Á hậu Thuỳ Dung dành lời khuyên cho các sĩ tử: 'Làm bài hết mình, tương lai rộng mở lắm'

Các sĩ tử trên cả nước chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT quan trọng vào hai ngày 9 và 10/8 tới đây. Năm nay kỳ thi đã lùi lại gần 2 tháng so với năm 2019 do dịch bệnh COVID-19 bùng phát, chính vì vậy đã ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của các thí sinh.

Ngay trước kỳ thi quan trọng, Á hậu Thuỳ Dung đã có những tâm sự và chia sẻ với các fans là những bạn học sinh sắp bước vào kỳ thi THPT 2020 và dành cho các bạn nhiều lời chia sẻ đầy tâm huyết, bổ ích.

Á hậu Thuỳ Dung dành nhiều lời khuyên cho các sĩ tử.

Theo đó, Thuỳ Dung cho biết: "Dành cho các bạn sắp đi thi, áp lực thì cũng phải đi thi thôi, làm hết mình, tương lai rộng mở lắm".

Khi có một sĩ tử tâm sự "Gần tới ngày thi mà nhiều chuyện cứ dồn vào, em như muốn nổ tung luôn ạ", Thuỳ Dung đã chia sẻ về câu chuyện của cô: "Người anh Quang Đại từng nói với chị về định luật bảo toàn may mắn. Cuộc sống em sẽ có một lượng những may mắn và xui xẻo nhất định, nếu em đang gặp quá nhiều chuyện không may, em hãy giữ niềm tin là sắp tới sẽ có nhiều điều tốt đẹp đến với em. Chị rất tin và lần nào cũng thấy đúng".

Khi được một sĩ tử hỏi về việc dự đoán đề Ngữ Văn, "Đất Nước, Việt Bắc, Sông Đà với Sóng, chị nghĩ cái nào", Thuỳ Dung còn hóm hỉnh trả lời rằng "Anh Đen Vâu đoán là Việt Bắc...".

Á hậu Huyền My.

Cùng chia sẻ nỗi niềm với các sĩ tử khi bước vào mùa thi THPT giữa lúc dịch bệnh căng thẳng, Á hậu Huyền My cho biết: "Năm nay kỳ thi tốt nghiệp THPT đã bị gián đoán và lùi lại 2 tháng, chính vì thế đã ảnh hưởng không nhỏ tới công việc học tập cũng như tinh thần của các sĩ tử. Hy vọng rằng, cùng với sự tâm lý của các phụ huynh sẽ giúp cho các bạn học sinh có được sự thoải mái nhất khi bước vào kỳ thi này".

Cô cũng gửi lời chúc tới các sĩ tử: "Chúc em các em bình tĩnh, tự tin hoàn thành tốt bài thi của mình. Hãy biến áp lực thành động lực để luôn thành công trong cuộc sống".

Người đẹp thể thao của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 - Huỳnh Phạm Thuỷ Tiên .

Trong khi đó Người đẹp thể thao của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 - Huỳnh Phạm Thuỷ Tiên lại nhắn nhủ các sĩ tử: "Tiên muốn nhắn nhủ các bạn rằng trước ngày thi hãy thả lỏng bản thân, ăn uống đầy đủ, thả lỏng đầu óc với âm nhạc hoặc hoạt động nào đó bạn yêu thích và ngủ đủ giấc để chuẩn bị năng lượng tích cực cho kì thi thật tốt".

Theo Tiền phong