lộc kết hôn hồi tháng 7/2018. Đôi uyên ương hẹn hò khoảng một năm trước khi quyết định trở thành vợ chồng. Lễ cưới của họ có sự tham gia của hoa hậu Ngọc Hân, Mai Phương Thúy, Đỗ Mỹ Linh...

Tú Anh từng dành những chia sẻ ngọt ngào cho ông xã: "Từ những ngày đầu yêu nhau, anh vẫn thường nói với tôi rằng xuất phát điểm mình đến với nhau đã không dễ dàng như nhiều cặp đôi khác, phải chăng vì thế mà mỗi ngày trôi qua, hai đứa lại càng thấy trân trọng và yêu thương nhau nhiều hơn".

Tú Anh sinh năm 1993 và là á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2012. Cô gây ấn tượng với vẻ đẹp Á Đông, nữ tính, làn da trắng không tì vết.

Theo Quốc Minh (Tri Thức Trực Tuyến)