Á hậu Thụy Vân: Chồng phải ra mặt fan cuồng mới thôi theo tôi

Thụy Vân là gương mặt đã quá quen thuộc với khán giả truyền hình 12 năm nay. Cô giành ngôi vị Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 nhưng không bước chân sâu vào làng giải trí như nhiều người đẹp khác mà quyết tâm gắn bó với hình ảnh một MC của Đài THVN.

Mới đây, nữ MC có những chia sẻ về công việc, gia đình với phóng viên.

Á hậu Thụy Vân luôn được khen ngợi trong vai trò một MC.

Luôn thấy xấu hổ vì sự cố ngã khi đang lên sóng

- Nhiều người dành lời khen cho chị về việc xử lý tình huống thông minh khi vấp ngã trên sóng trực tiếp gần đây, còn chị thì sao, lúc đó trong đầu chị nghĩ gì và sau đó cảm giác của chị thế nào?

- Tôi nghĩ rằng, với bất cứ ai cũng không mong muốn gặp sự cố. Với tôi, kể cả khi tôi đã xử lý sự cố khi lên sóng, đặc biệt là trong một chương trình đặc biệt vào ngày 2/9, tôi vẫn thấy thật sự thấy xấu hổ. Tôi biết mọi người cũng an ủi để tôi có thể vững tâm hơn trong công việc. Mặc dù lỗi này chưa phạm phải quy chế gì nhưng cá nhân tôi thấy mình rút ra được một bài học lớn sau sự việc này.

- Đó có phải sự cố nghiêm trọng nhất chị gặp phải trong 12 năm làm nghề?

- Đó là sự cố nghiêm trọng nhất của tôi từ trước tới nay. Đến khi nó xảy ra rồi tôi vẫn không tin được. Lúc ngã, tôi chỉ có duy nhất một ý nghĩ trong đầu "thôi xong rồi, không thể làm lại được nữa, mình sẽ phải làm gì bây giờ". Đoạn cuối clip, tôi thực sự sắp "mếu" vì cảm thấy xấu hổ và quá ức chế với bản thân với những câu hỏi tại sao mình lại chủ quan và không cẩn thận như vậy.

- Sau những sự cố, chị nghĩ một MC như chị cần những kĩ năng gì?

- Tôi nghĩ chúng tôi cần sự bình tĩnh và có bản lĩnh để có thể giải quyết vấn đề. Như lần tôi ngã, nếu tôi hoang mang lúc đó thì khán giả sẽ nhận ra chỉ trong tích tắc. Vì vậy, tôi vẫn phải tiếp tục truyền tải thông tin tới mọi người như bình thường để khiến họ không quá chú ý vào sự cố mình vừa gặp phải.

Sau mỗi lần gặp sự cố, tôi cũng phải cẩn thận hơn trong việc chuẩn bị kịch bản. Với người dẫn trực tiếp, kịch bản là điều rất quan trọng.

Cô được nhiều người yêu thích với ngoại hình đẹp cùng lối dẫn thông minh, giọng nói truyền cảm.

- Nhiều người nói chị là một MC thông minh, chị nghĩ gì?

- Nhiều người vẫn hay nói tôi thông minh và ghê gớm lắm, đến mức tôi thể hiện ra ngoài là sống rất đơn giản. Tôi thấy mình đâu sống phức tạp như mọi người nghĩ.

Tôi không phát hiện ra điều đó đến khi một người bạn dẫn nói với tôi rằng: "Vân ạ, em sống quá đơn giản. Em sống đơn giản tới mức mọi người khó thẩm thấu sự đơn giản của em nên cảm nhận em sống giả tạo".

Nhưng tôi không thấy khó chịu vì điều đó vì nếu ai hiểu mình thì họ cũng biết rõ mình như nào.

- Sau đăng quang Á hậu, chị chọn lui về với công việc cũ. Phải chăng lúc đó chị chưa định hình được sẽ phát triển bản thân theo hướng cụ thể nào đó?

