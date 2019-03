Á hậu Hoàng My xuất hiện sau lùm xùm vạ miệng nhưng lại để lộ dấu hiệu tăng cân, vòng 2 lớn bất thường

Được biết đến là người đẹp tài sắc hiếm có của làng giải trí Việt, á hậu Hoàng My từ lâu đã nhận được nhiều sự yêu thương và ngưỡng mộ không chỉ của khán giả mà còn của các anh chị em đồng nghiệp. Việc không sa đà vào những cuộc vui showbiz và dành tuổi trẻ cho học tập, thực hiện hoài bão trở thành một đạo diễn phim, tham gia các chương trình xã hội giàu ý nghĩa… đã khiến Hoàng My ngày càng đẹp đẽ trong mắt công chúng với hình tượng một người đẹp tri thức.

Hoàng My được yêu mến với hình tượng người đẹp tri thức

Thế nhưng cách đây hơn 1 năm, vào tháng 11/2017, người đẹp đã có một phát ngôn gây bão, hủy hoại gần như toàn bộ hình tượng đẹp đẽ mà cô cất công xây dựng bấy lâu. Cụ thể, Hoàng My đã đăng chùm ảnh các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đang làm từ thiện sau cơn bão Damrey kinh hoàng cùng lời chia sẻ: "Nhìn các em mà chị quên mất rằng chính các em cũng là những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bão Damrey. Số tiền bán vé bán kết đã được BTC dành để cứu trợ và còn huy động thêm, tổng tỷ 1 đồng.

"Bão Damrey đến rồi đi trong đêm, không nhằm nhò gì so với thiệt hại của những cơn bão không hồi kết cho đương kim hoa hậu đâu em ạ... Những bàn tay nõn nà của tôi, đừng bị trầy xước gì nhé".

Ngay lập tức, phát ngôn của Hoàng My đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của dư luận. Nhiều người cho rằng việc Hoàng My so sánh nỗi đau, thiệt hại của người dân vùng bão lũ so với những khó khăn của các thí sinh trong cuộc thi hoa hậu là vô cùng khập khiễng, không hề phù hợp trong hoàn cảnh này. Dù sau đó đã lên tiếng xin lỗi nhưng sự thật việc Hoàng My đã tự đạp đổ công sức của mình suốt 7 năm qua là không thể chối cãi.

Sau lùm xùm này, Hoàng My có vẻ kín tiếng hơn, cô dành thời gian cho việc học tập và đi du lịch nhiều nơi trên thế giới để có những trải nghiệm thú vị. Mới đây, Hoàng My đã đăng tải một bức ảnh mới của mình lên trang cá nhân cùng lời nhắn nhủ: "Gửi đến những tình yêu đang nhớ My".

Hình ảnh mới nhất trên trang cá nhân của á hậu Hoàng My

Phía dưới bình luận, nhiều người hâm mộ và bạn bè đã bày tỏ nỗi nhớ Hoàng My và hỏi thăm tình hình hiện tại của cô. Bên cạnh đó, một số người phát hiện ra nàng Á hậu đã tăng cân hơn so với trước kia. Dù mặc đồ đen nhưng vòng 2 của cô cũng không còn thon gọn như trước.

Nhiều người nhận ra người đẹp đã tăng cân so với trước kia

Những hình ảnh của Hoàng My hồi tháng 1/2019

Theo Sở hữu trí tuệ