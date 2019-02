Á hậu Phương Nga phải giấu giếm, nói dối những gì về tình yêu với Bình An?

Hôm qua (14/2) vào đúng ngày Valentine 2019 Á hậu Phương Nga và hot boy Bình An chính thức công khai mối quan hệ yêu đương sau một thời gian dài giấu kín.

Ngay lập tức chuyện tình của cặp trai tài gái sắc nhận được rất nhiều ủng hộ của bạn bè và người hâm mộ. Cách xưng hô "cậu", "mợ" rất ngọt ngào của Phương Nga và Bình An khiến dân mạng cảm thấy vô cùng thích thú.

Liên tục phải "nói dối" để giấu chuyện yêu nhau

Trước đó, dù rất nhiều lần bị hỏi về mối quan hệ đặc biệt này nhưng Phương Nga và Bình An vẫn nhất mực phủ nhận.

Thậm chí Phương Nga còn cho biết mình chưa từng yêu ai, quen Bình An khi cô là thí sinh một cuộc thi do Bình An làm giám khảo. Còn những bức ảnh chụp chung khiến cặp đôi bị đặt nghi vấn yêu đương, Phương Nga khẳng định đó chỉ là công việc.

Cụ thể, ở thời điểm ngay sau khi Phương Nga đăng quang ngôi vị Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2018, trên mạng xã hội bắt đầu dấy lên tin đồn về chuyện tình yêu của cô và hot boy Bình An.

Rất nhiều những bức ảnh có chi tiết trùng khớp, liên quan nhau của Phương Nga và Bình An đã được dân mạng tìm ra.

Thậm chí, một vài khoảnh khắc cả hai mặc đồ đôi, cùg xuất hiện trong một khung hình cũng được phát hiện.

Thế nhưng tại thời điểm đó, Phương Nga trả lời rằng: "Đó chỉ là bức ảnh thời trang chúng tôi chụp vì mục đích công việc. Tôi không muốn giải thích dài dòng do còn nhiều việc để làm. Tuy nhiên tôi cũng lo lắng một chút vì vừa đoạt danh hiệu chưa lâu lại vướng vào tin đồn.

Tôi sợ mọi người đánh mất thiện cảm với mình. Nhiều người không hiểu câu chuyện biết đâu lại nghĩ tôi yêu người nổi tiếng để đánh bóng tên tuổi", nguồn Vnexpress.

Á hậu Phương Nga còn khẳng định mình chưa có ai yêu vì chiều cao 1.72m quá nổi trội của mình.

Những bức ảnh khiến cặp đôi bị nghi ngờ đang yêu nhau

Về phía Bình An, nam diễn viên sinh năm 1993 chọn cách im lặng khi được hỏi về mối quan hệ với Phương Nga. Nói về lý do xuất hiện trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam, Bình An cho biết: "Tôi vô tình có mặt tại Sài Gòn vì công việc.

Tuy nhiên hôm qua mẹ nuôi tôi có rủ đi xem chung kết Hoa hậu nên tôi có nhiệm vụ tháp tùng mẹ đi. Ai cũng tưởng tôi ngồi cạnh mẹ của Phương Nga vì hai người cùng mặc váy đỏ nhưng không phải".

"Bọn mình đang yêu. Từ nay sẽ không còn phải giấu giếm hay sợ..."

Trước việc quyết định công khai tình cảm chứ không tìm đủ cách để giữ bí mật như trước nữa, Phương Nga tâm sự: "Bọn mình đang yêu nhau. Từ nay sẽ không còn phải giấu giếm, hay sợ mọi người để ý, bàn tán mỗi lần hai đứa đi cùng nhau nữa", nguồn Tiin.vn.

Đồng thời cô chia sẻ rằng ở hiện tại cả hai đều chưa có kế hoạch hay ý định tiến xa hơn trong năm nay.

Phương Nga cho biết cô còn quá trẻ để nói đến chuyện hôn nhân. Cô chỉ muốn dành thời gian cho học hành và công việc.