- Hôm trước tôi có bàn luận trong một chương trình tọa đàm. Mọi người nói hiện nay có danh xưng mới là "nghề hoa hậu". Còn tôi thì không quan niệm đó là một nghề, đó chỉ là một danh xưng bước ra từ một cuộc thi. Sau đó, mọi người vẫn phải quay về với cuộc sống đời thường, theo đuổi những đam mê và ước mơ của mình.

Tôi thấy lạ khi tại sao nhiều người cứ hỏi về việc tại sao không tiến sâu vào showbiz. Tôi thấy rất nhiều người đẹp bước ra từ cuộc thi, họ sẽ vẫn lựa chọn một nghề nghiệp cho họ. Đó mới là nghề nghiệp thực sự và con đường đi của họ.

Tôi không phủ nhận danh hiệu Á hậu giúp tôi rất nhiều trên con đường sự nghiệp. Nhưng sau 12 năm làm việc, tôi nhận ra chẳng có danh hiệu nào giúp mình có thể làm việc tốt hơn. Điều quan trọng nhất vẫn là năng lực và sự nỗ lực của bản thân. Nếu bạn dẫn một chương trình mà không có kiến thức, không có nhiệt huyết và trách nhiệm thì không bao giờ bạn có thể làm tốt.

- Chứng kiến nhiều chuyện đi ở tại VTV, bản thân chị có bao giờ nghĩ đến việc tìm một công việc mới?

- Tôi nghĩ, mỗi người lựa chọn đi hay ở lại đều có lý do của họ. Có người cảm thấy không chịu được áp lực ở đây, có những người không tìm thấy lý do để ở lại nhưng tôi có rất nhiều lý do để ở lại. Tôi tìm thấy rất nhiều hứng khởi trong những công việc mà mình đang làm. VTV24 cũng là một trung tâm trẻ và sáng tạo. Những áp lực và guồng quay ở đây rất phù hợp với tôi.

Có thể sau này, tôi già đi, không còn phù hợp để lên hình, biết đâu tôi sẽ có một chương trình nào đó của riêng mình. Nhưng thực sự đó là những thứ quá xa, tôi chưa nghĩ nhiều đến vậy.

Tôi chưa bao giờ nộp đơn xin thôi việc nhưng cũng có một lần nghĩ tới chuyện chuyển đi một chương trình khác. Thời điểm đó, tôi mới sinh em bé xong, nỗ lực nhưng không có kết quả, luôn bị phê bình. Sau khi xem xét lại, tôi quyết định ở lại vì đây vẫn là nơi cho mọi người thỏa sức sáng tạo nhất.

- Là một MC thông mình, xinh đẹp, nổi tiếng, chị có gặp những hệ lụy gì?

- Trước đây có một người đàn ông luôn đi theo tôi, biết các cung đường của tôi. Anh ta luôn đứng ở cổng đài và cười với tôi. Tôi về nhà cũng thấy đứng trước hầm gửi xe cười. Lần đó, tôi vừa sợ vừa ức nói với chồng. Chồng tôi xuống mắng anh ta vài câu thì sự việc mới kết thúc.

Cũng có nhiều người khác nhắn tin cho tôi rằng: "Vân ạ, anh biết rằng em chưa lấy chồng. Em đừng nói dối anh nữa. Anh đã gửi hai chai dầu gội (xịn) ở trước cổng đài. Em nhận giúp anh nhân ngày 8/3".

Có người còn đến thẳng nhà tôi nói là bạn và mua rất nhiều quà mang đến. Nhưng bố mẹ tôi không biết nên vẫn cho vào nhà. Thậm chí có người còn giả vờ là một nhãn hàng mời tôi vào Sài Gòn chụp hình. Nhưng cũng may chưa có thành phần nào bất hảo, làm tổn hại tới tôi.

Thụy Vân cùng con trai Tony.

