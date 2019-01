Á hậu Huyền My và người tình tin đồn theo dõi lại nhau trên MXH sau vài tháng vướng nghi vấn rạn nứt

Mối quan hệ của Huyền My và Bảo Hưng - em trai BTV Ngọc Trinh lọt vào tầm chú ý của khán giả từ khi Bảo Hưng bay tới tận Phú Quốc để ủng hộ Á hậu Việt Nam 2016 trong lúc cô tham gia Miss Grand International 2017. Bên cạnh đó, việc cả hai thường xuyên tương tác trên mạng xã hội cũng khiến công chúng có dịp đồn đoán. Tuy nhiên, giữa tháng 10/2018, nhiều khán giả đã tinh ý nhận ra Huyền My và Bảo Hưng đã huỷ theo dõi nhau trên Instagram cá nhân. Trên các diễn đàn chuyên bàn chuyện showbiz, một số người hâm mộ còn khẳng định đây là bằng chứng cho thấy Huyền My và người tình tin đồn đã âm thầm đường ai nấy đi.

Vậy nhưng, mới đây, mối quan hệ của cả hai tiếp tục nhận được sự quan tâm khi Á hậu Huyền My - Bảo Hưng đã theo dõi lại nhau trên Instagram cá nhân. Điều này khiến không ít người cho rằng, dường như cặp đôi đã thân thiết trở lại sau vài tháng nảy sinh mâu thuẫn. Mặc dù trước đó, Huyền My từng khẳng định cô đang độc thân và chưa có bạn trai. Song, với động thái của người đẹp và bạn trai tin đồn như hiện tại, công chúng vẫn được dịp bàn tán.

Bảo Hưng và Á hậu Huyền My đã theo dõi lại nhau trên Instagram cá nhân.

Chỉ cách đây hơn 2 tháng, Bảo Hưng và Huyền My còn bỏ theo dõi nhau khiến công chúng đồn đoán mối quan hệ cả hai nảy sinh mâu thuẫn.

Trước đó, Huyền My từng gây chú ý khi để lộ đoạn chat thân thiết với người tình tin đồn - Bảo Hưng.

Bảo Hưng được công chúng biết đến khi là bạn trai cũ Á hậu Tú Anh.

Theo Helino