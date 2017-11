Á hậu Hoàng My lên tiếng sau khi bị chỉ trích dữ dội vì phát ngôn về cơn bão số 12

Trong dòng trạng thái vừa đăng tải, Á hậu Hoàng My đã lặp đi lặp lại lời xin lỗi 3 lần để bày tỏ sự hối tiếc của mình về phát ngôn gây tranh cãi.

Cô viết: "Bạn bè và người hâm mộ yêu quý, My vừa đáp xuống sân bay Tel Aviv sau một chuyến bay khá dài. Điều đầu tiên My muốn gửi đến những người yêu quý lời xin lỗi vì đã gây hiểu lầm trong status (mà My đã xoá khi đang bay trên không) vừa rồi.

Á hậu thừa nhận phát ngôn sơ suất của cô là do thiếu thông tin về cơn bão số 12 - Damrey. Cô giải thích: "Hai ngày nay vì chuẩn bị cho chuyến bay về Israel, My không kịp cập nhật tất cả thông tin thiệt hại do bão. Đây là một sơ suất rất lớn của mình và My xin nhận và thành thật xin lỗi về điều này. My không bao giờ có ý so sánh về sự tang tóc mất mát của người dân với những cơn bão một người Hoa hậu Hoa hậu sẽ đón nhận."

Lời xin lỗi của Hoàng My đăng tải trên trang cá nhân

Nàng Á hậu bày tỏ sự hối lỗi của mình: "Khi viết status này My muốn nói rằng các thí sinh cũng bị thiệt hại vì trải qua cơn bão, nhưng những ảnh hưởng của cơn bão này đối với thí sinh sẽ không bằng cơn bão sau này dành cho các hoa hậu. My hoàn toàn không nói về hậu quả của cơn bão. Cho My xin lỗi khi viết vội làm mọi người hiểu sai ý".

Được biết, Hoàng My đã trở lại Israel để công tác, và ngay khi đáp xuống sân bay cô đã đăng tải ngay lời xin lỗi lên trang cá nhân.

Chia sẻ trước đó của Hoàng My về cơn bão Damrey nhận vô vàn "gạch đá" từ phía cộng đồng mạng

Trước đó, vào sáng nay 7/11, giữa ồn ào vụ việc Bán kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 vẫn diễn ra giữa thời điểm cơn bão Damrey đổ bộ vào Khánh Hòa gây thiệt hại nặng nề thì Hoàng My bất ngờ đăng tải dòng trạng thái với nội dung được nhận xét là vô cùng phản cảm tạo nên cuộc tranh cãi dữ dội.

Người đẹp viết cho các thí sinh tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017: "Bão Damrey đến rồi đi trong đêm, không nhằm gì so với thiệt hại của những cơn bão không hồi kết cho đương kim hoa hậu đâu em ạ".

Ngay sau khi dòng chia sẻ được đăng tải, Hoàng My đã trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội. Rất nhiều người đã bày tỏ sự bức xúc đối với Á hậu Hoàng My. "Sau bài viết của bạn, tôi đánh giá những việc làm từ thiện của bạn trước giờ là màu mè vì bạn không có trái tim nhân ái " - một cư dân mạng lên tiếng chỉ trích Hoàng My.

Như vậy, cũng như MC Phan Anh, Huyền My cũng rơi vào “vết xe đổ” khi đăng status bênh vực cuộc thi và phải nói lời xin lỗi công chúng. Tuy nhiên, điều này cũng không thể xoa dịu được sự bất bình của công chúng bởi lời nói một khi đã buông ra thì rất khó lấy lại.

Một số khán giả còn đòi tước danh hiệu Á hậu của cô khi cho rằng xét trên góc độ cá nhân, đó là sự vô cảm trước sự mất mát quá lớn của người dân chứ chưa nói đến trách nhiệm xã hội của một Á hậu là phải hướng đến cộng đồng.

Trước Hoàng My, MC Phan Anh - một giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - cũng đã phải lên tiếng xin lỗi về những phát biểu gây bức xúc quanh việc đêm Bán kết được tổ chức vào thời điểm đang bão lớn.