Gia đình đang phải “nhường” tôi cho công việc

- Là một người bận rộn với nhiều lịch trình, chị làm cách nào để cân bằng được giữa sự nghiệp và gia đình?

Gia đình đang hỗ trợ và phải nhường tôi cho công việc. Chồng tôi vẫn nói tôi phải bớt công việc để nghĩ đến sức khỏe, bản thân nhiều hơn. Con tôi năm nay học lớp 1. Tôi có cảm giác, con tôi lúc nào cũng trong tình trạng "đói mẹ". Nhưng tôi cũng luôn cố gắng cân bằng, dành nhiều thời gian, nói chuyện với con nhiều hơn.

- Thụy Vân được mệnh danh là người giàu có, chuyên dùng hàng hiệu, ở nhà đẹp đi xe sang, phải chăng chồng chị là một đại gia giấu mặt?

- Tôi nghĩ chồng tôi cũng là một đại gia đấy, đại gia về nhiều mặt. Nhưng đại gia thì vô cùng lắm. Chồng tôi là một người có nhà đẹp để ở, có xe ô tô đưa đón vợ con, có điều kiện để lo cho con cái có thể học hành tốt, có một công ty để điều hành và lo được cho gia đình. Tôi nghĩ, với tôi thì anh ấy là đại gia rồi.

- Tại sao chị lại giấu mọi thông tin về chồng?

- Chồng tôi không thích truyền thông và không muốn mọi người bàn tán nhiều về cuộc sống riêng tư của vợ chồng tôi. Anh ấy cũng muốn tôi tôn trọng khoảng bình yên đó của anh ấy. Đó là lý do vì sao tôi không chia sẻ hình ảnh của chồng. Thời gian vừa qua có tin đồn vợ chồng tôi ly hôn, tôi về kể với chồng, cả hai lăn ra cười. Cuộc sống vợ chồng tôi trộm vía vẫn hạnh phúc.

Nữ MC xinh đẹp được gia đình ủng hộ và thông cảm tuyệt đối để có thể cống hiến cho công việc.

- Ông xã đóng vai trò như thế nào trong việc giúp chị cân bằng giữa công việc và gia đình?

- Chồng tôi phải thông cảm cho tôi một cách tuyệt đối. Anh ấy luôn đưa đón tôi mỗi khi đi sự kiện hay đi làm về muộn. Hằng ngày, dù anh ấy có đi đâu chơi cũng phải về sớm để dạy con học bài. Tôi luôn nói việc chăm sóc con là của tôi còn việc dạy dỗ con là của chồng.

Quan trọng và tin tưởng là hai điều quan trọng nhất để dù mình có bận đến mấy cũng không thể quên trách nhiệm với nhau. Chúng tôi cũng chưa bao giờ cãi vã vì lý do tôi quá bận bịu với công việc. Chồng tôi tôn trọng công việc của tôi một cách tuyệt đối. Chúng tôi cũng có quan điểm khi nóng thì không nên nói nhiều hoặc khi nóng thì chỉ có một người nói.

- Thụy Vân có thể tiết lộ một vài đặc điểm của ông xã chị, anh ấy là người như thế nào?

- Ông xã tôi là một người khá đặc biệt, có trách nhiệm, tôn trọng gia đình tuyệt đối, đôi khi hơi cực đoan, có thể cực kỳ tốt hoặc cực kỳ xấu.

Với chồng tôi, một trong những thành công của người đàn ông là có một gia đình tốt. Anh ấy làm gì cũng hướng về gia đình. Chồng tôi đã quyết tâm làm gì sẽ làm đến cùng. Đó cũng là điều khiến tôi rất khâm phục anh.

- Chị đã có ý định sinh em bé thứ 2?

- Tôi rất thích trẻ con và phải nói là thèm khát sinh con. Nhưng có lẽ, theo kế hoạch phải là 2 năm nữa.

Theo VietNamNet